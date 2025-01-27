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Как правильно хранить водку и может ли она испариться

Виталий Кирсанов
27 января 2025, 18:58
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Многие задаются вопросом, есть ли срок годности у водки. Формально, водка - один из напитков, которые могут храниться довольно долго при правильных условиях.
водка
Как правильно хранить водку / скриншот с YouTube-канала "Советы впрок"

Вы узнаете:

  • Что нужно знать о хранении бутылки водки
  • Как хранить открытую водку
  • Может ли водка полностью испариться

Дистиллированные алкогольные напитки имеют довольно долгий срок хранения. Но это не значит, что их можно хранить как угодно и ожидать, что они останутся такими же приятными на вкус.

Закрытая бутылка остается пригодной для питья практически бесконечно долго. А вот если неправильно хранить открытую водку, она может быстрее испаряться. Главред расскажет, как правильно хранить водку.

Автор YouTube-канала "Советы впрок" также рассказал, как быстро портятся алкогольные напитки.

Что нужно знать о хранении бутылки водки

Перед тем, как открыть бутылку, убедитесь, что ее хранили в прохладном темном месте. Комнатная температура подойдет, хотя более прохладный погреб будет лучшим вариантом (оптимально – от 5 до 15 градусов).

Попадание прямых солнечных лучей также следует избегать, поскольку они ускоряют испарение и уменьшают срок годности. 30 минут на солнце – и водка уже может изменить свой вкус в худшую сторону.

Важно держать водку в вертикальном положении. В отличие от случая с вином, не желательно, чтобы пробка контактировала с водкой.

Как хранить открытую водку

Открытую бутылку вы также должны хранить в вертикальном положении в прохладном темном месте. Лучше всего в холодильнике.

Многие считают, что лучший способ – это положить водку в морозильную камеру. На самом деле замораживание не вредит водке, оно создает приятную вязкую текстуру, но – в алкоголе есть определенные молекулы, которые "умирают" при низких температурах.

Поэтому все же охлаждение лучше, чем замораживание. Вы можете почувствовать весь спектр вкуса при оптимальной температуре от 0 до 5 градусов.

С водками, содержащих дополнительные ароматизаторы, как и с любыми другими ароматизированными алкогольными напитками, следует обращаться осторожнее. Дополнительные ингредиенты делают срок хранения немного короче. Лучше всего наслаждаться ими в течение 6 месяцев после открытия.

Может ли водка полностью испариться

На самом деле, да. Если она будет стоять открытой под прямыми солнечными лучами и при температуре выше 15 градусов, она полностью испарится. Но быстрее – выветрится, ведь этанол (спирт) испаряется быстрее воды.

Итак, вы должны убедиться, что держите водку в чистой бутылке с небольшим количеством воздуха, надежно и плотно закрытой. Придерживаясь всех этих советов, вы всегда будете иметь водку с отличным вкусом.

Смотрите видео о том, как быстро портятся алкогольные напитки

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Чем отличается "Классическая" водка от "Особой" / Инфографика: Главред

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