Лукашенко "наехал" на Зеленского из-за встречи с Путиным и "дал указание" Трампу

Лукашенко побредил о ситуации в войне и заявил, что Минск и Москву, дескать, не удастся поставить на колени.

https://glavred.info/war/lukashenko-naehal-na-zelenskogo-iz-za-vstrechi-s-putinym-i-dal-ukazanie-trampu-10686491.html Ссылка скопирована

Трамп, дескать, не сможет указывать России - Лукашенко / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети

Кратко:

Лукашенко обвинил Зеленского в якобы нежелании говорить с Путиным

Лукашенко "поучил" Трампа, как вести переговоры по завершению войны

Лукашенко "просит" для России "воздушное перемирие"

Воображаемый президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в якобы нежелании вести переговоры с главой страны-оккупанта России Владимиром Путиным. При этом Лукашенко, комментируя ультиматум Трампа, сказал, что, мол, указывать не получится.

"Просто сесть за стол переговоров"

Во время встречи Лукашенко и Путин 1 августа сделали ряд циничных заявлений. Лукашенко обратился к Зеленскому и сказал, что ему, мол, нужно "просто сесть за стол переговоров" с Путиным, а не "бросать камни друг в друга".

видео дня

"Ну не нравится в Беларуси - ну хорошо, да хоть на Луну, куда угодно, но надо просто садиться за стол переговоров", - сказал Лукашенко.

По его словам, для встречи Зеленского и Путина, дескать, надо "подготовить соответствующую почву", а президент Украины, мол, не делает для этого необходимых шагов.

"Указывать не получится"

Кроме того, Лукашенко решил и "поучить" Трампа: он прокомментировал ультиматум президента США и "посоветовал", мол, аккуратно подключаться к переговорному процессу.

"Указывать не получится", - "пригрозил" Лукашенко

России нужно "воздушное перемирие"

Также Лукашенко заявил, что РФ, дескать, нужно "воздушное перемирие", и он сам якобы передал этот сигнал администрации Трампа.

"Опять, "воздушное перемирие". Я говорю: "Да Россия в этом заинтересована, и президент Путин. Но вы же этого не хотите. Скажите Зеленскому, пускай на это идет, чтобы не было вот этих летающих аппаратов, и на голову людям не падали". Уже последний, вы знаете, случай, когда в Беларусь (залетел дрон с) 59 кг взрывчатки, начиненный шариками и прочее. Ну хорошо, что не взорвалась, ударил по десятиэтажному дому, где жили обычные простые люди. Поэтому это опасная вот эта эскалация. Нам надо прекращать", - добавил Лукашенко.

Также Александр Лукашенко подчеркнул, что, мол, никому "не удастся поставить на колени Минск и Москву". Дескать, Беларусь и Россия "полны решимости" отстаивать свои так называемые интересы.

Война России против Украины – главные новости:

Как сообщал Главред, Владимир Путин 1 августа повторил свои ультиматумы в адрес Украины: дескать, только полный вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, невступление в НАТО, нейтралитет и выполнение других "требований" приведет к миру.

"Я готов закончить войну на условиях, которые были в июне 2024-го... Огонь прекратится в тот момент, когда Украина полностью выведет войска с территории Запорожской и Херсонской областей, а также с "ДНР" (террористическая организация. - ред.) и ЛНР (террористические организации – ред.) в пределах их административных границ", - сказал Путин.

Украина готова к переговорам с Россией на уровне лидеров в любое время, сказал Владимир Зеленский. По его словам, время перейти от обмена заявлений и диалога на уровне технических групп к встрече на высшем политическом уровне.

Цель Украины – закончить войну в этом году, сказал министр иностранных дел Андрей Сибига. Как отметил дипломат, Путин боится только Трампа, а санкции против России приближают мир.

Другие новости:

О персоне: Александр Лукашенко Александр Лукашенко - белорусский политик и государственный деятель. На посту президента Беларуси более 30 лет - с 20 июля 1994 года. С 2020 года Украина, США, Канада, ЕС и ряд других государств не признают его президентом Беларуси. Это произошло после того, как президентские выборы в Беларуси 2020 года были раскритикованы из-за масштабных фальсификаций и вызвали масштабные протестные акции в стране. В 2022 году Лукашенко поддержал полномасштабное военное вторжение России в Украину. Он предоставил оккупантам территорию Беларуси для осуществления военной интервенции на украинскую территорию и осуществления ракетных обстрелов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред