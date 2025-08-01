Водителей могут оштрафовать на кругленькую сумму: новые правила уже вступили в силу

Водителей призвали новые правила движения, чтобы защитить уникальные природные зоны от негативного воздействия механического транспорта.

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Избегайте движения транспортом на территориях заповедников, чтобы сохранить биоразнообразие и предотвратить штрафы согласно новому закону / коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Какие суммы придется платить нарушителям

Почему важно знать маршрут заранее

Кто уже под угрозой первого штрафа

В Украине вступили в силу новые ограничения для водителей - отныне в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда государства запрещено движение любого механического транспорта. Об этом сообщает mAuto со ссылкой на Закон №4188-IX.

За нарушение правил водителям придется заплатить штраф:

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для граждан - от 153 до 408 гривен,

для должностных лиц - от 255 до 510 гривен.

Однако это не единственное наказание - предусмотрено также дополнительную компенсацию за вред окружающей среде, которая рассчитывается за каждые 100 метров проезда.

Размер взыскания зависит от типа транспортного средства:

мопеды и мотоциклы - 4 020 грн 80 коп;

легковые авто, пикапы и микроавтобусы - 6 428 грн 80 коп;

автобусы и грузовики - 8 848 грн.

"Принятые правила имеют целью защитить экосистемы, сохранить биоразнообразие и ограничить влияние транспорта на уникальные природные зоны", - отмечает mAuto.

Хотя пока официальных случаев нарушения новых норм не зафиксировано, эксперты призывают водителей внимательно планировать маршруты, особенно в районах с охраняемыми территориями.

Штрафы в Украине - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине граждане могут быть оштрафованы, если не успели вовремя вклеить новую фотографию в паспорт-книжечку по достижении 25 или 45 лет. Согласно действующему законодательству, это необходимо сделать в течение одного месяца со дня рождения.

Кроме того, украинцам стоит помнить, что за использование ненормативной лексики в общественных местах также предусмотрен штраф - ответственность за такое нарушение закреплена в Кодексе Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, в Украине водителям может грозить не только административная, но и уголовная ответственность за жестокое обращение с животными - в частности, если оставить их в закрытом авто во время жары.

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Об источнике: mAuto mAuto - это украинский онлайн-ресурс, посвященный автомобильной тематике. Платформа предлагает широкий спектр информации для автовладельцев и водителей: новости автомобильного мира, обзоры авто, советы по обслуживанию и ремонту, юридические консультации по ПДД и правам водителей, а также анализ изменений в законодательстве, касающемся транспорта.

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