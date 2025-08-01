Моль исчезнет раз и навсегда: одно натуральное средство легко отпугнет насекомых

Существует простой и натуральный способ защитить одежду от моли - поможет гениальный лайфхак.

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Как избавиться от моли / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Для защиты от моли положите несколько лавровых листьев в шкаф

Устраняйте пути проникновения моли: заделайте щели вокруг дверей

Часто пылесосьте, особенно в труднодоступных местах

Моль может быть разной — от полезных видов, обитающих в садах, до тех, кто наносит вред, прогрызая одежду, а наибольшую угрозу для гардероба представляет обыкновенная платяная моль.

Особенно активная в тёплое и влажное время года — с апреля по сентябрь. Самки предпочитают откладывать яйца в тёмных, тихих местах, таких как шкафы, что делает нашу одежду лёгкой добычей, пишет Express.

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Всего несколько особей могут быстро привести к настоящему нашествию. И если дырки в любимых вещах — уже проблема, то борьба с молью, особенно для тех, кто боится насекомых, может стать настоящим испытанием.

Однако существует простой и натуральный способ защитить одежду. Эксперты по уборке говорят, что обычный лавровый лист способен эффективно отпугнуть моль.

Чтобы предотвратить появление вредителя, достаточно положить несколько лавровых листьев в мешочек из сетки и повесить его в шкафу. Запах лавра неприятен для моли, и она будет избегать таких мест.

Средства для борьбы с насекомыми инфографика / Инфографика: Главред

Причём лавровый лист подходит не только для защиты гардероба. Его можно разместить и в кухонных шкафах, чтобы уберечь продукты от пищевой моли и других насекомых.

Натуральные средства от насекомых

вскипятите лавровый лист с гвоздикой (этот аромат не только отпугнёт вредителей, но и приятно освежит дом);

получившуюся жидкость можно разлить по бутылочкам с распылителем и использовать при необходимости;

смешайте несколько капель масла мяты перечной с пищевой содой и насыпьте на дно мусорного ведра под пакет (это поможет защититься от мух и муравьёв, которые не переносят этот аромат).

Как защитить дом от моли: пошаговая инструкция

Профилактика

Устраняйте пути проникновения: заделайте щели вокруг дверей, окон и вентиляции.

Используйте москитные сетки, плотно прилегающие к рамам.

Уличное освещение лучше заменить на жёлтые лампы, так как обычный свет привлекает моль.

Защита от платяной и пищевой моли

Продукты храните в герметичных контейнерах.

Регулярно очищайте полки и выбрасывайте испорченные запасы.

Одежду из натуральных тканей (шерсть, шёлк) храните в плотно закрытых пакетах или контейнерах.

Перед долгим хранением обязательно стирайте или сдавайте вещи в химчистку.

Уборка

Часто пылесосьте, особенно в труднодоступных местах — под мебелью, в шкафах, вдоль плинтусов.

Протирайте поверхности в шкафах и кладовках мыльным раствором.

Натуральные отпугиватели

Кедр: поместите кедровые блоки, стружку или саше в ящики и гардеробы.

Травы: лаванда, лавровый лист, гвоздика в тканевых мешочках — отличное средство против моли.

Эфирные масла: нанесите капли лаванды или кедра на ватные диски и положите в шкаф.

Такие простые, но эффективные меры помогут сохранить одежду и продукты в безопасности без применения химикатов.

Как быстро и надолго избавиться от назойливых насекомых

Специалисты отмечают, что избыточно влажная почва создаёт идеальные условия для появления насекомых.

Для предотвращения размножения мелких насекомых в цветочных горшках, важно придерживаться следующих правил:

Не переувлажняйте почву — давайте ей полностью высохнуть между поливами.

Следите за тем, чтобы в поддоне не оставалась стоячая вода.

В качестве дополнительной меры можно установить возле растений жёлтые липкие ловушки — они хорошо справляются с поимкой взрослых особей и помогают остановить распространение вредителей.

Смотрите видео - как избавиться от моли:

Ранее Главред писал о том, где никогда не бывает комаров в Украине. Казалось, не существует места, где нет комаров в стране с умеренно континентальным климатом, однако Украина славится несколькими такими точками.

Напомним, ранее сообщалось о том, что комары не выдерживают одного запаха. Комары не переносят запахи герани, мелиссы, мяты, розмарина и лаванды.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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