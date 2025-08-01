Речь не о России: дипломат заявил, что одна из стран затягивает войну в Украине

Что сказал Огрызко:
- Китаю выгодно продолжение войны РФ в Украине
- КНР не может допустить поражения России, дома помогает ей в тени
Ряд государств пытаются усилить свое влияние на страну-агрессора Россию с целью прекращения войны в Украине. Однако одна страна вряд ли будет давить на РФ в этом вопросе.
Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. По его словам, речь идет о Китае, который с легкостью не откажется от поддержки России.
"Китайские чиновники говорят об этом открыто: они заинтересованы в том, чтобы Россия не проиграла в этой войне. Кстати, так же, как и в том, чтобы не выиграла. То есть ситуация, в которой Россия - полуживая, полумертвая - для Китая вполне приемлема. Такое состояние позволяет влиять, контролировать, управлять процессами", - пояснил дипломат.
Примером этого является то, что Китай без каких-либо разговоров или разрешений фактически монополизирует отдельные отрасли российской экономики. Поэтому и в дальнейшем представители КНР будут озвучивать заявления "за урегулирование украинского кризиса", но не более.
Смотрите видео об изменении риторики Трампа в отношении Путина:
"Официально они будут заявлять, что ничего не поставляют в Россию. Но при этом наши разведчики будут продолжать находить тысячи подтверждений того, что на самом деле поставки есть - в частности товаров двойного назначения, которые используются в военной промышленности РФ. Итак, это будет так: это не я, и дом не мой. Формально Китай будет держаться в стороне, но неофициальная поддержка будет продолжаться", - добавил Огрызко.
Эта поддержка будет действовать как и в направлении того, чтобы РФ не проиграла, так и - чтобы не выгнала. Таким образом Китай пытается сдерживать США, которые переключат свое внимание на КНР как только покончат с россиянами.
"А тогда уже Пекину будет трудно. Поэтому лучше - с точки зрения Китая - тянуть эту историю как можно дольше, чтобы отвлекать внимание американцев от себя. Вот такая, по моему мнению, история", - подытожил дипломат.
Позиция Китая по войне в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что в Китае заявили о готовности укреплять стратегическую коммуникацию с Францией ради политического урегулирования "украинского кризиса".
Ранее министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи с верховной представительницей Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас заявил, что Пекин не может допустить поражения РФ в войне, которую она развязала в Украине.
Накануне сообщалось, что Китай не заинтересован помогать Западу побеждать Россию. Наоборот, Китаю выгодно, когда страна-агрессор Россия ослаблена.
Больше новостей:
- "Из героя превратится в мишень": есть ли шанс, что Путин закончит войну против Украины
- Более 1 500 грн ежемесячно: пенсионерам Украины выплатят приятные надбавки
- Если США введут санкции, то экономика РФ может просто рухнуть - Огрызко
О персоне: Владимир Огрызко
Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).
В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем - независимой Украины) - с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве - атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.
В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 г. он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.
В 1999-2004 годах - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год - посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005-го - первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.
18 декабря 2007-го назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.
17 марта 2009-го назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Оставил должность вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.
В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сложил полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.
С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда".
С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред