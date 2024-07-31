ВВК при бронировании, вручение повесток и штрафы: интервью с представительницей Киевского ТЦК

"Резерв+" - это более упрощенная процедура для того, чтобы показать уполномоченным органам, что все нормы законодательства выполнены. Но самое главное - иметь при себе актуальный военно-учетный документ и паспорт.

https://glavred.info/interview/vvk-pri-bronirovanii-vruchenie-povestok-i-shtrafy-intervyu-s-predstavitelnicey-kievskogo-tck-10584620.html Ссылка скопирована

Представитель Киевского ТЦК Лариса Козак ответила "Главреду" на наиболее распространенные вопросы по мобилизации / Коллаж Главред, фото УНИАН, скриншот

После 16 июля вступил в силу Закон "О мобилизации и военной службе" и ТЦК начали проверять данные, которые указали военнообязанные в течение предыдущих двух месяцев, предоставленных для обновления данных.

В интервью Главреду офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Лариса Козак рассказала, при каких условиях военнообязанные должны проходить ВВК при бронировании, куда будут отправлять повестки и когда будут начислять штрафы.

Все военнообязанные должны были обновить свои данные до 16 июля. Какова дальнейшая процедура - что ждет тех, кто этого не сделал, какое наказание?

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Уточнение данных закреплено Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета", где в переходных заключительных положениях было определено, что с момента вступления в силу Закона у военнообязанных граждан, призывников и резервистов, есть обязанность уточнить свои персональные данные в ТЦК, ЦПАУ или путем регистрации электронного кабинета призывника, военнообязанного и резервиста.

Уточнение данных - это сообщение актуального места жительства гражданина и актуализация его контактных данных (фамилия, имя отчество, e-mail, номер мобильного телефона). Это нужно для того, чтобы районные территориальные центры комплектования и социальной поддержки владели актуальной информацией и использовали такие данные в процессе осуществления оповещения. То есть привилегией для граждан, которые обновили данные любым доступным способом, является то, что в случае отправки повестки или приглашения в ТЦК на прохождение военно-врачебной комиссии, уточнения данных, постановки на учет такие граждане однозначно будут знать, что данная повестка направлена. Они найдут ее в своем почтовом ящике и будут понимать, есть ли какие-то нарушения.

Конечно, граждане, которые не обновили данные и не проживают по зарегистрированному, задекларированному месту жительства будут получать повестки по неактуальным адресам. Соответственно, после этого они будут привлечены к административной ответственности, будут получать копии этих постановлений и узнавать о существовании определенных административных взысканий уже тогда, когда постановление пойдет к обязательному исполнению в исполнительную службу. Поэтому те, кто обновил свои данные, в принципе защищены и будут четко понимать те процессы оповещения, которых требует ТЦК при осуществлении основополагающих мероприятий. Срок на обновление данных был определен 60 днями и не продлевался. Мы подчеркиваем и стимулируем граждан к тому, чтобы они в дальнейшем выполняли установленные правила воинского учета, и в случае прибытия обновляли свои данные.

Законодательством не предусмотрено сразу вынесение постановления о наложении административного взыскания. Процедура следующая: военнообязанным, которые не уточнили свои данные, ТЦК направляет повестку по последнему известному месту жительства. После неприбытия по данной повестке, ТЦК имеет право сразу вынести постановление и наложить административное взыскание (штраф от 17 до 25 тыс. грн). И уже после неприбытия по повестке, такой гражданин передается соответствующим сообщением в органы Национальной полиции с целью осуществления его административного розыска и доставки в соответствующий ТЦК. И после этого отдельно гражданин также будет привлекаться к админответственности за необновление данных. То есть это два отдельных нарушения.

Можно сразу уточнить - если, например, была направлена повестка или приглашение в ТЦК, в течение какого срока должен явиться человек? И на какой именно адрес его будут отправлять - тот, который указан в "Резерв+"?

Если мы говорим об алгоритме оповещения, который определяется именно в связи с обновлением или необновлением данных, то постановление №560 Кабинета министров Украины четко говорит, что повестка выписывается или формируется и направляется не позднее следующего дня после подписания, однако дата явки по такой повестке должна определяться не менее чем 14 днями. Это сделано для того, чтобы исключить вопрос, например, задержки почтового отправления, недоставки данной повестки.

Если военнообязанный обновил данные, то повестку присылают согласно обновленным данным в "Резерв+". Для тех, кто не обновил данные, мы отправляем ее по месту зарегистрированного проживания.

Опять-таки, нормативно-правовой акт говорит о том, что повестка направляется заказным письмом с описью вложения, и это будет надлежащим доказательством ее получения в случае окончания 14-дневного срока. В любом случае, взял ли гражданин эту повестку в руки лично, не забрал ли из почтового отделения, или она вернулась в связи с окончанием сроков хранения, или даже с отметкой "лицо не проживает", такая повестка будет считаться автоматически врученной. И после этого уже можно запускать механизм наложения соответствующего административного взыскания.

То есть даже если человек в течение этого срока, например, заболел или был где-то в командировке...

Законодатель уже закрепил уважительные причины неприбытия по повестке в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и постановлении Кабмина №560. Согласно документам, в случае невозможности прибыть по уважительным причинам (это обычно болезнь, обстоятельства непреодолимой силы, смерть близкого родственника и т.д.), гражданин обязан не позднее трехдневного срока лично подать соответствующие документы, подтверждающие его уважительную причину в ТЦК с последующим прибытием в течение 7 дней. То есть по объективным причинам можно подать соответствующие доказательства, и такая уважительная причина будет засчитана РТЦК, после чего лицо не будет подвергаться административному взысканию.

Разберем пример - у военнообязанного определена дата прибытия на 1 августа. Гражданин заболел, у него есть три дня на уведомление ТЦК с подачей соответствующих подтверждающих документов о причинах неявки, то есть до четвертого числа он должен обязательно прислать больничный лист. Если эта дата будет просрочена, то уже 4 августа человеку могут сразу выносить постановление о штрафе. Если гражданин укладывается в эти сроки, то его "ставят на паузу" и ждут дальнейшего прибытия уже в течение 7 дней.

Если гражданин видит, что у него есть обстоятельства непреодолимой силы, болезнь не ограничивается седьмым днем, на практике желательно повторно сообщить причины неявки.

То есть в случае продления сроков лечения или продолжения обстоятельств непреодолимой силы нужно систематически подтверждать соответствующими документами.

Если военнообязанный, например, обновил данные через "Резерв+" в установленный срок, нужно ли ему проходить военно-врачебную комиссию, если в приложении этого не указано?

Уточнение данных через приложение имеет только три параметра, и ВЛК не охватывается обновлением данных через электронный кабинет. Приказом о военно-врачебной экспертизе предусмотрено, что в учетных целях ВВК проводится один раз в 5 лет, а во время действия правового режима военного положения с целью определения степени пригодности к военной службе - один раз в год. Конечно, гражданин, у которого в "Резерве" в электронном военно-учетном документе не прописано проведение ВВК или эта военно-врачебная комиссия просрочена, то при проверке документов он будет приглашен в ТЦК. Потому что непрохождение ВВК в сроки, предусмотренные законодательством, также считается нарушением.

"Резерв+" и электронный кабинет регистрируются добровольно, главное - носить с собой паспорт и военно-учетный документ. Есть военно-учетные документы в форме удостоверения военнообязанного, приписного или военного билета, сейчас есть обновленный военно-учетный документ на бланке (единый для всех), а есть военно-учетный документ, как раз электронный, который виден через приложение. Самое главное и определяющее правило - это не наличие на телефоне "Резерв+" или электронного военно-учетного документа, а соблюдение установленных правил. То есть если гражданина останавливают, у него нет "Резерв+", но есть военно-учетный документ установленной формы, полиция специальными считывателями проверяет его учетную карточку к военному билету, которая содержится в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, и видит, насколько полное соблюдение всех правил воинского учета. Соответственно, они видят, есть ли медкомиссия, обновлены ли данные.

"Резерв+" - это, скажем, более упрощенная процедура для того, чтобы показать уполномоченным органам, которые осуществляют проверку документов, что все нормы законодательства выполнены. То есть самое главное - иметь при себе актуальный военно-учетный документ и паспорт или документ, удостоверяющий личность.

То есть военно-учетный документ и "Резерв+" - это не одно и то же, я правильно поняла?

Военно-учетным документом "Резерв+" считается только тогда, когда к нему подтянут QR-код. Но этот военно-учетный документ может не содержать в себе некоторых ключевых параметров, которые свидетельствуют о полном соблюдении правил воинского учета. И поэтому в постановлении КМУ №560 сказано о том, что во время остановки и проверки документов в случае отсутствия военно-учетного документа, в случае установления несоответствий данных, которые имеются в ТЦК гражданин подлежит оповещению или доставке вместе с представителями полиции в ближайший районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

То есть, если подтянулся QR-код, но там как минимум нет медицинской комиссии, это уже является поводом прибыть в ТЦК, потому что прохождение военно-врачебной комиссии является неотъемлемым элементом, и за ее непрохождение также могут накладываться админвзыскания.

Но ограничение передвижения вообще этого не касается. Забегая наперед, ограничение управления транспортным средством связано не с обновлением или необновлением данных, а с невозможностью полиции осуществить розыск нарушителя, которого ТЦК подала в розыск.

Какие ограничения предусмотрены законом о мобилизации / Инфографика: Главред

Соответственно, блокировка банковских счетов так же происходит тогда, когда человек не явился в ТЦК по повестке?

