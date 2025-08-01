Речь не о России: дипломат заявил, что одна из стран затягивает войну в Украине

Официальные заявления страны о намерении помочь в решении "украинского кризиса" не соответствуют реальным ее действиям.

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Почему Китаю выгодно продолжение войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Что сказал Огрызко:

Китаю выгодно продолжение войны РФ в Украине

КНР не может допустить поражения России, дома помогает ей в тени

Ряд государств пытаются усилить свое влияние на страну-агрессора Россию с целью прекращения войны в Украине. Однако одна страна вряд ли будет давить на РФ в этом вопросе.

Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. По его словам, речь идет о Китае, который с легкостью не откажется от поддержки России.

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"Китайские чиновники говорят об этом открыто: они заинтересованы в том, чтобы Россия не проиграла в этой войне. Кстати, так же, как и в том, чтобы не выиграла. То есть ситуация, в которой Россия - полуживая, полумертвая - для Китая вполне приемлема. Такое состояние позволяет влиять, контролировать, управлять процессами", - пояснил дипломат.

Примером этого является то, что Китай без каких-либо разговоров или разрешений фактически монополизирует отдельные отрасли российской экономики. Поэтому и в дальнейшем представители КНР будут озвучивать заявления "за урегулирование украинского кризиса", но не более.

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"Официально они будут заявлять, что ничего не поставляют в Россию. Но при этом наши разведчики будут продолжать находить тысячи подтверждений того, что на самом деле поставки есть - в частности товаров двойного назначения, которые используются в военной промышленности РФ. Итак, это будет так: это не я, и дом не мой. Формально Китай будет держаться в стороне, но неофициальная поддержка будет продолжаться", - добавил Огрызко.

Эта поддержка будет действовать как и в направлении того, чтобы РФ не проиграла, так и - чтобы не выгнала. Таким образом Китай пытается сдерживать США, которые переключат свое внимание на КНР как только покончат с россиянами.

Позиция Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

"А тогда уже Пекину будет трудно. Поэтому лучше - с точки зрения Китая - тянуть эту историю как можно дольше, чтобы отвлекать внимание американцев от себя. Вот такая, по моему мнению, история", - подытожил дипломат.

Позиция Китая по войне в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Китае заявили о готовности укреплять стратегическую коммуникацию с Францией ради политического урегулирования "украинского кризиса".

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи с верховной представительницей Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас заявил, что Пекин не может допустить поражения РФ в войне, которую она развязала в Украине.

Накануне сообщалось, что Китай не заинтересован помогать Западу побеждать Россию. Наоборот, Китаю выгодно, когда страна-агрессор Россия ослаблена.

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О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем - независимой Украины) - с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве - атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 г. он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год - посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005-го - первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007-го назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009-го назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Оставил должность вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сложил полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда". С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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