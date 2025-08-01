"Как Киркоров": Валерий Меладзе принял ошеломляющее решение

Вы узнаете:
- Валерий Меладзе не хочет выступать в РФ
- Что по этому поводу думают россияне
Российский певец Валерий Меладзе, который молчит о террористическом нападении РФ на Украину, но больше не выступает в стране-оккупанте, составил график концертов до 2026 года.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, выступать молчун будет исключительно за границей. Отмечается, что в российских агентствах больше недоступно к заказу участие артиста в частных мероприятиях даже при условии анонимности.
"Меладзе не выступает в России. Мы не можем сказать, когда сотрудничество станет снова возможным", — рассказал источник пропагандистов.
А вот источники другого росСМИ утверждают, что Меладзе всего лишь решил поднакрутить расценки на свои концерты.
"Меладзе считает, что зарабатывает гроши, если сравнивать все трудности и его талант. Поэтому решил пока повременить, накрутить ценник на частные мероприятия. Он же круче разных там Кадышевых. И действительно работает, а не стоит с открытым ртом, как Киркоров. Может, и так. Но какой же Меладзе после этого артист? Просто певец ресторанный. А ему же предлагали возобновить концерты в России, собирал бы залы!" - добавили в СМИ.
Где живет Валерий Меладзе
Еще в начале полномасштабной войны в Украине Меладзе уехал с семьей жить в Испанию, хотя несколько раз все же приезжал в РФ. Совсем недавно он прилетал в Россию на день рождения внука Георгия.
"Валерий Меладзе приехал в Россию. Судя по вывескам, гуляет на Рублевке с дочкой Софико и внуком Георгием. Прилетел на день рождения: завтра малышу исполняется год", - писали СМИ.
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Отметим, как сообщал Главред, предательница Ани Лорак старается спасти свой концерт в Сочи, билеты плохо продаются, а друзья запроданки рассказали, что она очень расстроена. Оказывается, Лорак думала, что зрители по ней соскучились, поэтому ожидала солд-аут, но что-то пошло не так.
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О персоне: Валерий Меладзе
Валерий Меладзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).
В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".
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