Украине грозит более глубокая финансовая пропасть: Reuters назвал основные проблемы

Украинское правительство работает над внедрением всех необходимых шагов реформ, но некоторые сложные задачи требуют больше времени.

https://glavred.info/economics/ukraine-grozit-bolee-glubokaya-finansovaya-propast-reuters-nazval-osnovnye-problemy-10686059.html Ссылка скопирована

Украине грозит более глубокая финансовая пропасть / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Кратко:

Украина тратит большую часть госдоходов на армию и социалку

Украина не сможет существенно сократить оборонные расходы в 2026 году

Дефицит финансирования Украины существенно возрастет в 2026 году, если Россия продолжит интенсивно бить по всей стране, а правительство не отреагирует на требования иностранных кредиторов относительно реформ. Об этом пишет издание Reuters.

Отмечается, что украинское правительство тратит большую часть государственных доходов на армию и финансирует социальные и гуманитарные расходы за счет иностранной помощи, которая уже составила 139 миллиардов долларов с момента начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

видео дня

Как пишет Reuters, согласно опросу экономистов, Украине понадобится от 39 миллиардов долларов (сумма этого года) до около 58 миллиардов долларов внешнего финансирования только в следующем году. Эта задача неотложная.

"Ключевая задача для правительства сейчас - поиск 10-15 миллиардов долларов в дополнение к тому объему помощи, который партнеры уже обещали на 2026 год", - цитирует издание исследовательскую записку киевского инвестиционного фонда ICU.

Эти переговоры могут осложниться после того, как Украина не выполнила ключевые реформы, согласованные с кредиторами, включая назначение судей и других ключевых должностных лиц, а президент усилил контроль над двумя основными ведомствами, расследующими коррупцию.

"Этот шаг президента Владимира Зеленского вызвал крупнейшие уличные протесты в Украине времен войны и вызвал резкую критику со стороны европейских союзников Киева, которые четко дали понять, что решительные антикоррупционные меры являются ключевыми для стремлений страны к вступлению в ЕС", - говорится в материале.

Зеленский подал в парламент новый законопроект, пообещав восстановить независимость институтов, созданных для искоренения коррупции. Но определенный вред уже нанесен, говорят эксперты.

"Хотя Европа вряд ли откажется от поддержки Украины, будущая финансовая и военная поддержка, вероятно, будет подвергнута гораздо более пристальному вниманию, что приведет к задержкам, которые Украина вряд ли может себе позволить", - отметила старший экономист Oxford Economics Евгения Слепцова.

Чтобы разблокировать следующие транши многолетних кредитных программ от Европейского Союза и МВФ, Украине необходимо осуществить реформы, которые включают наем большего количества судей в высший антикоррупционный суд, реформирование агентства, ответственного за управление национализированными активами, и назначение руководителя Бюро экономической безопасности.

В первом квартале этого года Украина не выполнила несколько целевых показателей финансирования в рамках четырехлетней программы помощи Украине на 50 миллиардов евро. В июне Киев запросил 3 миллиарда евро вместо 4,5 миллиарда, которые должен был получить за второй квартал.

В Министерстве экономики заявили, что Украина выполняет все свои обязательства, несмотря на вызовы военного времени, и ожидает транш на сумму около 3 миллиардов евро в августе. Ведомство надеется получить остаток транша в размере 1,45 миллиарда евро позже.

По словам чиновников, Украина также имеет программу поддержки с МВФ на сумму 15,5 миллиарда долларов и планирует переговоры по новой программе кредитования.

Чиновники говорят, что правительство работает над внедрением всех необходимых шагов реформ, но некоторые сложные задачи требуют больше времени.

В прошлом году украинская экономика выросла на 2,9%, но в этом году Нацбанк снизил свой прогноз до 2,1%, поскольку надежды на скорое завершение войны, которое предсказывал президент США Дональд Трамп, угасли.

"Хотя многие из нас раньше считали, что 2026 год будет легче, сейчас мы ожидаем, что война продолжится и в следующем году", - отметила исследовательница Института экономических исследований Александра Бетлий.

Среди слабых мест экономики она назвала горнодобывающую промышленность и сельское хозяйство.

"Аналитики отметили, что Украина не сможет существенно сократить свои оборонные расходы в следующем году, даже если в этом году будет договорено о прекращении огня, учитывая, что ее гораздо больший сосед Россия увеличил военные расходы до рекордных уровней", - пишет Reuters.

Экономические новости - главное:

Министерство финансов Украины исходит из более пессимистичного сценария и проект Госбюджета-2026 будет сформирован из расчета, что война будет до конца следующего года. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко на форуме Forbes Money.

Напомним, Главред писал, что в 2026 году в Украине минимальная заработная плата увеличится на 688 гривен и составит 8688 гривен. По данным официальной статистики, минимальную заработную плату в Украине получает около 1,5 миллиона человек.

Украинским военным хотят значительно поднять зарплаты. Речь идет о тех, кто находится в тылу. Об этом заявил нардеп от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко.

Больше новостей:

Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред