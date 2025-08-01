В каком году Украина рассчитывает на окончание войны: Сибига дал точный ответ

Министр отметил, что сейчас все страны в мире следят, выполнит ли американский лидер свои обещания.

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Сибига назвал цель Украины в войне с Россией / Колаж: Главред, фото: УНИАН, Фото: Минобороны РФ

Что сказал Андрей Сибига:

Трамп - единственный, кого боится российский диктатор Путин

Санкции должны быть разрушительными для российской экономики

Украина является гарантом безопасности

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что цель Украины – в этом году закончить войну, которую развязала РФ. Об этом он сказал в интервью Yle.

Глава МИД поддержал обещание президента США Дональда Трампа ввести против России и торгующих с ней стран жесткие ограничения уже в ближайшие дни.

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Сибига считает, что Трамп - единственный, кого боится российский диктатор Владимир Путин. При этом, по его словам, новые санкции против России приближают мир.

Также министр отметил, что сейчас все страны в мире следят, выполнит ли американский лидер свои обещания.

"Санкции должны быть разрушительными для российской экономики. Они должны помешать России подпитывать свою военную машину и торговать с третьими странами", - подчеркнул он.

Сибига отметил, что достижения мира в этом году остается целью для Украины, хоть Россия и имитирует мирные переговоры, чтобы выиграть время и оккупировать новые территории. При этом завершение войны - в интересах не только Украины.

"Сейчас Украина является гарантом безопасности. То, как завершится война, повлияет на безопасность и Европы, и других регионов. Это нужно понимать, и мы должны совместными усилиями принудить Россию к миру", - добавил он.

Ультиматум Трампа Путину - что известно

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп будет "агрессивно" добиваться реализации своих подходов по прекращению войны в Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.

14 июля 2025 года Трамп объявил о планах наложить 100% таможенные тарифы на российский экспорт, если Москва не согласится на мирное соглашение в течение 50 дней.

Кроме того, Трамп готов подписать двухпартийный законопроект о 500-процентных пошлинах для стран, которые до сих пор покупают у России нефть и спонсируют ее экономику для ведения войны против Украины. Ограничения могут ударить по Китаю, Индии и Турции.

Позже президент США Дональд Трамп установил новый срок для России по окончанию войны в Украине. Трамп заявил, что у РФ есть 10-12 дней, начиная с 28 июля.

Сенатор Конгресса США от Демократической партии Ричард Блюменталь заявил, что российский диктатор Владимир Путин "не заслуживает дополнительного времени". По его словам, США должны ускориться с голосованием законопроекта о санкциях.

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О персоне: Андрей Сибига Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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