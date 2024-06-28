Как сохранить зеленый щавель на зиму: люди впечатлены пользой растения

Можно ли замораживать свежий щавель и какая его польза - Главред собрал полезные факты.

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Как сохранить зеленый щавель / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Как сохранить щавель на долгое время, чтобы он не потерял свои полезные свойства, а попробовать его можно было в любой момент - Главред собрал полезные советы.

Хозяйка в своем Youtube-канале поделилась полезным методом, как сохранить щавель на долгое время, чтобы он не потерял свои вкусовые качества. Она поделилась легким рецептом для которого нужно лишь взять соль, уксус и воду. С помощью такого метода вы сможете с легкостью приготовить разнообразные блюда в любое время.

Чем полезен замороженный щавель

Специалисты рассказывают, что щавель содержит в себе много полезных витаминов и пищевых волокон. С помощью этих свойств он может нормализовать уровень холестерина и сахара в крови человека и насыщает организм минералами и витаминами. Щавель также низкокалорийный, ведь в 100 граммах содержит всего 29 калорий.

Диетологи считают, что благодаря тому, что щавель содержит в себе различные полезные соединения, он помогает бороться с различными болезнями: рак, диабет, проблемы с сердечно-сосудистой системой, улучшает микрофлору человека. Также известно, что щавель отлично влияет на состояние костей и суставов.

Однако, эксперты также предупреждают, что не стоит употреблять щавель людям с гастритом, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки и панкреатитом, ведь растение имеет высокое содержание органических кислот.

Как правильно хранить щавель в морозилке

Для начала нужно тщательно промыть листья щавеля, а затем подождать, чтобы лишняя вода стекла с листьев. Можно быстрее просушить его с помощью бумажных полотенец. После того стоит нарезать щавель полосками и разложить в плотные пакеты, идеально подойдут специальные пакеты для замораживания. Чтобы в морозилке хватало места, стоит выпустить лишний воздух из пакета, перед тем как закрыть его, тогда щавель будет герметично упакован.

Хозяйки также замораживают щавель вместе с луком и морковью, чтобы потом сразу добавлять готовый набор в суп или борщ. Перед замораживанием также нужно тщательно промыть и нарезать листья щавеля, а лук и морковь нужно мелко нашинковать. После того стоит все смешать и отправить в пакеты. При использовании такой заготовки, стоит класть ее в борщ за 20 минут до окончания приготовления.

Смотрите видео о том, как сохранить щавель:

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