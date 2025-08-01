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Доллар внезапно пошел на взлет, евро дешевеет: каким будет курс валют 4 августа

Руслана Заклинская
1 августа 2025, 17:55
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Гривня ослабла по отношению к доллару, но усилилась по отношению к евро.
Доллар внезапно пошел на взлет, евро дешевеет: каким будет курс валют 4 августа
Курс валют на 4 августа / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • На сколько подорожал доллар
  • Сколько будет стоить евро 4 августа
  • Какова ситуация на межбанке и наличном рынке

Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара к гривне на понедельник, 4 августа. Зато курс евро продолжает дешеветь. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара США установлен на уровне 41,76 грн за 1 доллар. Это на 5 копеек выше, чем в предыдущий день (+0,0512 грн).

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Евро наоборот подешевел. Официальный курс составляет 47,64 грн за 1 евро, что на 10 копеек ниже (-0,1043 грн) предыдущего показателя.

На межбанковском валютном рынке Украины наблюдается рост курса доллара. Сегодня он торгуется в диапазоне 41,80-41,83 грн/доллар (покупка/продажа), что на 10 копеек выше, чем во время закрытия торгов предыдущего дня.

На наличном рынке ситуация остается стабильной. Курс доллара не изменился и составляет 41,90 грн. В то же время курс евро снизился до 48,20 грн, продолжая постепенное падение.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс доллара / Инфографика: Главред

Каким будет курс доллара до конца года

По прогнозу инвестиционной компании Dragon Capital, курс доллара в Украине может достичь 43,5 гривни к концу 2025 года. Во второй половине года ожидается умеренное ослабление гривни по отношению к доллару. Это связано со снижением инфляции и сезонным ростом спроса на валюту со стороны бизнеса и населения.

В Dragon Capital также отметили, что в случае длительной войны курс гривни может достичь 46 грн/доллар до конца 2026 года. Зато при условии устойчивого перемирия, НБУ, вероятно, будет удерживать курс на уровне около 44 грн/доллар.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, в пятницу, 1 августа, официальный курс доллара упал до 41,71 грн (-6 копеек), а евро - до 47,75 грн (-40 копеек).

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что в начале августа ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной, аналогично июльской. Вероятно, стоимость доллара в первые дни августа будет колебаться в пределах до 42 гривен, а евро - до 49,5 гривен.

Как сообщал Главред, эксперт Александр Хмелевский прогнозирует, что в первой половине августа курс гривни будет оставаться стабильным, но во второй половине месяца рост деловой активности может повысить спрос на валюту.

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Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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