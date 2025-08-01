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"Как Киркоров": Валерий Меладзе принял ошеломляющее решение

Элина Чигис
1 августа 2025, 17:58
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Валерий Меладзе нашел выход из ситуации.
Валерий Меладзе
Валерий Меладзе - позиция / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Валерий Меладзе

Вы узнаете:

  • Валерий Меладзе не хочет выступать в РФ
  • Что по этому поводу думают россияне

Российский певец Валерий Меладзе, который молчит о террористическом нападении РФ на Украину, но больше не выступает в стране-оккупанте, составил график концертов до 2026 года.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, выступать молчун будет исключительно за границей. Отмечается, что в российских агентствах больше недоступно к заказу участие артиста в частных мероприятиях даже при условии анонимности.

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"Меладзе не выступает в России. Мы не можем сказать, когда сотрудничество станет снова возможным", — рассказал источник пропагандистов.

Что известно о Меладзе
Что известно о Меладзе / фото: скрин t.me/Ego_svita

А вот источники другого росСМИ утверждают, что Меладзе всего лишь решил поднакрутить расценки на свои концерты.

Валерий Меладзе дает концерты только за границей
Валерий Меладзе дает концерты только за границей / фото: instagram.com, Валерий Меладзе

"Меладзе считает, что зарабатывает гроши, если сравнивать все трудности и его талант. Поэтому решил пока повременить, накрутить ценник на частные мероприятия. Он же круче разных там Кадышевых. И действительно работает, а не стоит с открытым ртом, как Киркоров. Может, и так. Но какой же Меладзе после этого артист? Просто певец ресторанный. А ему же предлагали возобновить концерты в России, собирал бы залы!" - добавили в СМИ.

Где живет Валерий Меладзе

Еще в начале полномасштабной войны в Украине Меладзе уехал с семьей жить в Испанию, хотя несколько раз все же приезжал в РФ. Совсем недавно он прилетал в Россию на день рождения внука Георгия.

"Валерий Меладзе приехал в Россию. Судя по вывескам, гуляет на Рублевке с дочкой Софико и внуком Георгием. Прилетел на день рождения: завтра малышу исполняется год", - писали СМИ.

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Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, предательница Ани Лорак старается спасти свой концерт в Сочи, билеты плохо продаются, а друзья запроданки рассказали, что она очень расстроена. Оказывается, Лорак думала, что зрители по ней соскучились, поэтому ожидала солд-аут, но что-то пошло не так.

А также Анастасия Стоцкая, которая родом из Украины, но продолжает развлекать россиян и молчит о войне в родной стране, отправилась на отдых. На своей странице в соцсетях предательница уточнила, что находится на Мальдивах, также на одном из снимков показалась и дочь певицы Вера.

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О персоне: Валерий Меладзе

Валерий Меладзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).
В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".

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