Драка с 'медиками' в ТЦК Одессы: в военкомате озвучили свою версию

По свидетельствам представителей ТЦК, драку спровоцировали лица в штатском.

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Новости Одессы - возле ТЦК вспыхнула драка / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео

Причиной драки на территории Территориального центра комплектования Одессы послужило задержание местного жителя сотрудниками ТЦК, так как тот отказался предъявлять паспорт и военный билет, говорится в пояснении одесского ТЦК в Facebook.

Отмечается, что мужчину задержали после попытки проверить у него документы. Уже в здании ТЦК представители военкомата уточняли его учетные данные как военнообязанного.

Вскоре под здание съехалась "группа людей в медицинской одежде на автомобиле "скорой".

видео дня

По словам представителей ТЦК, они утверждали, что приехали на вызов ранее задержанного мужчины и настаивали на его госпитализации. Документы, которые удостоверяли бы их принадлежность к системе Минздрава, мужчины отказались.

"Из-за этого у военнослужащих Киевского РТЦК и СП города Одесса возникло подозрение, что прибывшие лица пытаются помочь гражданину избежать военной службы, на которую он был признан годным по заключению военно-врачебной комиссии", - говорится в сообщении.

Поэтому представители ТЦК вызвали на место происшествия полицию. Однако правоохранителям мужчины в медицинских формах тоже отказались показывать документы, поэтому их задержали.

Задержанные позвонили на линию 103 и заявили о якобы "силовом удержании представителей экстренной службы".

ТЦК и СП Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

Отснятые видео сразу опубликовали на пророссийских помойках.

"На место происшествия, кроме представителей бригад скорой помощи, прибыли также неизвестные гражданские лица, которые спровоцировали драку", - указывают в ТЦК.

В результате инцидента травмы получили как военнослужащий Киевского РТЦК и СП, так и представители экстренной службы.

Сейчас правоохранительные органы проводят следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

Новости Одессы - что известно о драке

Как писал Главред, в центре Одессы произошла драка с участием мужчин в медицинской и военной формах. Видео опубликовали в местных пророссийских пабликах 11 июня.

На видео видно, как мужчины в форме бригады скорой помощи сначала распыляют в людей в военной форме перцовые баллончики, а затем вспыхивает кулачный бой с участием, вероятно, работников ТЦК.

Одного из медиков положили на землю и нанесли несколько ударов.

На кадрах также продемонстрировано, как на одного из работников ТЦК набрасываются с дубинкой из-за спины, в этот момент подбегает мужчина в форме медика и тоже наносит удар ногой по телу военного.

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