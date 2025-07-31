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"Китай не хочет, чтобы РФ проиграла войну": какая опасность подстерегает Украину из-за КНР

Алёна Воронина
31 июля 2025, 11:18
289
Китай воспринимает Украину как пешку Запада, а Россию - как партнера, говорит дипломат.
'Китай не хочет, чтобы РФ проиграла войну': какая опасность подстерегает Украину из-за КНР
Дипломат сказал, какая опасность подстерегает Украину из-за КНР/ коллаж: Главред, фото: ОПУ, ua.depositphotos.com

Основные тезисы дипломата Хары:

  • Китай не заинтересован в том, чтобы помогать Западу побеждать Россию
  • Для КНР наоборот выгодна ситуация, когда РФ ослаблена и изолирована
  • Китай воспринимает Украину как пешку Запада, а РФ - как партнера, отстаивающего собственные интересы

Соединенные Штаты Америки не будут ставить никаких условий Китаю и не будут заставлять КНР давить на Россию. Во-первых, существует взаимная зависимость - Китай нельзя просто игнорировать.

Во-вторых, Китай не заинтересован помогать Западу побеждать Россию. Наоборот, Китаю выгодно, когда страна-агрессор Россия ослаблена. Об этом сказал дипломат, директор Центра оборонных стратегий Александр Хара в интервью Главреду.

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"Ему (Китаю - ред.) выгодна такая ситуация, когда Россия ослаблена, изолирована, но все еще существует как антизападный партнер, из которого можно выжимать политические и экономические дивиденды. Китай не хочет, чтобы Россия проиграла - об этом прямо говорил глава МИД Ван И. Поэтому перетянуть Китай на сторону Украины или Запада сейчас почти невозможно", - отметил Хара.

По словам дипломата, Китай воспринимает Украину как пешку Запада, а Россию - как партнера, отстаивающего собственные интересы.

"И хотя Пекин не одобряет действия Кремля, он также против оборонных альянсов, в частности НАТО в Европе. Потому что не хочет, чтобы что-то подобное появилось в Индо-Тихоокеанском регионе", - отметил он.

Заявления Китая относительно войны в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что Китаю выгодна длительная война в Украине и невыгодна победа РФ. Если Россия проиграет в Украине, может возникнуть "целый ряд крайне дестабилизирующих сценариев", предполагают журналисты.

Также ранее Главред сообщал, что Китай обиделся на действия Украины - требуют "немедленно исправить ошибку". Пекин возмущен санкциями против китайских компаний.

Напомним, The Times назвало имя человека, способного заставить Путина закончить войну. Китай уже поставляет в РФ товары двойного назначения, которые могут иметь гражданское применение, но также важны для военной машины Путина.

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О персоне: Александр Хара

Александр Хара – эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических Черноморских исследований".

Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.).

Магистр внешней политики.

Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV территориальном и II территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

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