Да, это уже вопрос исполнительного производства. Если человек не явился, не оплатил штраф, этим уже занимается исключительно Исполнительная служба. У них есть механизмы, то есть система штрафования, система блокировки счетов, и это не относится к компетенции территориальных центров.

То есть если человек, условно говоря, физически не был в ТЦК, но за 60 дней обновил данные через "Резерв+" и установил себе это приложение, у него есть распечатанный военно-учетный документ с QR-кодом, то сможет ли он беспрепятственно передвигаться, если у него нет ВВК или других данных?

Передвигаться он может, но это является основанием для его остановки, проверки данных и возможной доставки в ТЦК. Потому что при осуществлении оповещения, проверки документов проверяется не только наличие военно-учетного документа, но и соблюдение других установленных правил воинского учета и соответствие тем данным, которые есть в ТЦК и которые содержатся в военно-учетном документе.

Здесь можно разобрать наиболее типичную ситуацию, когда, например, лицо достигло предельного возраста пребывания в категории призывник (сейчас это до 25 лет), не прибывало в ТЦК, не проходило медицинскую комиссию, не оформляло новый военно-учетный документ для военнообязанного, но ему удалось обновить свои данные.

Такого человека в случае остановки доставят в ТЦК, потому что он не попал на воинский учет военнообязанных так, как того требуют соответствующие постановления. Правилами ведения воинского учета закреплено, что с целью постановки или снятия военнообязанных с учета гражданин должен прибыть лично. То есть если даже автоматически какие-то данные подтянуты, но это было сделано в обход нормативно-правовых актов, которыми четко расписан порядок действий как ТЦК, так и военнообязанного гражданина, это является основанием для приглашения такого гражданина и доставки его в ТЦК.

После обновления данных через Резерв+ все равно можно получить повестку в ТЦК - Лариса Козак / УНИАН

Можно уточнить - если, например, человек имеет на руках распечатанный документ с QR-кодом, то даже если в нем нет определенных данных, а на блокпосте выписывают повестку, то этот человек должен явиться в ТЦК?

Закон четко не говорит нам о том, что в случае выявления разногласий, оформляется повестка и военнообязанного отпускают. По разрешительному правилу гражданин сначала приглашается добровольно проследовать в ТЦК, но в случае отказа компетентные органы Национальной полиции, соответственно, имеют право задержать такого гражданина и доставить его в ТЦК уже принудительно. В то же время надо четко разграничивать, что сотрудники ТЦК могут осуществлять сопровождение задержанного и имеют право содействовать в задержании.

Если говорить о штрафах, которые будут накладываться, то как часто это будет происходить? Ведь в медиа была информация, что это могут делать чуть ли не каждый раз после продления Верховной Радой действия военного положения.

В Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" закреплено, что в случае объявления военного положения и мобилизации, военнообязанные граждане обязаны уточнить свои данные. Но каждые три месяца решение об объявлении военного положения продолжается. Поэтому сказать, что штрафы будут накладывать каждые три месяца, нельзя.

Сейчас много говорят о так называемом экономическом бронировании и о том, что лицам, которые, например, забронировались через "Дію", не нужно будет проходить ВВК. Насколько это соответствует действительности?

Как я уже говорила, с целью учета ВЛК нужно проходить раз в 5 лет независимо от того, есть у гражданина бронирование или нет. Да, ежегодно с целью определения годности к военной службе направлять на ВВК никто не будет - это прямо предусмотрено законом, а также это лишняя нагрузка на военно-врачебную комиссию. Потому что мы понимаем, что забронированный гражданин не подлежит призыву до окончания определенного срока бронирования. Однако наличие бронирования или отсрочки не освобождает от выполнения других правил воинского учета. Поэтому даже если забронированного направляют на ВВК, надо идти, вызывают повесткой в ТЦК - тоже.

Соответственно, если военнообязанные вступили в брак, родили детей, это все нужно указывать и ходить в ТЦК лично?

В случае изменения персональных учетных данных (а туда входят как раз перечисленные вами семейные обстоятельства), гражданин должен лично уведомить ТЦК и СП в течение семи дней, предоставляя соответствующие документы.

Пока неизвестно, насколько будет совершенствоваться электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста, но я думаю, что с течением времени это можно будет делать и через приложение. Сейчас функции обновления данных дистанционно нет, но мы ожидаем, что она появится, и личное прибытие в ТЦК будет минимизировано.

Каждое неуведомление об изменении данных можно рассматривать как отдельное нарушение, но изменениями в Кодекс Украины об административных нарушениях закреплено, что в случае, если Единый реестр военнообязанных подтягивает информацию из других реестров, согласно которым можно сделать вывод об изменении этих данных, то такое лицо не подлежит административному взысканию.

