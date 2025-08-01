Украина и США готовят историческое соглашение – Ермак

Кратко:
- Обновлен статус переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС
- В США решительно настроены ввести санкции против РФ
Глава Офиса президента Андрей Ермак обсудил с советниками лидеров стран Европы подготовку двустороннего соглашения между Украиной и США в сфере безопасности. Об этом он написал в Телеграм в пятницу, 1 августа.
По его словам, в разговоре участвовали советник премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл, дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, советник канцлера Германии по нацбезопасности Гюнтер Зауттер и заместитель дипломатического советника главы Совета министров Италии Пьетро Карини.
"Обсудили подготовку исторического двустороннего соглашения между Украиной и США в сфере безопасности, которое предусматривает финансовую поддержку со стороны европейских партнеров. Обновили статус переговорного процесса по открытию первого кластера на пути вступления Украины в ЕС", – написал Ермак.
Он рассказал, что партнеры подтвердили наличие позитивных сигналов со стороны Белого дома относительно решительных действий против России, в частности, по санкциям на российскую нефть и вторичные пошлины после завершения дедлайна в 10 дней, установленного президентом США Дональдом Трампом.
Глава ОП подчеркнул важность личной встречи на уровне советников в ближайшее время.
Ультиматум Трампа Путину - что известно
Как писал Главред, президент США Дональд Трамп будет "агрессивно" добиваться реализации своих подходов по прекращению войны в Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.
14 июля 2025 года Трамп объявил о планах наложить 100% таможенные тарифы на российский экспорт, если Москва не согласится на мирное соглашение в течение 50 дней.
Кроме того, Трамп готов подписать двухпартийный законопроект о 500-процентных пошлинах для стран, которые до сих пор покупают у России нефть и спонсируют ее экономику для ведения войны против Украины. Ограничения могут ударить по Китаю, Индии и Турции.
Позже президент США Дональд Трамп установил новый срок для России по окончанию войны в Украине. Трамп заявил, что у РФ есть 10-12 дней, начиная с 28 июля.
Сенатор Конгресса США от Демократической партии Ричард Блюменталь заявил, что российский диктатор Владимир Путин "не заслуживает дополнительного времени". По его словам, США должны ускориться с голосованием законопроекта о санкциях.
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О персоне: Андрей Ермак
Ермак Андрей Борисович - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года.
Ермак родился 21 ноября 1971 года в Киеве. Он окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Шевченко по специальности юрист-международник. Много лет он занимался юридической практикой и общественной деятельностью.
21 мая 2019 года Ермак стал помощником президента Украины Владимира Зеленского. В том же году он стал членом Национального инвестиционного совета, а впоследствии - членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром". 11 февраля 2020 года Андрей Ермак был назначен на должность руководителя Офиса президента Украины.
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