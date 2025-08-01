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Какая страна придумала пиво: неожиданный ответ просто убьет наповал

Алексей Тесля
1 августа 2025, 16:35
131
Точная дата появления пива остаётся неизвестной, но археологические данные указывают на то, что это произошло в Месопотамии.
Пиво
Какая страна считается родиной пива / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/ol_mihael/nashmaster74/abbatskoe/

Вы узнаете:

  • Где зародилось пивоварение
  • Какая страна считается родиной пива
  • Какое государство называют "страна пива"

Исторически пиво начали делать, замачивая в воде зерно, хлеб или кашу. Позже в этот процесс включили солод.

Ранние версии напитка пили через соломинки, а древние сорта пива были результатом верхового брожения с использованием пекарских дрожжей, благодаря чему относились к категории элей, говорится в материале Главреда.

Со временем в разных странах начали появляться свои разновидности пива. Однако массовое внедрение техники в пивоваренное дело привело к закрытию множества небольших пивоварен.

Этот процесс особенно ускорился в XX веке, когда учёные глубже изучили механизмы спиртового брожения. Возвращение интереса к домашнему и ремесленному пивоварению началось уже в XXI веке.

Время выведения разных видов алкоголя из организма инфографика
Время выведения разных видов алкоголя из организма инфографика / Главред

Первые упоминания о пиве датируются примерно 9 тысячами лет назад. Археологические находки свидетельствуют о производстве пива в районе современного Ирана и на землях Шумера (Древняя Месопотамия) в период 3500–2900 гг. до н. э. Пивоварением также занимались в Древнем Египте, а затем и в Вавилоне. Египтяне передали свои знания о пиве еврейскому народу.

Где зародилось пивоварение

Точная дата появления пива остаётся неизвестной, но археологические данные указывают на то, что в Месопотамии. Основные зерновые культуры для пивоварения — ячмень, пшеница и рожь — были одомашнены ещё раньше, предположительно около VIII тысячелетия до н. э.

Какая страна считается родиной пива

Хотя пивоварение зародилось на Ближнем Востоке, именно с германских земель оно начало своё активное распространение по Скандинавии и Британии, а затем — по всему миру благодаря европейской экспансии. Поэтому Германию часто называют родиной современного пива.

Какое государство называют "страна пива"

Несомненно, Бельгия. Именно здесь производится рекордное количество сортов пива, и пивная культура занимает важное место в жизни общества. Неудивительно, что бельгийские пивоваренные традиции были включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Какие названия раньше носила водка

До того как слово "водка" стало широко употребляться, этот крепкий напиток имел множество других названий. Его называли "хлебное вино", "горячее вино", "куреное вино", а также "зелено-вино". Даже после того, как термин "водка" появился в официальных документах, в обиходе и торговле напиток продолжал фигурировать под разными именами — такими как "простое вино", "пенник" или "полугар", в зависимости от его крепости и способа производства.

Смотрите видео - французская пивоварня производит пиво синего цвета:

Французская пивоварня производит хмельной напиток синего цвета. В продукт не добавляют ни одного искусственного красителя, говорится в сюжете 1+1.

Яркий голубой цвет добывают из обычной водоросли – спирулины, которую считают суперфудом будущего ее полезными свойствами. Хмельный напиток - говорят производители - приобретает все большую популярность.

Ранее ученые рассказали, что происходит с организмом, если пить одно пиво или вино. Ни один уровень потребления алкоголя не является полностью безрисковым.

Напомним, ранее сообщалось о том, как правильно хранить водку и может ли она испариться. Формально, водка - один из напитков, которые могут храниться довольно долго при правильных условиях.

Как ранее писал Главред, сообщалось о том, что входит в состав настоящего пива. Также существуют методы производства пива из порошкового концентрата.

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В чем плюсы употребления пива?

В составе пива содержатся витамины группы В, биотин, фолиевая и никотиновая кислоты, кальций, калий, сера, магний, фтор и кремний. Женщинам полезнее, чем мужчинам. Благодаря уникальному растительному составу пива с содержанием фитоэстрогенов укрепляются костные ткани.

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