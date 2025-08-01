Сколько картофеля собирают с одного куста: огородники удивили рекордным урожаем

Какой урожай картошки считается хорошим - какова норма посадки картофеля на 1 сотку.

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Что нельзя садить рядом с картошкой / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Количество собранных клубней определяется множеством факторов

Обычно с одного растения формируется не менее 5–6 клубней

Нежелательно размещать картофель рядом с паслёновыми

Эксперты уверены, что основной вклад в урожай картофеля вносят условия выращивания и качество посадочного материала.

Количество собранных клубней определяется множеством факторов: сортом картофеля, состоянием почвы, погодными условиями, уровнем ухода и, конечно, здоровьем семенных клубней, говорится в материале Главреда.

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Даже растения, посаженные рядом, при, казалось бы, одинаковом уходе, могут дать совершенно разный результат — как по числу, так и по размеру клубней.

С одной картофелины можно получить от одной штуки до целого ведра и более. Это зависит от урожайности сорта, качества семян, погодных условий и агротехники.

Так, один огородник получил высокий урожай, высадив картошку на участке, где в предыдущие два года выращивался овёс (зелёное удобрение), который скашивался на сено и не шел в колос.

Сколько картофеля можно получить с одного куста

Обычно с одного растения формируется не менее 5–6 клубней, однако при правильной агротехнике урожай может быть значительно выше — вплоть до нескольких килограммов с куста. Есть нечто особенное в моменте, когда вы выкапываете куст и находите под ним десятки новых клубней, выросших из одной маленькой картофелины.

Что можно сажать на следующий год после картофеля инфографика / Главред

Норма урожайности

Если обеспечить растениям надлежащий уход, можно достичь соотношения урожая 10:1 — то есть десять новых клубней с каждого посаженного. Если же результат ниже 6:1, это может указывать на проблемы: истощённую почву, нехватку влаги или распространение заболеваний и вредителей.

Как повысить урожай

Чтобы картофель дал крупные и многочисленные клубни, необходимо сбалансированное питание. Макро- и микроэлементы, такие как азот, фосфор, калий, кальций, магний и марганец, оказывают прямое влияние на развитие клубней.

С чем не стоит сажать картошку

Нежелательно размещать картофель рядом с другими культурами из семейства паслёновых — томатами, баклажанами и перцем. Они конкурируют за одни и те же питательные вещества и подвержены схожим болезням, что повышает риск заражения.

Где лучше всего хранить картофель в квартире

Чтобы картошка хорошо сохранилась в течение зимы, важно создать подходящие условия. Если они не соблюдаются, клубни быстро начинают портиться.

Оптимально выбирать в квартире самые прохладные места. Также большое значение имеет уровень влажности — он должен составлять примерно 80%.

Идеальным вариантом считается хранение в кладовке: это позволяет сэкономить пространство в жилых комнатах и предотвратить прорастание или гниение картофеля.

Смотрите видео - как получить хороший урожай картошки:

В своем видео автор YouTube-канала Українське Село по делился несколькими простыми советами, которые помогут получить богатый урожай картофеля.

Речь пойдёт о выборе сортов, о том, с чем лучше сажать картошку, как важно учитывать влажность почвы, а также о предварительной обработке клубней перед посадкой.

Ранее сообщалось о том, что нельзя хранить рядом с картошкой. Оказывается, картофель нельзя хранить вместе с некоторыми овощами, поскольку это существенно сокращает срок его свежести и делает его подверженным гниению.

Напомним, ранее Главред писал о стопроцентном способе спасти запас картошки. Можно ли готовить из вялой картошки - когда нельзя есть старую картошку.

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Об источнике: YouTube-канал Українське Село Автор публикует информацию о выращивании клубники, картофеля, томатов, огурцов и многих других культур в северном регионе нашей страны.

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