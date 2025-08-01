Землетрясение на Камчатке повредило базу с атомными подводными лодками РФ - СМИ

Ученые после предварительного анализа сообщили, в каком состоянии подводные лодки.

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Зацепило ли цунами подводные лодки РФ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот

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База "Рыбачий" пострадала во время землетрясения в РФ

Подводные лодки России, предварительно, не получили повреждений

30 июля по Камчатскому полуострову пронеслось сверхмощное землетрясение, которое зацепило и базу Тихоокеанского флота страны-агрессора России. Об этом сообщает The Telegraph.

На базе "Рыбачий" размещено большинство атомных подводных лодок РФ. Именно она, согласно спутниковым снимкам, пострадала. На ней часть одного из пирсов отклонилась, что может указывать на то, что он оторвался от причала.

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Издание отмечает, что волны, которые вызвало землетрясение магнитудой в 8,8 баллов, достигли базы буквально за 15 минут, ведь она находится примерно в 120 километрах от его эпицентра.

Предварительный анализ указывает на то, что современные атомные лодки типа "Борей" и советские "Дельты" не пострадали, потому что не были пришвартованы у поврежденного причала во время цунами.

"Похоже, у пирса был пришвартован надводный корабль, а не подводная лодка, что примечательно", - отметил научный сотрудник Британского объединенного института оборонных исследований доктор Сидхарт Каушал.

Землетрясение на Камчатке 30 июля - что известно

Напомним, Главред писал, что утром 30 июля на Камчатском полуострове произошло землетрясение магнитудой более 8 баллов. Это самое мощное землетрясение с 1952 года. После землетрясения в Елизовском районе зафиксировали волну цунами высотой 3-4 метра. Некоторые населенные пункты затоплены. Людей эвакуировали из пострадавшего региона.

В пабликах сразу появилась информация, что эпицентр землетрясения находится недалеко от важного объекта страны-агрессора России, а именно базы военно-морского флота РФ "Рыбачий", на которой базируются подводные лодки.

После мощного землетрясения на Камчатке в Японии объявили предупреждение о цунами высотой до трех метров. Людей призвали эвакуироваться на возвышенности и оставаться в безопасном месте.

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Об источнике: The Telegraph The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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