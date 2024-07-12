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Получат ли повестку быстрее те, кто обновил данные через "Резерв+" - Минобороны

Мария Николишин
12 июля 2024, 18:00
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Даже если ваш документ по каким-то причинам не сформировался, вы все равно уже выполнили основное требование - обновить данные, говорит Черногоренко.
Получат ли повестку быстрее те, кто обновил данные через 'Резерв+' - Минобороны
Получат ли повестку быстрее те, кто обновил данные через "Резерв+" / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине с 18 мая 2024 года вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно ему военнообязанные лица в течение 60 дней - вплоть до 16 июля - обязаны обновить свои персональные данные в ТЦК и СП. Известно, что через мобильное приложение "Резерв+" обновили свои персональные данные уже 2,7 миллиона украинцев. Никто из этих граждан до сих пор не получил пуш с повесткой. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

"Факт обновления данных никак не ускорил получение гражданином повестки", - сказала она.

Заместитель министра обороны подчеркнула, что примерно 90-100 тысяч граждан ежедневно обновляют свои данные онлайн.

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"Новый рекорд доказывает, что несмотря на всю дезинформацию и классическое недоверие к новому, наши граждане цифровизируются и все больше чувствуют пользу и удобство таких инструментов как Резерв+", - подчеркнула Черногоренко.

Она также рассказала об удобстве обновления данных через мобильное приложение, которое позволяет не стоять в длинных очередях и "не просыпаться в 5 утра".

"Даже если ваш документ по каким-то причинам не сформировался, вы все равно уже выполнили основное требование - обновить данные", - говорит представительница Минобороны.

Кроме того, Екатерина Черногоренко призвала украинцев не ждать последних дней, когда нагрузка на систему будет наибольшей.

"Обновляйтесь сейчас в телефоне и обязательно поощряйте друзей, это сохранит им нервы и силы в эту жару", - подытожила она.

Получат ли повестку быстрее те, кто обновил данные через 'Резерв+' - Минобороны
Обновление военно-учетных данных в Украине / Инфографика: Главред

Что такое "Резерв+"?

"Резерв+" - это приложение для украинских военнообязанных, призывников и резервистов, с помощью которого, в частности, можно дистанционно уточнить учетные данные в территориальном центре комплектования (ТЦК).

В Минобороны отмечают, что скоро в "Резерв+" появятся электронные направления на ВВК, а летом появится электронный военный билет. По словам представителя Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина, полноценная версия приложения будет доступна летом этого года.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, ранее, президент Владимир Зеленский прокомментировал вопрос мобилизации, которая продолжается в Украине. По его словам, на сегодня мобилизационные мероприятия происходят согласно плану, а запрос на мобилизацию сформировало руководство Вооруженных сил Украины.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой сказал, что магистры, которые пошли учиться на аспирантуру сразу после окончания полного высшего образования или через несколько лет, не могут быть мобилизованы. Они будут иметь право на отсрочку.

Кроме того, статус бронирования от мобилизации теперь отображается в приложении "Резерв+ " - Министерство обороны Украины цифровизировало бумажные бронирования.

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