С августа вручение повесток по-новому: что изменилось и какие последствия

Цифровые сервисы помогают ТЦК и полиции выявлять нарушителей мобилизационных требований.

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Правительство вводит автоматический статус розыска за неявку на вызов по повестке / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

ТЦК присылают боевые повестки по почте, неявка - автоматический розыск

С сегодняшнего дня военнообязанных вызывают заказным письмом от Укрпочты

За неявку по повестке военнообязанного вносят в уголовный розыск

Местные Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) отныне могут отправлять боевые повестки по почте. В случае неявки военнообязанного ему автоматически будут присваивать статус "в розыске".

Юрист Юрий Танасийчук в эфире "Киев24" прокомментировал постановление Кабинета Министров №916 от 30 июля, которое изменило порядок вручения повесток. Теперь Укрпочта будет доставлять повестки заказным письмом.

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"Мы говорим о процедурах и изменениях, принятых правительством Украины, что полностью в сфере их полномочий и ответственности. Поэтому о незаконности, противоправности не может быть речи. Это изменения в действующие правила. Они у нас почти ежеквартально принимаются и это хорошо, потому что эта динамика является требованием времени и того, как развиваются военные действия", - отметил Танасийчук.

Он отметил, что за неявку по такой повестке военнообязанного автоматически будут вносить в розыск, причем этот розыск отнесен к уголовному.

"И этот розыск теперь правительство пытается отнести уже к исчерпывающей правовой категории - как уголовный розыск. Такие изменения с сегодняшнего дня вступают в силу. И это надо принять как константу", - добавил юрист.

Танасийчук также напомнил, что повестки будут присылать по адресу, который указан в личном деле ТЦК. В то же время мобилизационное законодательство обязывает граждан Украины своевременно сообщать об изменении фактического места жительства.

"Есть административные взыскания, если не сообщил. В особый период все военнообязанные должны предоставлять исчерпывающую информацию о фактическом их месте жительства. И это можно сделать в несколько способов, в том числе через ЦНАП, Резерв+ и само ТЦК", - уточнил он.

Если военнообязанный не сообщил об изменении адреса, ТЦК по месту предыдущей регистрации имеет право наложить административное взыскание до 2 тысяч гривен.

"Это не 17 тыс грн штрафа. Это колеблется, по разной квалификации, до 2 тыс грн", - пояснил Танасийчук.

Розыск ТЦК — что нужно знать / Инфографика - Главред

Если же человек систематически не выполняет закон, он рано или поздно встретится с работниками ТЦК или полиции. С помощью цифровых сервисов, таких как "Оберіг", будет установлено несоответствие, и нарушителя привлекут к ответственности.

Мобилизация - последние новости Украины

Как сообщал Главред, депутаты Верховной Рады Украины предложили новый законопроект №13335, который позволяет временно оформлять бронирование для мужчин, нарушивших законодательство о мобилизации.

Начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев сказал, что Россия наносит удары по территориальным центрам комплектования с целью уничтожения баз данных военнообязанных, что может существенно замедлить или даже остановить процесс мобилизации.

Кроме того, новый министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что по состоянию на сегодня мобилизация в Украине продолжается по плану. Об этом он сказал в интервью BBC. Он добавил, что в медиа всегда появляется "тот небольшой, скандальный процент", и это играет против Украины, ее независимости и национальной безопасности. В сети создается видимость, что всю мобилизацию отражают только "5-10% скандала".

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Об источнике: ТЦК и СП Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

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