Как раньше называли водку: неожиданный ответ просто сразит наповал

Интересно, что слово "водка" изначально обозначало не спиртное, а лекарственные настойки.

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Стало известно старинное название водки / скриншот с YouTube-канала "Советы впрок"

Главное:

Если в жидкости достаточно спирта, она загорается голубым или зеленоватым пламенем

До повсеместного употребления слова "водка", этот напиток называли по-разному

Водка — это древний крепкий алкогольный напиток с содержанием спирта от 37,5% до 56%. Производят её путём смешивания воды и этилового спирта с последующей фильтрацией через специальные сорбенты.

Главред разобрался с вопросом об истории возникновения водки и о том, как ранее называли этот крепкий напиток.

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Известно, что в состав водки добавляют ароматические спирты или другие нелетучие компоненты, но это не обязательно.

История возникновения крепкого алкоголя

Идея дистилляции вина впервые была описана в трудах арабского учёного аль-Кинди (VIII–IX века). При этом спирт использовался не как напиток, а для получения эфирных масел и ароматических эссенций.

Позднее, в Италии, Таддео Альдеротти (1223–1296) описал метод многократной перегонки, позволяющий получить этиловый спирт высокой чистоты — до 90%. Тогда он получил название spiritus vini — "дух вина", откуда и пошло современное слово "спирт".

Как раньше называли водку

Название "горилка" связано с глаголом "гореть" — традиционно прочность напитка проверяли, поджигая его. Если в жидкости достаточно спирта, она загорается голубым или зеленоватым пламенем (при наличии примесей меди). Если спирта недостаточно, жидкость не воспламеняется.

/ Главред

Из-за способности к возгоранию, у индейцев Северной Америки любые крепкие напитки назывались "огненной водой". В немецком языке аналогом является слово Branntwein (переводится как "жжёное вино"), а в польском — gorzalka.

До повсеместного употребления слова "водка", этот напиток называли по-разному: "хлебное вино", "горячее вино", "куреное вино", "зелено-вино". Даже после введения термина "водка" в официальные документы, в торговле она могла обозначаться как "простое вино", "пенник", "полугар" — в зависимости от крепости.

Интересно, что слово "водка" изначально обозначало не спиртное, а лекарственные настойки — как для внутреннего, так и для наружного применения. Например, существовали "водка желудочная", "водка сердечная", и они использовались в очень малых дозах — буквально по несколько капель.

Водка классифицируется по используемому сырью:

Анисовая — "Мастика", "Пастис", "Самбука", "Узо";

Сливовая — "Палинка", "Сливовица";

Конопляная — "Каннабис";

Полынная — "Ксантия";

Рисовая — "Сетю";

Тростниковая — "Кашаса";

Сорговая — "Маотай";

Яблочная — "Кальвадос".

Смотрите видео - горілка VS водка, неужели это разные напитки:

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Внимание! Алкогольные напитки не рекомендуется употреблять несовершеннолетним, а также беременным и лицам, имеющим соответствующие противопоказания.

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