Доллар внезапно пошел на взлет, евро дешевеет: каким будет курс валют 4 августа

Вы узнаете:
- На сколько подорожал доллар
- Сколько будет стоить евро 4 августа
- Какова ситуация на межбанке и наличном рынке
Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара к гривне на понедельник, 4 августа. Зато курс евро продолжает дешеветь. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Курс доллара США установлен на уровне 41,76 грн за 1 доллар. Это на 5 копеек выше, чем в предыдущий день (+0,0512 грн).
Евро наоборот подешевел. Официальный курс составляет 47,64 грн за 1 евро, что на 10 копеек ниже (-0,1043 грн) предыдущего показателя.
На межбанковском валютном рынке Украины наблюдается рост курса доллара. Сегодня он торгуется в диапазоне 41,80-41,83 грн/доллар (покупка/продажа), что на 10 копеек выше, чем во время закрытия торгов предыдущего дня.
На наличном рынке ситуация остается стабильной. Курс доллара не изменился и составляет 41,90 грн. В то же время курс евро снизился до 48,20 грн, продолжая постепенное падение.
Каким будет курс доллара до конца года
По прогнозу инвестиционной компании Dragon Capital, курс доллара в Украине может достичь 43,5 гривни к концу 2025 года. Во второй половине года ожидается умеренное ослабление гривни по отношению к доллару. Это связано со снижением инфляции и сезонным ростом спроса на валюту со стороны бизнеса и населения.
В Dragon Capital также отметили, что в случае длительной войны курс гривни может достичь 46 грн/доллар до конца 2026 года. Зато при условии устойчивого перемирия, НБУ, вероятно, будет удерживать курс на уровне около 44 грн/доллар.
Курс валют в Украине - последние новости
Напомним, в пятницу, 1 августа, официальный курс доллара упал до 41,71 грн (-6 копеек), а евро - до 47,75 грн (-40 копеек).
Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что в начале августа ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной, аналогично июльской. Вероятно, стоимость доллара в первые дни августа будет колебаться в пределах до 42 гривен, а евро - до 49,5 гривен.
Как сообщал Главред, эксперт Александр Хмелевский прогнозирует, что в первой половине августа курс гривни будет оставаться стабильным, но во второй половине месяца рост деловой активности может повысить спрос на валюту.
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Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
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