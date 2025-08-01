И это без пропавших без вести: Трамп назвал потери РФ и Украины

Вы узнаете:
- Какие потери понесли оккупанты по данным Трамп
- Сколько военных потеряла Украина
С начала года в войне против Украины россия потеряла 112 500 солдат, а Украина - 8 000.
С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп, пишет Главред.
"Мне только что сообщили, что почти 20 000 российских солдат погибли в этом месяце [вероятно, подразумевается июль, - ред.] в нелепой войне с Украиной. С начала года россия потеряла 112 500 солдат. Это много ненужных смертей!". - заявил Трамп.
В то же время, по данным президента США, Украина потеряла в разы меньше.
"С 1 января 2025 года она потеряла около 8 000 солдат, и это число не включает пропавших без вести. Украина также потеряла мирных жителей, но в меньшем количестве, поскольку российские ракеты падают на Киев и другие украинские населенные пункты. Это война, которой не должно было быть - это война Байдена, а не Трампа. Я здесь, чтобы посмотреть, смогу ли я остановить ее!", - написал Трамп.
Ситуация на фронте - последние детали
Главред рассказывал, что в новом аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW) говорится о том, что ВСУ молниеносно деоккупировали важные пункты сразу на двух направлениях.
В то же время "АТЕШ" отмечает рост количества российских военных, которые готовы сотрудничать с Силами обороны Украины. Так, агент, который служит в 57-й отдельной бригаде ВС РФ, передал координаты танков Т-62, которые были замаскированы.
В то же время ГПСУ вышли с заявлением об опасности из Беларуси. Существует угроза роста напряжения и возможных провокаций во время совместных учений Минска и Москвы.
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