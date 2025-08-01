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В Харькове прилет БпЛА "Молния" возле многоэтажки: среди пострадавших - дети

Руслана Заклинская
1 августа 2025, 22:08
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Россияне ударили дроном-камикадзе по гражданской инфраструктуре Харькова.
В Харькове прилет БпЛА 'Молния' возле многоэтажки: среди пострадавших - дети
В Харькове прилет дрона "Молния" возле многоэтажки / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/Serhii.Flash, скриншот

Вечером 1 августа российские войска атаковали Харьков ударным беспилотником типа "Молния". В результате удара пострадали десять человек, среди которых трое детей. Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов.

"Вражеский БпЛА типа "Молния" попал вблизи многоквартирного дома в Киевском районе Харькова", - написал Терехов.

Из-за удара российского беспилотника повреждены по меньшей мере два жилых многоэтажных дома и один автомобиль. Терехов отметил, что в городе пострадали десять человек, из которых трое детей. Среди пострадавших пятимесячный младенец.

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По данным председателя Харьковской ОГА, также от удара пострадали 9-летний и 10-летний мальчики. Пятеро пострадавших госпитализировали, еще пятеро - получили помощь медиков на месте.

Синегубов рассказал, что среди госпитализированных - 32-летняя женщина, 48-летний мужчина и 10-летний мальчик. Все пострадавшие находятся под наблюдением медиков, им оказывают необходимую помощь.

По его словам, попадание БпЛА типа "Молния" произошло в дерево. Повреждено остекление многоквартирного жилого дома.

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