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Как отмыть духовку народными методами: способ, который порадует хозяек

Андрей Ганчук
26 марта 2025, 17:51
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Вы узнаете, какое средство лучше всего очищает духовку, если попробуете применить раствор, для приготовления которого нужно всего три компонента.
духовка
Чем оттереть пригоревшую духовку без химии / Скриншот YouTube

Хозяйки знают, что духовка, особенно если ей часто пользоваться, быстро загрязняется. Мыть ее достаточно непросто, к тому же желательно, чтобы не использовались химические средства. Поэтому возникает вопрос, как очистить духовку в домашних условиях. Мы расскажем об одном из способов, который нашли для вас на просторах Сети.

Автор YouTube-канала Татошка рассказала, как отмыть духовку от нагара и показала, какие средства для этого можно применить.

Какое домашнее средство для чистки духовки самое лучшее

Три простых средства

Чтобы отмыть духовку, понадобятся обычная пищевая сода, 9% уксус и теплая вода.

Делаем раствор

Берем миску и добавляем в нее 4 столовых ложки пищевой соды. Выливаем туда уксус и перемешиваем. Добавляем 50-100 мл теплой (не горячей) воды.

Наносим раствор и оставляем духовку на 45 минут

Далее наносим раствор на губку, после чего губкой пропитываем самые проблемные места в духовке.

Остаток раствора нужно поставить на аэрогриль и отправить в духовку.

Закрываем духовку, ставим нагреваться на 100 градусов в режиме классического обдува вверх-вниз, и оставляем так на 45 минут.

Чистим духовку скребком для керамических плит

После того как прошло нужное время, губкой для мытья посуды смываем все скребком для керамических плит. Скребок безопасен и не оставит царапин.

Берем смесь, которая осталась в миске ранее разогретой духовки, и с ее помощью отмываем внутреннюю часть духовки.

Далее вымываем все внутри духовки чистой водой и тряпкой. Моем очень тщательно, чтобы от налета не осталось никаких следов.

В итоге внутри духовка снова станет чистой.

Смотрите видео, как хорошо отмыть духовку от нагара:

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Почему духовка быстро загрязняется?

Высокая температура уничтожает микробы и бактерии, однако приготовление пищи в духовке приводит к появлению грязи, жира и других пищевых пятен. Появляются неприятные запахи и дым при сгорании. Остатки пиши и грязь могут повредить внутреннюю часть духовки, если не мыть ее своевременно.

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