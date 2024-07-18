Взыскание штрафов ТЦК с военнообязанных без доходов и имущества: ответ юриста

Возможен арест банковских счетов, если у должника они есть, а средства с них могут быть взысканы в пользу государства, говорит Дмитрий Франчук.

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Военнообязанных предупредили о вероятных санкциях / Колаж: Главред, фото: armyinform, telegraf

Если у военнообязанного, не обновившего данные в ТЦК о месте своего проживания, номере телефона и электронном адресе, действительно нет имущества, с которого можно взыскать штраф, его, вероятно, не смогут привлечь к ответственности, заявил юрист Дмитрий Франчук.

"Исполнительная служба может налагать арест на имущество должника, включая транспортные средства, недвижимость и другие ценности. Если должник не имеет арестованного имущества, исполнительная служба может принять другие меры", - объяснил он в комментарии РБК-Украина.

При этом он поясняет, что возможен арест банковских счетов, если у должника они есть, а средства с них могут быть взысканы в пользу государства.

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Кроме того, также возможно ограничение прав - при определенных условиях исполнительная служба может ограничить некоторые права должника, например, право на выезд за границу.

"Социальные выплаты - если должник получает социальные выплаты, исполнительная служба может наложить на них взыскание. Однако есть определенные виды социальных выплат, которые не могут быть арестованы, такие, как пособие на детей, пенсии по возрасту и другие выплаты, предусмотренные законодательством", - отметил он.

Еще один вид взысканий – общественные работы, которые могут применяться, если у должника нет возможности заплатить штраф, а суд может назначить этот вид взысканий, как альтернативу денежному штрафу.

"Эти механизмы обеспечивают определенный уровень выполнения решений суда и других органов, даже если у должника нет официального дохода или собственности", - добавил Франчук.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее юрист объяснил, с какими документами нужно идти в ТЦК для обновления данных. Адвокат подробно рассказал, какие документы нужно предоставить ТЦК или ЦНАПу.

В Минобороны назвали количество пригодных к мобилизации. Уже около 2,3 млн украинцев обновили свои данные через приложение "Резерв+", говорит Дмитрий Лазуткин.

Известно, что среди тех людей, которые обновили свои данные от 18 мая, есть один миллион и 100 тысяч военнообязанных, которые пригодны к призыву.

/ фото: Главред

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