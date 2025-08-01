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Многие даже не догадываются: что означают простые символы на обычной духовке

Алексей Тесля
1 августа 2025, 21:32
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Далеко не все знают, что именно обозначают символы на панели управления духовки.
духовка
Что означают символы на духовке / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Kamila Bairam, Pixabay/LiudmilaB

Вы узнаете:

  • Далеко не все знают, что именно обозначают символы на панели управления духовки
  • Кухонная техника может преподносить сюрпризы даже опытным пользователям

Недавно было выпущено полезное руководство, которое помогает лучше понять устройство и функции такой привычной бытовой техники, как духовой шкаф. Это особенно важно, поскольку духовка — неотъемлемая часть повседневной жизни многих людей.

Как выяснилось, далеко не все знают, что именно обозначают символы на панели управления духовки. Однако знание этих значков необходимо для безопасного использования устройства и получения наилучших результатов при приготовлении пищи, сообщает Express.

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Оказывается, кухонная техника может преподносить сюрпризы даже опытным пользователям — каждый день можно узнать что-то новое.

К примеру, многим знаком значок с изображением вентилятора. Этот режим универсален и отлично подходит для приготовления сразу на нескольких уровнях.

Если вы видите символ с одной горизонтальной линией внизу — это означает, что нагрев идёт только снизу. Такой режим идеален для медленного тушения блюд, например, рагу или запеканок, а также для подрумянивания основы у пиццы или выпечки.

Сколько времени запекать мясо птицы в духовке инфографика
Сколько времени запекать мясо птицы в духовке / Главред

Когда же символ включает две горизонтальные линии — сверху и снизу, это указывает на равномерный нагрев с двух сторон. Он хорошо подходит для выпечки на одной полке, например, для булочек, пирогов или крупных тортов, а также для запекания мяса.

Режим гриля имеет свои особенности: некоторые духовки требуют открытой дверцы при его использовании, другие — закрытой. Поэтому всегда стоит сверяться с инструкцией. При использовании гриля еду нужно размещать близко к нагревательному элементу, но так, чтобы между кусками оставалось пространство.

Гриль особенно хорош для обжарки продуктов, таких как сосиски и бекон, а также для подрумянивания мяса или верхушки лазаньи. В режиме гриля с вентилятором тепло распределяется более равномерно, что делает его удобным для приготовления толстых кусков рыбы или мяса без риска их подгорания.

Существует также символ, где гриль сочетается с нижним нагревом — он подходит для блюд, которым необходима хрустящая основа и поджаренная верхняя корочка, например, для пиццы или пирогов.

Наконец, режим полугриля активирует только часть гриля. Чтобы продукты приготовились равномерно, их нужно располагать в непосредственной близости к активной зоне нагрева.

Как очистить внутреннюю поверхность стекла духовки

Внутреннюю сторону дверцы духовки несложно привести в порядок с помощью простого средства, которое можно приготовить всего из двух компонентов.

В небольшой миске смешайте 2 столовые ложки пищевой соды и 1 столовую ложку растительного масла. Перемешайте до получения однородной пастообразной массы.

Полученную пасту можно нанести вручную на загрязнённые участки стекла, после чего тщательно обработать их губкой для удаления жира и налёта.

Смотрите видео - какой режим духовки выбрать:

Обычно мы используем в электрической духовке один и тот же режим, не задумываясь о других возможностях. Об этом идет речь в сюжете на YouTube-канале Всип Перцю.

Однако, если разобраться в функциях каждого режима, можно значительно улучшить результат и выбирать подходящий вариант для каждого блюда. В этом видео подробно объясняется, какие существуют режимы и в каких случаях их лучше применять.

Ранее Главред писал о том, для чего нужен ящик под духовкой. Кухня должна быть организована так, чтобы все пространство приносило пользу.

Напомним, ранее читателей знакомили с материалом о том, как отмыть духовку народными методами. Какое средство лучше всего очищает духовку, если попробуете применить раствор, для приготовления которого нужно всего три компонента.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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