Когда ТЦК перестанут вручать повестки на улицах: ответ Минобороны

Сотрудникам ТЦК не нравится вылавливать военнообязанных, уверен Дмитрий Лазуткин. И было бы лучше, если бы они сами обновляли данные.

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В Минобороны сказали, когда перестанут вручать повестки на улице / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, УП

Спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин заявил, что если украинцы обновят свои военно-учетные данные, а нарушители правил военного учета самостоятельно явятся в ТЦК или зарегистрируются в приложении "Резерв+", то не будет потребности в том, чтобы вручать повестки на улицах.

"У ТЦК и СП есть база. Если они понимают, куда обращаться к военнообязанному, то соответственно им не нужно выходить его искать. Поверьте, они от этого не получают удовольствия. Я по крайней мере в этом уверен", - сказал Лазуткин в интервью NV.

"Представьте себе, какой это огромный стресс для тех людей, которые вернулись из зоны боевых действий, возможно имеют ранения, участвовали в боях, которые теряли своих друзей, знакомых. Сейчас они идут к людям, которых они защищали. И вместо того. чтобы получать уважение, они часто получают очень неприятные, оскорбительные изречения и соответствующее отношение. Это очень несправедливо для тех, кто прошел бои, которые были в 2022-2023 годах", - добавил он.

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Будут ли в Украине электронные повестки

Лазуткин также прокомментировал ситуацию с электронными повестками. По его словам, сейчас для их введения нет нормативно-правовой базы.

"Итак, юридических оснований для этого пока нет. Технически разработчики приложения могут сделать это в те или иные сроки. Но для этого должно быть юридическое основание. Это уже не от нас зависит, не от министерства", - сказал он.

В целом, по его словам, сейчас потребности в электронных повестках нет.

"Люди обновили свои контактные данные – телефоны, адреса. Сейчас согласно нынешней нормативной правовой базе, можно посылать повестки заказным письмом с описанием вложения. Соответственно это механизм, который будет применяться. Об электронных повестках пока вообще речь не идет", - сказал представитель Минобороны.

Вручение повестки в Украине - последние новости

Кабинет министров внес изменения в Правила предоставления услуг почтовой связи относительно оповещения призывников, военнообязанных и резервистов. Об этом говорится в постановлении от 25 июня 2024 г. № 747.

Согласно документу, повестка или другой документ о вызове в территориальные центры комплектования и социальной поддержки "может быть направлена заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении".

Через мобильное приложение "Резерв+" обновили свои персональные данные миллионы украинцев. При этом никто из этих граждан до сих пор не получил пуш с повесткой.

Единственное условие, при котором в любом общественном месте, граждане могут отказаться от проверки документов (в том числе – военно-учетных) со стороны работников ТЦК в команде с полицией ‒ если ранее была объявлена воздушная тревога. Как говорят адвокаты, гражданин имеет полное законное право не показывать документы, а немедленно идти в укрытие во время воздушной тревоги.

Что такое "Резерв+"? "Резерв+" – это приложение для украинских военнообязанных, призывников и резервистов, с помощью которого можно дистанционно уточнить учетные данные в территориальном центре комплектования (ТЦК). В Минобороны отмечают, что в скором времени в "Резерв+" появятся электронные направления на ВЛК, а летом появится электронный военный билет. По словам спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина, полноценная версия приложения будет доступна летом этого года.

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