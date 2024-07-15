"Положительная тенденция": в Украине растет уровень мобилизации - Reuters

В Минобороны Украины не называют точных данных, однако уровень мобилизации за последние два месяца значительно увеличился.

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В Украине повысился уровень мобилизации в ряды ВСУ / Коллаж: Главред, фото: flickr

В мае и июне 2024 года уровень мобилизации в Украине вырос более чем вдвое по сравнению с предыдущими двумя месяцами. Как пишет Reuters, спикер Минобороны Богдан Сеник назвал это "положительной тенденцией".

Хотя количество мобилизованных остается тайной военного времени, некоторые политические и военные деятели утверждают, что последние изменения позволили возобновить мобилизацию за последние два месяца. В частности, повлияла на это кампания по увеличению количества добровольцев. При этом средний возраст мобилизованных остается на уровне около 40 лет.

В издании также отметили, что в течение нескольких месяцев, усиленные западным вооружением, военнослужащие ВСУ пытались удержать оборону против войск страны-агрессора России, которые продвигаются на восток.

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"Многие истощенные военнослужащие отчаянно нуждаются в замене после более чем двух лет практически непрерывной службы, при этом неясно, когда они будут демобилизованы из вооруженных сил численностью около 1 миллиона человек", - говорится в статье.

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Мобилизация в Украине - что известно

Напомним, в Украине истекает срок для обновления военно-учетных данных. Однако многих волнует вопрос, означает ли, что после обновления данных всех отправят на фронт. В Минобороны заявили, что не все граждане, которые обновили учетные данные, будут призваны на военную службу.

Ранее стало известно, что новый закон о мобилизации иначе определяет категории граждан Украины, которые не подлежат мобилизации и могут получить отсрочку от военной службы.

Недавно вступил в силу закон, который вводит новые штрафы за уклонение от мобилизации. В Министерстве юстиции разъяснили, каким образом будет действовать закон в отношении тех, кто уклоняется от воинского учета и не оплачивает за это штраф.

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