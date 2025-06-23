Украина готова купить у США средства ПВО - Ермак

Ермак считает, что Трамп теряет терпение по отношению к российскому диктатору Путину.

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Украина готова купить пакет оружия у США / коллаж: Главред, фото: Офис президента, Главред

Кратко:

Украина готова купить пакет оружия

Зеленский по-прежнему открыт для саммита между тремя лидерами

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина заинтересована в покупке пакета американского оружия. По его словам, приоритетом являются комплексы противовоздушной обороны (ПВО) и ракеты к ним. Об этом он сообщил в интервью The Times.

"Украина готова купить пакет оружия, в первую очередь средства противовоздушной обороны, у США. У нас есть очень конкретные предложения. И если это соглашение с США будет одобрено, то, конечно, мы сможем надеяться, что эта часть оружия будет закуплена за счет наших европейских партнеров, а также за счет замороженных российских активов, потому что это справедливо. Россия должна заплатить за войну, которую она начала на европейском континенте", - сказал Ермак. видео дня

В издании обратили внимание на то, что слова Ермака прозвучали на фоне того, что лидеры стран НАТО собираются на этой неделе в Гааге на конференцию, на повестке дня которой будет стоять вопрос о расходах на оборону, и на которую президент Украины Владимир Зеленский собирается приехать. Журналисты считают, что такая сделка могла бы поддержать американские рабочие места, что понравилось бы президенту США Дональду Трампу.

Ермак считает, что глава Вашингтона теряет терпение по отношению к российскому диктатору Владимиру Путину. Он заверил, что Зеленский по-прежнему открыт для саммита между тремя лидерами, чтобы возобновить переговоры о мире.

"Американцы и президент Трамп каждый день, каждую неделю все больше и больше видят, как Украина преданна делу мира, насколько конструктивна Украина, и насколько манипулятивна, лжива и неконструктивна Россия", - добавил глава ОП.

Дональд Трамп и война в Украине - новости

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский сделал жесткий ответ на заявление Трампа о войне. Зеленский критикует непоследовательность заявлений Трампа относительно давления на Путина и подчеркивает серьезность ситуации в Украине.

Кроме того, США фактически подтвердили намерение свернуть поддержку Украины - об этом заявил министр обороны США Пит Гегсет во время слушаний в Конгрессе, комментируя планы администрации Трампа по сокращению военной помощи Киеву.

Напомним, Трамп назвал условие введения новых санкций против РФ. Трамп отметил, что сенаторы в вопросе санкций против России оставляют окончательное решение за ним.

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Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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