Чем классическая водка отличается от особой: бармен дал простой ответ

Особая водка отличается от классической водки рядом характеристик, которые влияют на вкус напитка. Главред выяснил, в чем разница между видами водки.

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Чем классическая водка отличается от особой - простой ответ / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Особая водка отличается от классической водки некоторыми характеристиками, такими как способ изготовления, вкусовые качества и содержание спирта. О том, чем классическая водка отличается от особой рассказал у себя в Instagramпрофессиональный бармен Роман Кулик.

Чем классическая водка отличается от особой

По его словам, на бутылках с водкой часто можно увидеть надписи "Классическая" или "Оригинальная", "Особенная", "Айс", "Платинум", "Спешл" и тому подобное.

"Чем они отличаются? В особой водке или "Айс", используют ароматические спирты. (В водке "Айс" - ред.) используется ароматический спирт мяты. И она имеет легкий мятный после вкус. Также они могут (иметь вкус - ред.) лимона, петрушки, лайма и т.д.", - указывает бармен. видео дня

Кто такой Роман Кулик Роман Кулик - львовский бармен, ведет личный блог в Instagram, YouTube и Tik-Tok. Общая аудитория блогера на всех платформах составляет более 250 тысяч пользователей. Роман рассказывает о тонкостях работы бармена и делится советами по выбору лакоголя и приготовлению коктейлей.

Смотрите видео о том, чем классическая водка отличается от особой:

Чем отличается "Классическая" водка от "Особой" / Инфографика: Главред

Как алкоголь влияет на организм человека

По данным платформы "Береги себя", алкоголь оказывает значительное влияние на организм человека.

"Алкоголь - это токсичное вещество. И хотя человек является одним из немногих млекопитающих, которые в ходе эволюции научились метаболизировать алкоголь, полезным для нас это соединение никак не стало", - говорится в заметке.

Отмечается, что если человек в определенный момент жизни выпил много алкоголя, то это будет иметь следующие краткосрочные последствия:

изменения в поведении: человек становится более агрессивным и/или рискованным;

отравление алкоголем со всеми неприятными проявлениями: тошнотой и т.д;

похмелье.

Существует ли безопасная доза алкоголя

Специалисты отмечают, что безопасной дозы алкоголя для организма человека не существует, потому что определить такую дозу, для каждого человека просто невозможно.

"Есть ориентировочные рекомендации. Центр по контролю и профилактике заболеваний США(CDC) называет условно безопасной дозой алкоголя 2 порции в день для мужчин и 1 порцию для женщин", - указывают специалисты.

К примеру это:

355 мл пива с содержанием алкоголя 5%;

148 мл вина с содержанием алкоголя 12%;

44 мл виски (или рома, водки) с содержанием алкоголя 40%.

Что известно о платформе "Береги себя" Береги себя - это платформа доказательной информации о здоровье от INSCIENCE. Материалы платформы созданы в сотрудничестве с доказательными врачами и учеными, говорится на сайте организации.

В то же время некоторые нутрициологи отмечают, что не существует безопасного уровня потребления алкоголя.

"Даже "легкое" или "умеренное" употребление может иметь последствия для вашего здоровья. Поэтому важно быть сознательными и объективно оценивать риски, связанные с употреблением алкоголя", - отмечают специалисты по питанию.

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