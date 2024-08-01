Военнообязанных могут доставить в ТЦК даже после обновления данных: в чем причина

Лариса Козак рассказала, в каком случае военнообязанных украинцев будут везти в ТЦК даже после своевременного обновления данных.

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Военнообязанных могут доставить в ТЦК даже после обновления данных / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Цензор.net

Военнообязанных украинцев могут доставить в ТЦК даже в том случае, если они обновили свои данные в течение 60 дней. Об этом в интервью Главреду рассказала офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Лариса Козак.

Она утверждает, что доставить в ТЦК могут человека, который обновил данные, но при этом он не был в ТЦК, не проходил медицинскую комиссию и не оформлял новый военно-учетный документ для военнообязанного

"Такого человека в случае остановки доставят в ТЦК, потому что он не попал на воинский учет военнообязанных так, как того требуют соответствующие постановления. Правилами ведения воинского учета закреплено, что с целью постановки или снятия военнообязанных с учета гражданин должен прибыть лично. То есть если даже автоматически какие-то данные подтянуты, но это было сделано в обход нормативно-правовых актов, которыми четко расписан порядок действий как ТЦК, так и военнообязанного гражданина, это является основанием для приглашения такого гражданина и доставки его в ТЦК", - говорит Лариса Козак. видео дня

Кто такая Лариса Козак Лариса Сергеевна Козак - офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки, капитан Вооруженных сил Украины.

Обновление учетных данных военнообязанных в Украине – главные новости:

В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. В течение 60 дней украинцам нужно было обновить военно-учетные данные – до 16 июля. Сделать это предлагалось в ТЦК и СП, Центрах предоставления административных услуг или же в приложении для смартфонов Резерв+.

Военно-учетные данные обновили 4 690 496 военнообязанных украинцев, сказали в Минобороны. Больше всего обновлялись через Резерв+, меньше всего – путем посещения ТЦК и СП.

В Киевском ТЦК рассказали, что ждет украинцев, которые не обновились до 16 июля. По словам представителя военкомата Ларисы Козырь, такую категорию военнообязанных ждут штрафы или розыск в случае неявки по повестке.

Закон про мобілізацію в Україні / Инфографика: Главред

Что такое "Резерв+"? "Резерв+" – это приложение для украинских военнообязанных, призывников и резервистов, с помощью которого можно дистанционно уточнить учетные данные в территориальном центре комплектования (ТЦК). В Минобороны отмечают, что в скором времени в "Резерв+" появятся электронные направления на ВЛК, а летом появится электронный военный билет. По словам спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина, полноценная версия приложения будет доступна летом этого года.

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