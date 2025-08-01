Лукашенко "наехал" на Зеленского из-за встречи с Путиным и "дал указание" Трампу

Кратко:
- Лукашенко обвинил Зеленского в якобы нежелании говорить с Путиным
- Лукашенко "поучил" Трампа, как вести переговоры по завершению войны
- Лукашенко "просит" для России "воздушное перемирие"
Воображаемый президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в якобы нежелании вести переговоры с главой страны-оккупанта России Владимиром Путиным. При этом Лукашенко, комментируя ультиматум Трампа, сказал, что, мол, указывать не получится.
"Просто сесть за стол переговоров"
Во время встречи Лукашенко и Путин 1 августа сделали ряд циничных заявлений. Лукашенко обратился к Зеленскому и сказал, что ему, мол, нужно "просто сесть за стол переговоров" с Путиным, а не "бросать камни друг в друга".
"Ну не нравится в Беларуси - ну хорошо, да хоть на Луну, куда угодно, но надо просто садиться за стол переговоров", - сказал Лукашенко.
По его словам, для встречи Зеленского и Путина, дескать, надо "подготовить соответствующую почву", а президент Украины, мол, не делает для этого необходимых шагов.
"Указывать не получится"
Кроме того, Лукашенко решил и "поучить" Трампа: он прокомментировал ультиматум президента США и "посоветовал", мол, аккуратно подключаться к переговорному процессу.
"Указывать не получится", - "пригрозил" Лукашенко
России нужно "воздушное перемирие"
Также Лукашенко заявил, что РФ, дескать, нужно "воздушное перемирие", и он сам якобы передал этот сигнал администрации Трампа.
"Опять, "воздушное перемирие". Я говорю: "Да Россия в этом заинтересована, и президент Путин. Но вы же этого не хотите. Скажите Зеленскому, пускай на это идет, чтобы не было вот этих летающих аппаратов, и на голову людям не падали". Уже последний, вы знаете, случай, когда в Беларусь (залетел дрон с) 59 кг взрывчатки, начиненный шариками и прочее. Ну хорошо, что не взорвалась, ударил по десятиэтажному дому, где жили обычные простые люди. Поэтому это опасная вот эта эскалация. Нам надо прекращать", - добавил Лукашенко.
Также Александр Лукашенко подчеркнул, что, мол, никому "не удастся поставить на колени Минск и Москву". Дескать, Беларусь и Россия "полны решимости" отстаивать свои так называемые интересы.
Война России против Украины – главные новости:
Как сообщал Главред, Владимир Путин 1 августа повторил свои ультиматумы в адрес Украины: дескать, только полный вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, невступление в НАТО, нейтралитет и выполнение других "требований" приведет к миру.
"Я готов закончить войну на условиях, которые были в июне 2024-го... Огонь прекратится в тот момент, когда Украина полностью выведет войска с территории Запорожской и Херсонской областей, а также с "ДНР" (террористическая организация. - ред.) и ЛНР (террористические организации – ред.) в пределах их административных границ", - сказал Путин.
Украина готова к переговорам с Россией на уровне лидеров в любое время, сказал Владимир Зеленский. По его словам, время перейти от обмена заявлений и диалога на уровне технических групп к встрече на высшем политическом уровне.
Цель Украины – закончить войну в этом году, сказал министр иностранных дел Андрей Сибига. Как отметил дипломат, Путин боится только Трампа, а санкции против России приближают мир.
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О персоне: Александр Лукашенко
Александр Лукашенко - белорусский политик и государственный деятель. На посту президента Беларуси более 30 лет - с 20 июля 1994 года.
С 2020 года Украина, США, Канада, ЕС и ряд других государств не признают его президентом Беларуси.
Это произошло после того, как президентские выборы в Беларуси 2020 года были раскритикованы из-за масштабных фальсификаций и вызвали масштабные протестные акции в стране.
В 2022 году Лукашенко поддержал полномасштабное военное вторжение России в Украину. Он предоставил оккупантам территорию Беларуси для осуществления военной интервенции на украинскую территорию и осуществления ракетных обстрелов, пишет Википедия.
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