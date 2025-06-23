Как раньше называли водку: неожиданный ответ просто сразит наповал

Главное:
- Если в жидкости достаточно спирта, она загорается голубым или зеленоватым пламенем
- До повсеместного употребления слова "водка", этот напиток называли по-разному
Водка — это древний крепкий алкогольный напиток с содержанием спирта от 37,5% до 56%. Производят её путём смешивания воды и этилового спирта с последующей фильтрацией через специальные сорбенты.
Главред разобрался с вопросом об истории возникновения водки и о том, как ранее называли этот крепкий напиток.
Известно, что в состав водки добавляют ароматические спирты или другие нелетучие компоненты, но это не обязательно.
История возникновения крепкого алкоголя
Идея дистилляции вина впервые была описана в трудах арабского учёного аль-Кинди (VIII–IX века). При этом спирт использовался не как напиток, а для получения эфирных масел и ароматических эссенций.
Позднее, в Италии, Таддео Альдеротти (1223–1296) описал метод многократной перегонки, позволяющий получить этиловый спирт высокой чистоты — до 90%. Тогда он получил название spiritus vini — "дух вина", откуда и пошло современное слово "спирт".
Как раньше называли водку
Название "горилка" связано с глаголом "гореть" — традиционно прочность напитка проверяли, поджигая его. Если в жидкости достаточно спирта, она загорается голубым или зеленоватым пламенем (при наличии примесей меди). Если спирта недостаточно, жидкость не воспламеняется.
Из-за способности к возгоранию, у индейцев Северной Америки любые крепкие напитки назывались "огненной водой". В немецком языке аналогом является слово Branntwein (переводится как "жжёное вино"), а в польском — gorzalka.
До повсеместного употребления слова "водка", этот напиток называли по-разному: "хлебное вино", "горячее вино", "куреное вино", "зелено-вино". Даже после введения термина "водка" в официальные документы, в торговле она могла обозначаться как "простое вино", "пенник", "полугар" — в зависимости от крепости.
Интересно, что слово "водка" изначально обозначало не спиртное, а лекарственные настойки — как для внутреннего, так и для наружного применения. Например, существовали "водка желудочная", "водка сердечная", и они использовались в очень малых дозах — буквально по несколько капель.
Водка классифицируется по используемому сырью:
- Анисовая — "Мастика", "Пастис", "Самбука", "Узо";
- Сливовая — "Палинка", "Сливовица";
- Конопляная — "Каннабис";
- Полынная — "Ксантия";
- Рисовая — "Сетю";
- Тростниковая — "Кашаса";
- Сорговая — "Маотай";
- Яблочная — "Кальвадос".
Смотрите видео - горілка VS водка, неужели это разные напитки:
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Внимание! Алкогольные напитки не рекомендуется употреблять несовершеннолетним, а также беременным и лицам, имеющим соответствующие противопоказания.
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Что такое водка?
Водка — крепкий алкогольный напиток, бесцветный водно-спиртовой раствор с характерным вкусом и ярко выраженным спиртовым запахом, сообщает портал "Википедия".
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