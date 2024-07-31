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Что ждет украинцев, которые не обновились до 16 июля: в ТЦК сделали заявление

Андрей Ганчук
31 июля 2024, 14:30
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Повестки по почте и направления на прохождение военно-врачебной комиссии могут приходить всем военнообязанным украинцам, сказали в ТЦК и СП.
Что ждет украинцев, которые не обновились до 16 июля: в ТЦК сделали заявление
За неявку в ТЦК по повестке по почте украинцам грозит штраф и розыск / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Генштаб ВСУ

Все военнообязанные в Украине, как обновившие свои военно-учетные данные до 16 июля, так и не обновившие, могут получить повестки на свои домашние адреса по почте или направления на прохождения военно-врачебной комиссии. Тем, кто не уточнил свои данные, грозит штраф и розыск. Об этом заявила офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Лариса Козак.

В интервью Главреду она рассказала о том, что уточнение данных – обязанность граждан согласно законодательству. ТЦК и СП получают данные о военнообязанных, после чего им могут отправить повестки почтой, в том числе и на прохождение ВВК.

"Уточнение данных - это сообщение актуального места жительства гражданина и актуализация его контактных данных (фамилия, имя отчество, e-mail, номер мобильного телефона). Это нужно для того, чтобы районные территориальные центры комплектования и социальной поддержки владели актуальной информацией и использовали такие данные в процессе осуществления оповещения. То есть привилегией для граждан, которые обновили данные любым доступным способом, является то, что в случае отправки повестки или приглашения в ТЦК на прохождение военно-врачебной комиссии, уточнения данных, постановки на учет такие граждане однозначно будут знать, что данная повестка направлена. Они найдут ее в своем почтовом ящике и будут понимать, есть ли какие-то нарушения", - отметила Козак.

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Что ждет тех, кто не обновил военно-учетные данные

Военнообязанные, которые не выполнили требования закона, получат повестки по неактуальным адресам и будут привлечены к административной ответственности в виде штрафов.

"Конечно, граждане, которые не обновили данные и не проживают по зарегистрированному, задекларированному месту жительства будут получать повестки по неактуальным адресам. Соответственно, после этого они будут привлечены к административной ответственности, будут получать копии этих постановлений и узнавать о существовании определенных административных взысканий уже тогда, когда постановление пойдет к обязательному исполнению в исполнительную службу", - объяснила Козак.

Что будет, если не явиться по повестке

Если гражданин не прибыл по повестке в ТЦК и СП, военкомат имеет право вынести постановление о штрафе в размере от 17 до 25 тысяч гривен. Информация о военнообязанном передается в полицию, чтобы правоохранители доставили человека в военкомат.

"Законодательством не предусмотрено сразу вынесение постановления о наложении административного взыскания. Процедура следующая: военнообязанным, которые не уточнили свои данные, ТЦК направляет повестку по последнему известному месту жительства. После неприбытия по данной повестке, ТЦК имеет право сразу вынести постановление и наложить административное взыскание (штраф от 17 до 25 тыс. грн). И уже после неприбытия по повестке, данные о таком гражданине передаются соответствующим сообщением в органы Национальной полиции с целью осуществления его административного розыска и доставки в соответствующий ТЦК. И после этого отдельно гражданин также будет привлекаться к админответственности за необновление данных. То есть это два отдельных нарушения", - подчеркнула Лариса Козак.

ТЦК и СП

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

Обновление военно-учетных данных для военнообязанных – главные новости по теме:

В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Военнообязанным украинцам в течение 60 дней нужно было обновить свои военно-учетные данные – до 16 июля. Обновить данные рекомендовалось в ТЦК и СП, Центрах предоставления административных услуг или в приложении Резерв+.

Были инициативы о продлении срока обновления данных до 150 дней, но их не поддержали в Минобороны. В военном ведомстве посчитали, что такие предложения нецелесообразны.

В Минобороны также рассказали, что в течение 60 дней свои военно-учетные данные обновили 4 690 496 военнообязанных. Больше всего через Резерв+, меньше всего граждане обновлялись в ТЦК.

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военкоматы повестка ТЦК и СП
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