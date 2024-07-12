Можно ли обновить данные в ТЦК после 16 июля без штрафа - ответ нардепа

16 июля заканчивается 60-дневный период, который власти давали украинцам для обновления персональных данных в ТЦК, ЦПАУ или "Резерве+".

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Можно ли обновить данные в ТЦК после 16 июля без штрафа / Коллаж: Главред, фото: armyinform, telegraf

Уже 16 июля в Украине заканчивается срок, который был установлен для обновления персональных данных в ТЦК. После этого люди, которые не сделали этого, рискуют быть оштрафованными. Однако многие задаются вопросом, что делать, если не смог вовремя обновить данные из-за больших очередей в ТЦК и ЦПАУ. Народный депутат от "Слуги народа" Александ Федиенко рассказал детали Киеву24.

Он утверждает, что военнообязанные украинцы должны обновить свои данные, независимо от того, прошел срок или нет.

"Смотрите, от того, что наступает дата 16 июля… это никоим образом не говорит о том, что после этой даты… То есть да, автоматически все после этой даты становятся уклонистами, подпадающими под санкции. Но еще раз хочу подчеркнуть, что ТЦК должен провести соответствующие юридические процедурные действия с каждым военнообязанным гражданином", – говорит нардеп. видео дня

Федиенко утверждает, что люди, которые не смогли обновить данные до 16 июля, смогут это сделать после и даже без штрафа. Он добавил, что такие люди самостоятельно устранили такое правонарушение.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее юрист объяснил, с какими документами нужно идти в ТЦК для обновления данных. Военнообязанные до 16 июля обязаны обновить свои персональные данные. Адвокат подробно рассказал, какие документы нужно предоставить ТЦК или ЦНАПу.

В Минобороны назвали количество пригодных к мобилизации. Уже около 2,3 млн украинцев обновили свои данные через приложение "Резерв+", говорит Дмитрий Лазуткин. Известно, что среди тех людей, которые обновили свои данные от 18 мая, есть один миллион и 100 тысяч военнообязанных, которые пригодны к призыву.

Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

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