Мобилизация в Украине: Зеленский ответил на вопрос, сколько людей нужно на фронте

Запрос на мобилизацию сформировало руководство ВСУ, подчеркнул президент.

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Владимир Зеленский прокомментировал мобилизацию в Украине / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Президент Владимир Зеленский прокомментировал вопрос продолжающейся мобилизации в Украине.

На сегодня мобилизационные мероприятия проходят согласно плану, а запрос на мобилизацию сформировало руководство Вооруженных сил Украины, подчеркнул он в интервью The Philadelphia Inquirer.

"Тактические действия, сколько нужно на фронте людей - нужно чтобы это всегда формулировало военное руководство... Военное руководство сформулировало цифры, я их видел и сегодня они идут по этому плану", - сказал глава государства.

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При этом он пояснил, что политическое руководство страны работает над обеспечением армии оружием, амуницией и технологиями.

Вместе с тем президент не одобрил идею внедрить лотерею для мобилизации, которую ранее использовали в США для определения людей, которых отправляли на фронт. По словам президента, в Украине такой способ мобилизации не был бы справедливым, прежде всего, в отношении тех, кто уже воюет.

"Но это была война не на территории США и не за существование страны. Это не экзистенциальный вызов, это другие вещи. Украина борется за выживание", - добавил Зеленский.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Закон о мобилизации - главные новости

Напомним, ранее Верховная Рада проголосовала за закон о мобилизации. ВР Украины приняла во втором чтении скандальный законопроект о мобилизации. Решение поддержали 283 нардепа. В целом народные депутаты внесли 4294 поправок к предложенному правительством законопроекту о мобилизации.

Согласно новому закону, военнообязанные граждане должны прибыть в ТЦК и СП для уточнения своих данных. А после этого их обязательно планируют направить на ВВК (даже если им предоставляют отсрочку). Информация о годности к военной службе, которая определяется ВВК, является одним из главных пунктов военно-учетных данных.

Кроме того, будет действовать запрет на отправку за пределы Украины или передачу транспорта, который предназначен для доукомплектования ВСУ.

Военнообязанные, которые получили повестку, могут обратиться не только в ТЦК, но и в рекрутинговый центр, где продолжается набор на службу в Силы обороны Украины.

/ фото: Главред

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