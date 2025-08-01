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И это без пропавших без вести: Трамп назвал потери РФ и Украины

Сергей Кущ
1 августа 2025, 20:32
470
По данным президента США, Украина потеряла в разы меньше.
Трамп озвучил потери Украины и России в войне
Трамп озвучил потери Украины и России в войне / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з YouTube, скріншот з відео

Вы узнаете:

  • Какие потери понесли оккупанты по данным Трамп
  • Сколько военных потеряла Украина

С начала года в войне против Украины россия потеряла 112 500 солдат, а Украина - 8 000.

С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп, пишет Главред.

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"Мне только что сообщили, что почти 20 000 российских солдат погибли в этом месяце [вероятно, подразумевается июль, - ред.] в нелепой войне с Украиной. С начала года россия потеряла 112 500 солдат. Это много ненужных смертей!". - заявил Трамп.

В то же время, по данным президента США, Украина потеряла в разы меньше.

"С 1 января 2025 года она потеряла около 8 000 солдат, и это число не включает пропавших без вести. Украина также потеряла мирных жителей, но в меньшем количестве, поскольку российские ракеты падают на Киев и другие украинские населенные пункты. Это война, которой не должно было быть - это война Байдена, а не Трампа. Я здесь, чтобы посмотреть, смогу ли я остановить ее!", - написал Трамп.

Новая Дональд Трамп инфографика
Новая Дональд Трамп инфографика / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние детали

Главред рассказывал, что в новом аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW) говорится о том, что ВСУ молниеносно деоккупировали важные пункты сразу на двух направлениях.

В то же время "АТЕШ" отмечает рост количества российских военных, которые готовы сотрудничать с Силами обороны Украины. Так, агент, который служит в 57-й отдельной бригаде ВС РФ, передал координаты танков Т-62, которые были замаскированы.

В то же время ГПСУ вышли с заявлением об опасности из Беларуси. Существует угроза роста напряжения и возможных провокаций во время совместных учений Минска и Москвы.

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