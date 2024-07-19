Мобилизация мужчин до 25 лет: в Минобороны сделали важное заявление

Сейчас корректно прописано в законодательстве, что лица до 25 лет - это призывники, а не военнообязанные, говорит Наталья Калмыкова.

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Будут ли мобилизовать мужчин до 25 лет / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Министерство обороны Украины не видит необходимости вносить изменения в законодательство относительно мобилизации лиц в возрасте до 25 лет. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.

"У нас сейчас корректно прописано в законодательстве, что лица до 25 лет - это призывники, а не военнообязанные. За исключением тех случаев, когда человек прошел военную кафедру или прошел срочную службу раньше", - пояснила она.

По её словам, министерство не видит необходимости принимать законопроект с регистрационным номером 1137 и альтернативный к нему, которые касаются мобилизации лиц до 25 лет. Эти законопроекты предлагают изменить ныне действующие нормы законодательства по мобилизации молодежи.

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"Мы не видим необходимым сейчас менять это правило", - подчеркнула Калмыкова.

Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 25 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, 2 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон №9281, который снижает мобилизационный возраст украинцев с 27 до 25 лет.

Ранее также сообщалось, что мобилизация военнообязанных граждан с 25-летнего возраста позволит привлечь в ряды Силы обороны Украины около 100 тысяч новых бойцов.

В то же время, командир подразделения 153-й бригады Назарий Кишак заявил, что 25 лет - это сознательный возраст для того, чтобы участвовать в защите страны.

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