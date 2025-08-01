Водителей могут оштрафовать на кругленькую сумму: новые правила уже вступили в силу

Читайте в материале:
- Какие суммы придется платить нарушителям
- Почему важно знать маршрут заранее
- Кто уже под угрозой первого штрафа
В Украине вступили в силу новые ограничения для водителей - отныне в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда государства запрещено движение любого механического транспорта. Об этом сообщает mAuto со ссылкой на Закон №4188-IX.
За нарушение правил водителям придется заплатить штраф:
- для граждан - от 153 до 408 гривен,
- для должностных лиц - от 255 до 510 гривен.
Однако это не единственное наказание - предусмотрено также дополнительную компенсацию за вред окружающей среде, которая рассчитывается за каждые 100 метров проезда.
Размер взыскания зависит от типа транспортного средства:
- мопеды и мотоциклы - 4 020 грн 80 коп;
- легковые авто, пикапы и микроавтобусы - 6 428 грн 80 коп;
- автобусы и грузовики - 8 848 грн.
"Принятые правила имеют целью защитить экосистемы, сохранить биоразнообразие и ограничить влияние транспорта на уникальные природные зоны", - отмечает mAuto.
Хотя пока официальных случаев нарушения новых норм не зафиксировано, эксперты призывают водителей внимательно планировать маршруты, особенно в районах с охраняемыми территориями.
Штрафы в Украине - новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине граждане могут быть оштрафованы, если не успели вовремя вклеить новую фотографию в паспорт-книжечку по достижении 25 или 45 лет. Согласно действующему законодательству, это необходимо сделать в течение одного месяца со дня рождения.
Кроме того, украинцам стоит помнить, что за использование ненормативной лексики в общественных местах также предусмотрен штраф - ответственность за такое нарушение закреплена в Кодексе Украины об административных правонарушениях.
Кроме того, в Украине водителям может грозить не только административная, но и уголовная ответственность за жестокое обращение с животными - в частности, если оставить их в закрытом авто во время жары.
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Об источнике: mAuto
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