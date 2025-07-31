Такого курса не было давно: стоимость евро резко обвалилась до новой отметки

В НБУ установили новый официальный курс валют на 1 августа.

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Курс валют на 1 августа / коллаж: Главред, фото: pixabay

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Каким будет курс валют в пятницу

На сколько укрепилась гривна

На пятницу, 1 августа, установлен новый официальный курс валют. В частности, стоимость евро резко упала. Об этом известно из данных на сайте НБУ.

Так, курс доллара к гривне на завтра установлен на уровне 41,71грн/долл. Украинская валюта укрепилась на 6 копеек.

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Что интересно, по отношению к евро гривна значительно усилила позиции. Стоимость евро на 1 августа установлена на уровне 47,75 грн/евро. Гривна выросла сразу на 40 копеек.

Стоит заметить, что на межбанковском валютном рынке к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,71/41,74 грн/долл., а евро - 47,69/47,71 грн/евро.

Чего ждать от курса евро

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин писал, что с начала 2025 года и до июля евро ощутимо укрепился против доллара, но такая динамика может продолжаться не всегда.

По его мнению, торговая сделка между США и Евросоюзом для евро несет негативный характер. В частности, она может давить на курс евро к доллару.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - что известно

Как сообщал Главред, в инвесткомпании Dragon Capital говорили, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривни до конца 2025 года.

Эксперт Александр Хмелевский прогнозировал, что в первой половине августа курс гривни будет сохранять стабильность, но во второй половине месяца деловая активность традиционно растет, что может привести к увеличению спроса на валюту.

В то же время, банкир Тарас Лесовой заявлял, что до 3 августа курс доллара будет колебаться в пределах 41,6 - 42 гривни на межбанке и 41,6 - 42,2 гривни на наличном рынке.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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