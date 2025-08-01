Сорняки улетучатся навсегда: простые, но очень эффективные способы

Один из простейших, но надёжных способов — ручная прополка. Она не требует особых вложений.

https://glavred.info/sad-ogorod/sornyaki-uletuchatsya-navsegda-prostye-no-ochen-effektivnye-sposoby-10686353.html Ссылка скопирована

Как избавиться от бурьяна / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/SpencerWing, Pixabay/alison506

Важно:

Настоящую угрозу представляют именно многолетние растения

Лучшее время для удаления сорняков — сухие, безветренные дни

Осень — одно из самых удачных времён года для борьбы с сорняками. Так, например, в сентябре можно эффективно избавиться от таких устойчивых растений, как пырей ползучий, осот и вьюнок (берёзка).

С однолетними сорняками справиться проще — с наступлением заморозков они погибают сами, говорится в материале Главреда.

видео дня

Настоящую угрозу представляют именно многолетние растения: они выносливее и способны быстро захватывать территорию.

Лучшее время для удаления сорняков — сухие, безветренные дни. После сбора урожая стоит очистить грядки от растительных остатков и немного подождать, пока прорастут новые сорные растения. Это позволит уничтожить их на начальной стадии.

Один из простейших, но надёжных способов — ручная прополка. Она не требует особых вложений (кроме покупки тяпки) и экологична. Несмотря на трудоёмкость, этот метод помогает держать участок в порядке.

Для чего нужно мульчирование / Инфографика - Главред

Для более масштабной борьбы с сорной растительностью применяют гербициды — химические препараты, блокирующие рост сорняков, не причиняя вреда людям и животным. Они особенно эффективны на больших участках, где ручная прополка невозможна.

Некоторые растения-сидераты помогают в борьбе с сорняками, подавляя их рост. Например, против пырея ползучего можно использовать доминирующие культуры, которые вытесняют его за счёт межвидовой конкуренции.

Также помогает мульчирование — укрытие почвы специальными материалами, создающее благоприятные условия для культурных растений и затрудняющее рост сорняков.

В цветниках и на декоративных участках эффективно применять плотную посадку. Когда растения расположены близко друг к другу, они образуют плотный покров, который не оставляет шансов сорной траве прорасти. Такой способ отлично подходит для оформления клумб, сада и дачного участка.

Как предотвратить рост сорняков

Одним из наиболее доступных способов избавиться от сорной растительности на дачном участке считается использование химических препаратов. Обрабатывать участок гербицидами рекомендуется в период активного прорастания сорняков. Однако у этого метода есть и минусы — возможное негативное воздействие на культурные растения и то, что окончательный эффект может проявиться не сразу.

Смотрите видео - как бороться с сорняками:

Погожие и теплые дни способствуют росту на огороде или грядке не только овощных культур, но и сорняков, которые уносят из почвы влагу и полезные компоненты, могут стать источником болезней и вредителей.

Чтобы от них избавиться, нужно приложить немало усилий. Как это можно сделать без использования химических препаратов, рассказали в очередном выпуске программы "Дом, сад, огород" на YouTube-канале Украинского радио.

Ранее Главред писал об эффективном способе борьбы с сорняками на огороде. Гербициды помогают уничтожить сорняки без вреда для культур. Какие гербициды выбрать и когда их применять - советы аграриев.

Напомним, ранее сообщалось о том, почему нельзя поливать огород и сад днем. Для сохранения здоровья растений важно поливать их, ориентируясь на состояние почвы, а не на жесткий график.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Украинское радио Самая популярная разговорная радиостанция Украины с наиболее разветвленной сетью распространения сигнала. Старейший вещатель нашей страны и один из старейших в мире. Это общественно-политический канал, основу которого составляют ежечасные информационные выпуски, а также ежедневные линейные программы в прямом эфире о политике, международных отношениях, экономике, социальной сфере.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред