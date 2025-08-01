'У нее нет никого': родители девушки, которая выпала с 9 этажа в Киеве, погибли

Тела родителей 23-летней Вероники нашли под завалами.

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Девушка выжила после падения с 9 этажа, но потеряла обоих родителей / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, ГСЧС Украины

Что известно:

Во время удара по Киеву 23-летняя Вероника выпала с 9 этажа и выжила

Тела ее родителей нашли под завалами

Девушка имеет серьезное психическое расстройство из-за смерти родителей

У киевлянки, которая выжила после падения с девятого этажа во время российского ракетного удара по многоэтажке в Святошинском районе Киева, погибли оба родителя. Их тела достали из-под завалов. Об этом рассказали соседи девушки, сообщает Киев 24.

"Девочка, вылетевшая из окна 9 этажа, осталась сиротой. У нее нет никого. Мы помогаем чем можем", - рассказала одна из соседок. видео дня

Она добавила, что родители Вероники работали на рынке "Днепр", где имели собственный торговый магазин. Соседи и знакомые готовы поддержать девушку всем необходимым.

Смотрите видео с комментариями соседей:

Девочка, которая выпала с 9 этажа после взрыва, осталась сиротой / Фото: скриншот

Что известно о состоянии Вероники

Саму 23-летнюю Веронику сейчас госпитализировали. Она получила перелом ноги и потеряла зуб, но чудом выжила, пережив и ракетный удар, и падение с высоты.

Девушка рассказала, что мало что помнит с того момента. По словам Вероики, сквозь сон она почувствовала взрыв, а через мгновение оказалась на земле - сидела в той же кровати, что и в комнате. Она предполагает, что именно кровать смягчила падение и спасла ей жизнь.

"Я не знаю, как это вообще. Как можно было пролететь девять этажей и остаться просто со сломанной ногой?" - поделилась она.

Директор больницы Сергей Дубров сообщил журналистам BBC, что физические травмы у девушки незначительные, но она имеет острые расстройства психики вследствие стресса.

Удар РФ по Киеву 31 июля - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 31 июля российские войска осуществили массированный ракетно-дроновой удар по столице Украины. Одной из целей стала жилая многоэтажка, куда ракета попала прямо в подъезд девятиэтажного дома. Последствия атаки стали трагическими - десятки жителей погибли или получили ранения.

Из-за российского удара погиб шестилетний мальчик по имени Матвей. Его достали живым, врачи боролись за его жизнь около двух часов, но, к сожалению, сердце ребенка остановилось.

Еще одной жертвой стала патрульная полицейская Лилия Степанчук. Вражеская ракета попала в ее многоэтажку в Святошинском районе. В момент атаки Лилия находилась дома вместе с отцом. К сожалению, оба погибли.

Кроме этого, в результате российского удара по многоэтажке в Святошинском районе Киева погибла воспитательница Иванковичевского лицея Наталья Гаева, ее два сына (17 и 22 года) и родной брат. Мать Натальи и еще один брат выжили.

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Об источнике: Киев24 Киев24 - украинский коммунальный телевизионный канал, основанный в 1995 году. Учредитель - Киевский городской совет. Директор телеканала - Юрий Лященко. Согласно программной концепции КП КГС ТК "Киев" по формату информационно-просветительский телеканал, пишет Википедия.

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