Реестр уже наполняется соответствующими данными из других реестров центральных органов исполнительной власти. Некоторую информацию мы уже видим, но она еще не полная. Если мы говорим о человеке, который женился, или получил образование, но вовремя об этом не сообщил, то при определении наложения санкций ТЦК обязан проверить, можно ли получить информацию без личного уведомления лица.

Но это не касается данных из "Резерв+", это отдельная норма.

Были случаи, когда военнообязанного, подлежащего бронированию, мобилизовали в течение времени, пока оформляют соответствующие документы...

В описанной вами ситуации гражданин только предлагается к бронированию, он не является забронированным.

Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется уже забронированным и тем, кто находится на специальном воинском учете. Забронированным считается тот военнообязанный, который имеет выписку из приказа Минэкономики относительно своего бронирования. К сожалению, законодательство не предоставило ТЦК прав способствовать бронированию, отсрочивать призыв на военную службу - это все на усмотрение соответствующего руководителя территориального центра.

В Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определено, что срок вручения повестки гражданину, который лично прибывает в ТЦК и подлежит призыву на военную службу, может определяться в течение двух месяцев. Но здесь ключевое слово "в течение", поэтому это может быть любой промежуток времени. То есть руководитель ТЦК может вручить повестку как завтра, так и через две недели или через 60 дней. И, возможно, в этот промежуток времени гражданин сможет забронироваться.

Хочу подчеркнуть, что у граждан, которые добросовестно до этого выполняли установленные правила воинского учета, никаких проблем с бронированием возникнуть не должно было. Потому что не бронируются только те, кто имеют определенные нарушения: те, кто не состоит на воинском учете, сняты с воинского учета и не восстановлены, не имеют актуальных военно-учетных документов, не получали военно-учетной специальности.

То есть гражданам, которые стабильно придерживались этих правил, для того, чтобы забронировать, даже не нужно посещать ТЦК - они просто выполняют нормы обновления данных через электронное приложение, и никакого основания направить их в ТЦК у работодателя нет. Но тех, кому вручаются мобилизационные повестки, можно считать определенными нарушители того или иного установленного правила, которые являются ключевыми при определении списков граждан, предлагаемых к бронированию.

Данные из Единого реестра военнообязанных вскоре можно будет обновить без визита в ТЦК / УНИАН

Объясните, пожалуйста, на примере - если у человека было приписное, он обновился через "Резерв+", есть документ из приложения, где указана военная специальность, но этот человек не проходил ВВК, то может ли он забронироваться?

Если было приписное, и человек достиг предельного возраста, то, скорее всего, в "Резерв+" будет написано о необходимости обратиться в ТЦК. Потому что здесь есть два основания: либо он вообще не будет состоять на воинском учете военнообязанных, либо его просто из картотеки розыска призывников ТЦК по минимальным данным внес в Единый реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Соответственно, у него будут недостатки с военно-учетной специальностью. Поэтому в данном случае о подаче бронирования без посещения ТЦК говорить нельзя.

Работодатель не возьмет на себя такую ответственность, потому что потом при выявлении нарушений во время бронирования (а мы тоже проводим проверки на состояние соблюдения воинского учета предприятий), он просто будет подвергнут очень большим взысканиям, штрафам. И, скорее всего, в ситуации, которую вы описали, гражданину не удастся даже сформировать военно-учетный документ в "Резерв+". То есть как минимум работодателю придется направить такого гражданина как минимум для прохождения ВВК, обновления военно-учетной специальности (которая тоже периодически обновляется по соответствующему классификатору). И в любом случае, процесс бронирования включает в себя ряд проверок, включая проверку Министерства обороны Украины, поэтому такой гражданин или не пройдет такой проверки, или же предприятие будет подвергнуто соответствующим взысканиям.

А если человек прописан, например, в Киевской области, а работает в Киеве, то где он должен проходить ВВК?

Здесь нужно четко разграничить некоторые положения законодательства. У нас призыв на военную службу разрешен независимо от места пребывания на воинском учете. Если гражданина как нарушителя доставляют не по месту пребывания на воинском учете, а там где встретили, то есть на месте совершения правонарушения, вполне правомерно доставить его в тот ТЦК, на территории административной ответственности, которого он находится для прохождения медицинской комиссии. Если такой гражданин призыву не подлежит, то соответственно тогда он придет в свой ТЦК и его данные с медицинской комиссией обновят.

Прохождение ВВК происходит по решению начальника ТЦК и СП. Просто прийти и сказать, мол, человеку удобно пройти ВВК в Киеве, а не в области нельзя, потому что тогда это будет считаться изменением правил воинского учета. Например, взять на учет Дарницкий ТЦК гражданина из Ирпеня и внести данные о ВВК не может, потому что для этого нужны основания.

Кто такая Лариса Козак Лариса Сергеевна Козак - офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки, капитан Вооруженных сил Украины.

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