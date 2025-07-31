Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Украине грозит более глубокая финансовая пропасть: Reuters назвал основные проблемы

Виталий Кирсанов
31 июля 2025, 15:08
191
Украинское правительство работает над внедрением всех необходимых шагов реформ, но некоторые сложные задачи требуют больше времени.
Украине грозит более глубокая финансовая пропасть
Украине грозит более глубокая финансовая пропасть / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Украина тратит большую часть госдоходов на армию и социалку
  • Украина не сможет существенно сократить оборонные расходы в 2026 году

Дефицит финансирования Украины существенно возрастет в 2026 году, если Россия продолжит интенсивно бить по всей стране, а правительство не отреагирует на требования иностранных кредиторов относительно реформ. Об этом пишет издание Reuters.

Отмечается, что украинское правительство тратит большую часть государственных доходов на армию и финансирует социальные и гуманитарные расходы за счет иностранной помощи, которая уже составила 139 миллиардов долларов с момента начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

видео дня

Как пишет Reuters, согласно опросу экономистов, Украине понадобится от 39 миллиардов долларов (сумма этого года) до около 58 миллиардов долларов внешнего финансирования только в следующем году. Эта задача неотложная.

"Ключевая задача для правительства сейчас - поиск 10-15 миллиардов долларов в дополнение к тому объему помощи, который партнеры уже обещали на 2026 год", - цитирует издание исследовательскую записку киевского инвестиционного фонда ICU.

Эти переговоры могут осложниться после того, как Украина не выполнила ключевые реформы, согласованные с кредиторами, включая назначение судей и других ключевых должностных лиц, а президент усилил контроль над двумя основными ведомствами, расследующими коррупцию.

"Этот шаг президента Владимира Зеленского вызвал крупнейшие уличные протесты в Украине времен войны и вызвал резкую критику со стороны европейских союзников Киева, которые четко дали понять, что решительные антикоррупционные меры являются ключевыми для стремлений страны к вступлению в ЕС", - говорится в материале.

Зеленский подал в парламент новый законопроект, пообещав восстановить независимость институтов, созданных для искоренения коррупции. Но определенный вред уже нанесен, говорят эксперты.

"Хотя Европа вряд ли откажется от поддержки Украины, будущая финансовая и военная поддержка, вероятно, будет подвергнута гораздо более пристальному вниманию, что приведет к задержкам, которые Украина вряд ли может себе позволить", - отметила старший экономист Oxford Economics Евгения Слепцова.

Чтобы разблокировать следующие транши многолетних кредитных программ от Европейского Союза и МВФ, Украине необходимо осуществить реформы, которые включают наем большего количества судей в высший антикоррупционный суд, реформирование агентства, ответственного за управление национализированными активами, и назначение руководителя Бюро экономической безопасности.

В первом квартале этого года Украина не выполнила несколько целевых показателей финансирования в рамках четырехлетней программы помощи Украине на 50 миллиардов евро. В июне Киев запросил 3 миллиарда евро вместо 4,5 миллиарда, которые должен был получить за второй квартал.

В Министерстве экономики заявили, что Украина выполняет все свои обязательства, несмотря на вызовы военного времени, и ожидает транш на сумму около 3 миллиардов евро в августе. Ведомство надеется получить остаток транша в размере 1,45 миллиарда евро позже.

По словам чиновников, Украина также имеет программу поддержки с МВФ на сумму 15,5 миллиарда долларов и планирует переговоры по новой программе кредитования.

Чиновники говорят, что правительство работает над внедрением всех необходимых шагов реформ, но некоторые сложные задачи требуют больше времени.

В прошлом году украинская экономика выросла на 2,9%, но в этом году Нацбанк снизил свой прогноз до 2,1%, поскольку надежды на скорое завершение войны, которое предсказывал президент США Дональд Трамп, угасли.

"Хотя многие из нас раньше считали, что 2026 год будет легче, сейчас мы ожидаем, что война продолжится и в следующем году", - отметила исследовательница Института экономических исследований Александра Бетлий.

Среди слабых мест экономики она назвала горнодобывающую промышленность и сельское хозяйство.

"Аналитики отметили, что Украина не сможет существенно сократить свои оборонные расходы в следующем году, даже если в этом году будет договорено о прекращении огня, учитывая, что ее гораздо больший сосед Россия увеличил военные расходы до рекордных уровней", - пишет Reuters.

Экономические новости - главное:

Министерство финансов Украины исходит из более пессимистичного сценария и проект Госбюджета-2026 будет сформирован из расчета, что война будет до конца следующего года. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко на форуме Forbes Money.

Напомним, Главред писал, что в 2026 году в Украине минимальная заработная плата увеличится на 688 гривен и составит 8688 гривен. По данным официальной статистики, минимальную заработную плату в Украине получает около 1,5 миллиона человек.

Украинским военным хотят значительно поднять зарплаты. Речь идет о тех, кто находится в тылу. Об этом заявил нардеп от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко.

