Моль исчезнет раз и навсегда: одно натуральное средство легко отпугнет насекомых

Вы узнаете:
- Для защиты от моли положите несколько лавровых листьев в шкаф
- Устраняйте пути проникновения моли: заделайте щели вокруг дверей
- Часто пылесосьте, особенно в труднодоступных местах
Моль может быть разной — от полезных видов, обитающих в садах, до тех, кто наносит вред, прогрызая одежду, а наибольшую угрозу для гардероба представляет обыкновенная платяная моль.
Особенно активная в тёплое и влажное время года — с апреля по сентябрь. Самки предпочитают откладывать яйца в тёмных, тихих местах, таких как шкафы, что делает нашу одежду лёгкой добычей, пишет Express.
Всего несколько особей могут быстро привести к настоящему нашествию. И если дырки в любимых вещах — уже проблема, то борьба с молью, особенно для тех, кто боится насекомых, может стать настоящим испытанием.
Однако существует простой и натуральный способ защитить одежду. Эксперты по уборке говорят, что обычный лавровый лист способен эффективно отпугнуть моль.
Чтобы предотвратить появление вредителя, достаточно положить несколько лавровых листьев в мешочек из сетки и повесить его в шкафу. Запах лавра неприятен для моли, и она будет избегать таких мест.
Причём лавровый лист подходит не только для защиты гардероба. Его можно разместить и в кухонных шкафах, чтобы уберечь продукты от пищевой моли и других насекомых.
Натуральные средства от насекомых
- вскипятите лавровый лист с гвоздикой (этот аромат не только отпугнёт вредителей, но и приятно освежит дом);
- получившуюся жидкость можно разлить по бутылочкам с распылителем и использовать при необходимости;
- смешайте несколько капель масла мяты перечной с пищевой содой и насыпьте на дно мусорного ведра под пакет (это поможет защититься от мух и муравьёв, которые не переносят этот аромат).
Как защитить дом от моли: пошаговая инструкция
Профилактика
- Устраняйте пути проникновения: заделайте щели вокруг дверей, окон и вентиляции.
- Используйте москитные сетки, плотно прилегающие к рамам.
- Уличное освещение лучше заменить на жёлтые лампы, так как обычный свет привлекает моль.
Защита от платяной и пищевой моли
- Продукты храните в герметичных контейнерах.
- Регулярно очищайте полки и выбрасывайте испорченные запасы.
- Одежду из натуральных тканей (шерсть, шёлк) храните в плотно закрытых пакетах или контейнерах.
- Перед долгим хранением обязательно стирайте или сдавайте вещи в химчистку.
Уборка
- Часто пылесосьте, особенно в труднодоступных местах — под мебелью, в шкафах, вдоль плинтусов.
- Протирайте поверхности в шкафах и кладовках мыльным раствором.
Натуральные отпугиватели
- Кедр: поместите кедровые блоки, стружку или саше в ящики и гардеробы.
- Травы: лаванда, лавровый лист, гвоздика в тканевых мешочках — отличное средство против моли.
- Эфирные масла: нанесите капли лаванды или кедра на ватные диски и положите в шкаф.
Такие простые, но эффективные меры помогут сохранить одежду и продукты в безопасности без применения химикатов.
Как быстро и надолго избавиться от назойливых насекомых
Специалисты отмечают, что избыточно влажная почва создаёт идеальные условия для появления насекомых.
Для предотвращения размножения мелких насекомых в цветочных горшках, важно придерживаться следующих правил:
- Не переувлажняйте почву — давайте ей полностью высохнуть между поливами.
- Следите за тем, чтобы в поддоне не оставалась стоячая вода.
- В качестве дополнительной меры можно установить возле растений жёлтые липкие ловушки — они хорошо справляются с поимкой взрослых особей и помогают остановить распространение вредителей.
Смотрите видео - как избавиться от моли:
Ранее Главред писал о том, где никогда не бывает комаров в Украине. Казалось, не существует места, где нет комаров в стране с умеренно континентальным климатом, однако Украина славится несколькими такими точками.
Напомним, ранее сообщалось о том, что комары не выдерживают одного запаха. Комары не переносят запахи герани, мелиссы, мяты, розмарина и лаванды.
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Об источнике: Express.co.uk
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