Военный учет для 17-летних юношей: в Минобороны объяснили, грозят ли им штрафы

Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин объяснили, когда 17-летние юноши должны стать на военный учет и грозят ли им штрафы.

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Военный учет 17-летних юношей: в Минобороны рассказали о возможных штрафах / коллаж Главред, фото УНИАН

Взятие на военный учет юношей-призывников в Украине — ежегодная процедура, ничуть не связанная с мобилизационными мероприятиями во время войны. Однако для тех из них, кто не стал на военный учет, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

"Человеку нужно прийти в ТЦК с документами, свидетельство о рождении должно быть, идентификационный код, паспорт, и, если он проходил какие-то военные учебы и учился в каких-то секциях, так или иначе имеющих отношение к военному делу, какие-то сертификаты, грамоты принести", – сказал офицер.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. видео дня В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Лазуткин также не исключил, что будут отдельно введены штрафы для 17-летних парней, которые не выполнили требования.

"Сейчас эти штрафы увеличены, поэтому отвергать того, что штраф может быть, мы не можем. Есть норма закона, суммы штрафов от 17 тысяч гривен, достаточно существенные", — подытожил он.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее юрист объяснил, с какими документами нужно идти в ТЦК для обновления данных. Военнообязанные до 16 июля обязаны обновить свои персональные данные. Адвокат подробно рассказал, какие документы нужно предоставить ТЦК или ЦНАПу.

В Минобороны назвали количество пригодных к мобилизации. Уже около 2,3 млн украинцев обновили свои данные через приложение "Резерв+", говорит Дмитрий Лазуткин. Известно, что среди тех людей, которые обновили свои данные от 18 мая, есть один миллион и 100 тысяч военнообязанных, которые пригодны к призыву.

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