Больше новостей:

Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ зарплаты контрактная армия новости Украины новости Украины и мира повышение зарплат
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Наказание Трампа сработало: в Индии приняли решение по нефти от Путина – Reuters

Наказание Трампа сработало: в Индии приняли решение по нефти от Путина – Reuters

15:56Мир
Все законы уже подписаны: Зеленский объявил о ряде важных решений

Все законы уже подписаны: Зеленский объявил о ряде важных решений

15:18Украина
Верховная Рада приняла закон о НАБУ и САП

Верховная Рада приняла закон о НАБУ и САП

13:37Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Сильное похолодание идет в Украину: где влупит +10 и будут лить дожди

Сильное похолодание идет в Украину: где влупит +10 и будут лить дожди

Свет в конце тоннеля: какие ТОП-4 знака зодиака на пороге большого прорыва

Свет в конце тоннеля: какие ТОП-4 знака зодиака на пороге большого прорыва

Карта Deep State онлайн за 31 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 31 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Россияне стягивают элитные войска на Тендровскую косу: в ВСУ разгадали замысел врага

Россияне стягивают элитные войска на Тендровскую косу: в ВСУ разгадали замысел врага

Проблемы возникнут из ниоткуда: трех знаков зодиака ждут трудные времена

Проблемы возникнут из ниоткуда: трех знаков зодиака ждут трудные времена

Последние новости

16:13

Кто из знаков зодиака разбогатеет в августе: названа тройка счастливчиков

16:12

Когда закончится война и что ждет Украину в августе: астролог назвала важную дату

16:02

"Террор - все, что Россия умеет": украинские звезды отреагировали на ракетный удар по Киеву

15:56

Наказание Трампа сработало: в Индии приняли решение по нефти от Путина – Reuters

15:45

Как заточить ножницы в домашних условиях: 5 простых способов без профи‑точилкиВидео

США и Европа нашли общий язык, Трамп переключит внимание на Китай - ХараСША и Европа нашли общий язык, Трамп переключит внимание на Китай - Хара
15:22

Лучше не выгонять со двора: какие птицы спасают от нашествия саранчи

15:18

Все законы уже подписаны: Зеленский объявил о ряде важных решений

15:08

Украине грозит более глубокая финансовая пропасть: Reuters назвал основные проблемы

15:00

Неравный брак: кто из украинских звезд выбрал себе молодых супругов

Реклама
14:42

Где три различия между детьми: только единицы найдут их всего за 35 секунд

14:07

Большинство будут удивлены: какие изобретения ученые СССР нагло украли у Запада

13:50

Что делать если заедает молния: 2 способа, которые не поведут

13:44

"Почти год лежал": Ахтем Сеитаблаев перестал скрывать тяжелую травму

13:44

Гамбургеры из 2 продуктов и хот-дог, который никто не узнает: как выглядел "фастфуд" в СССР

13:37

Верховная Рада приняла закон о НАБУ и САП

13:19

4 знака Вселенной, что вы на правильном пути

12:56

Сколько шагов в день нужно ходить для здоровья: ученые назвали новое количество

12:52

Вместо традиционного борща: первое блюдо за 10 минутВидео

12:35

Диалог возможен только втроем: когда состоится встреча Зеленского и Путина

12:23

Российского ведущего выгнали из самолета за пьяный дебош

Реклама
12:08

Китайский гороскоп на завтра 1 августа: Змеям - удар, Собакам - перемены

12:01

Поздравления с Медовым Спасом - прозой, в стихах и в картинках

11:52

"Надо сменить режим в РФ": Зеленский вышел с серьезным заявлением

11:47

Паспорт с рекордом: как выглядит самая длинная и странная фамилия в Украине

11:44

1 августа начинается Успенский пост: что можно и нельзя делать в этот день

11:38

София Ротару показала разбитый дом в Киеве после ночного удара - детали

11:18

"Китай не хочет, чтобы РФ проиграла войну": какая опасность подстерегает Украину из-за КНР

10:24

"Быстро приближает Путина к цели": CNN предупредил об угрозе падения трех городов

10:21

"Не совсем адекватная, но живая": РФ разрушила квартиру известной ведущей

10:19

Было попадание 5 ракет, одна - в дом: какой город стал основной целью удара РФВидео

09:53

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 31 июля (обновляется)

09:46

РФ обрушила на Украину более 300 дронов и 8 ракет: ранено рекордное число детейФотоВидео

09:39

Под прицелом – важный радиозавод: дроны атаковали российскую Пензу

09:29

Гороскоп на завтра 1 августа: Тельцам - тревожные события, Стрельцам - большая удача

09:10

"Людей выбрасывало из окон": новые подробности ракетного удара РФ по КиевуВидео

08:58

"Давно хотела": Элина Свитолина приняла важное решение

08:51

"Следи за словами": Трамп ответил Медведеву после его угроз США войной

08:44

Зачем Путин массированно ударил по гражданским в Киеве: дочь Келлога назвала причинуФото

08:37

"Заглушать шум у себя в голове": Козловский впервые рассказал о психическом расстройстве

08:23

Украинские военные выбили россиян под Покровском – ISW

Реклама
08:23

Карта Deep State онлайн за 31 июля: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Как Путинский режим разрушает все в мире?мнение

07:34

РФ ударила прямой наводкой в 9-этажку: в Киеве растет число жертв и пострадавшихФотоВидео

07:10

Чем отличаются 2 девушки: ответ нужно найти за 19 секунд

06:35

В Киеве - "прилет" в жилой дом: сложился целый подъезд, под завалами людиФотоВидео

06:10

Враг начал бояться: что нужно Украине для атак по РФмнение

06:00

С одинаковыми прическами: Настя Каменских засветилась с мамой

05:55

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 7 секунд найти букву P

05:30

Переломный момент и новая дорога: 5 знаков зодиака почувствуют перемены 31 июля

04:56

Давление Трампа может перейти на Киев, а не Москву: дипломат объяснил почему

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий Козловский
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять