"Людей не хватают": Шмыгаль заявил, что мобилизация на 90% проходит без скандалов

Мобилизация - это сложный процесс, поэтому это конституционная обязанность каждого гражданина, считает министр обороны.

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Шмыгаль заявил, что мобилизация на 90% проходит без скандалов / коллаж Главред, фото УНИАН

Что сказал Денис Шмыгаль:

Люди, получая повестки, приходят служить

Армия - это отражение украинского общества

Войну никто не любит

Новый министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что по состоянию на сегодняшний день мобилизация в Украине продолжается по плану. Об этом он сказал в интервью BBC.

"Также очень важно понимать, что мобилизация на 90% происходит абсолютно нормально - люди, получая повестки, приходят служить. Их не хватают, их не тянут. Они, получив документ, приходят в ТЦК, оформляются и едут в учебные центры. И я благодарен тем нашим защитникам и защитницам, которые реагируют сознательно на получение документа по мобилизации", - сказал он. видео дня

Он добавил, что в медиа всегда появляется "тот небольшой, скандальный процент", и это играет против Украины, ее независимости и национальной безопасности. В сети создается видимость, что всю мобилизацию отражают только "5-10% скандала".

Также Шмыгаль, комментируя мнение о классовом расслоении в контексте мобилизации, обратил внимание на то, что в армии есть как бизнесмены, так и люди из сел.

"Армия - это отражение украинского общества. У меня пока нет результатов каких-то исследований, я это говорю интуитивно. Но я просто не хочу, чтобы мы жили в русской пропаганде и мифах", - рассказал министр.

Он добавил, что мобилизация - это сложный процесс, поэтому это конституционная обязанность каждого гражданина.

"Войну никто не любит. И украинцы не начинали эту войну, мы хотим жить в мирной стране. Но это право жить в мирной стране мы должны отстоять", - отметил глава Минобороны.

Мобилизация - последние новости Украины

Как сообщал Главред, депутаты Верховной Рады Украины предложили новый законопроект №13335, который позволяет временно оформлять бронирование для мужчин, нарушивших законодательство о мобилизации.

Начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев сказал, что Россия наносит удары по территориальным центрам комплектования с целью уничтожения баз данных военнообязанных, что может существенно замедлить или даже остановить процесс мобилизации.

В то же время, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что планов по внедрению обязательной мобилизации женщин нет.

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Об источнике: Денис Шмыгаль Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист, министр обороны Украины с 17 июля 2025 года. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года по 16 июля 2025 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия. Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 5 лет). В 2021 году 46-летний Денис Шмыгаль вошел в список 100 самых влиятельных украинцев по версии еженедельника "Фокус". Премьер-министру отдали 7-ю строчку рейтинга. Успех Шмыгаля объясняют поддержкой Владимира Зеленского и инициатив президентского офиса.

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