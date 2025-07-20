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Россию всколыхнули сверхмощные землетрясения - россиянам дали неутешительный прогноз

Юрий Берендий
20 июля 2025, 13:23
438
В России произошло мощное землетрясение у побережья Камчатки, угроза цунами объявлялась для граждан России, а также на Гавайских островах и в Японии.
Россию всколыхнули сверхмощные землетрясения - россиянам дали неутешительный прогноз
Власти выдали россиянам неутешительное предупреждение / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

О чем говорится в материале:

  • В России зафиксированы масштабные землетрясения
  • В МЧС предупредили об угрозе цунами

Вблизи побережья Камчатского полуострова в России зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,4, есть серьезная угроза возникновения цунами. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км, что свидетельствует о высокой вероятности формирования волн цунами. В связи с этим было немедленно объявлено предупреждение о возможном цунами.

видео дня

Угроза касается не только Камчатки, но и Гавайских островов, которые также могут оказаться под влиянием стихии. Сейчас уточняется информация о возможных разрушениях или пострадавших.

Смотрите видео землетрясений в России:

Россию всколыхнули сверхмощные землетрясения - россиянам дали неутешительный прогноз
/ Фото: скриншот

Как сообщает ABC News, эпицентры землетрясения были зафиксированы вблизи Петропавловска-Камчатского. В течение одного часа в этом районе произошло несколько подземных толчков с магнитудой от 6,6 до 7,4 балла. По оценкам экспертов, высота цунами может колебаться от 30 до 100 см в зависимости от местности.

Российские пропагандистские СМИ со ссылкой на МЧС отмечают, что по информации Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, вслед за первым землетрясением (магнитуда 5,3), у побережья полуострова произошли еще два - магнитудой 6,5 и 7,2.

В связи с потенциальной угрозой МЧС России призвало жителей прибрежных зон воздержаться от приближения к морю. Самую высокую волну - до 60 см - ожидают в Алеутском районе, 40 см - в Усть-Камчатском, до 15 см - в районе Петропавловска-Камчатского.

Предупреждение о возможном цунами также было объявлено в США, Японии и на атолле Мидуэй, однако впоследствии его отменили. Местные власти внимательно мониторят развитие событий и призывают граждан к осторожности.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 20 июля жители Москвы и Подмосковья сообщали об атаках дронов. Взрывы были слышны, в частности, в Зеленограде и в поселении Голубое. Об этом информируют российские СМИ.

19 июля взрывы из-за атаки дронов прозвучали также в Москве и Ростовской области.

Тем временем в России обостряется кризис в угольной промышленности. Отрасль страдает из-за потери европейских рынков сбыта и падения мировых цен. По данным Службы внешней разведки Украины, под угрозой остановки оказалось уже более 50 угольных предприятий.

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Об источнике: ABC News

ABC News - американский новостной телеканал сети American Broadcasting Company, который был запущен 15 июня 1945 года. Сотрудничает с дочерним спутниковым ABC Network и радио Citadel Media. ABC News в настоящее время принадлежит ABC Entertainment Group, части корпорации The Walt Disney Company, пишет Википедия.

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