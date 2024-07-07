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Отсрочка от мобилизации по уходу за родителями: как оформить и кто имеет право

Дмитрий Видоменко
7 июля 2024, 19:47
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Новый закон о мобилизации по-новому определяет категории граждан Украины, не подлежащих мобилизации.
Повестка, отсрочка
Отсрочка от мобилизации по уходу за родителями: что поменялось / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Новый закон о мобилизации иначе определяет категории граждан Украины, которые не подлежат мобилизации и могут получить отсрочку от военной службы. Адвокат Лариса Кись в комментарии порталу "РБК-Украина", рассказала, может ли теперь военнообязанный человек получить отсрочку по уходу за родителями (если у него уже есть совершеннолетние дети).

Когда предусмотрена отсрочка по уходу за родителями

Как рассказала Кись, что в целом отсрочка от мобилизации по уходу за родителями предусмотрена действующим законодательством в двух случаях:

  • если родители являются лицами с инвалидностью I или II группы (согласно пункту 13 части 1 статьи 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации");
  • если военнообязанное лицо занято постоянным уходом за больным отцом или матерью (отцом или матерью жены (супруга), не являющимися лицами с инвалидностью (пункт 9 часть 1 статья 23 закона о мобилизации).

Отсрочка по уходу за родителями с инвалидностью

Если родители военнообязанного являются лицами с инвалидностью I или II группы, для оформления отсрочки человека, занятого уходом, необходимо предоставить (согласно пункту 13 и в соответствии с приложением 5 к постановлению правительства №560):

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  • документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о рождении);
  • один из документов, подтверждающий невозможность других лиц – не военнообязанных и обязанных по закону – содержать одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы.

Кись уточнила, что этими "другими лицами", на которых законом возложены обязанности содержания родителей (согласно статье 202 Семейного кодекса), являются "совершеннолетние дочь и сын" военнообязанного.

"То есть по этой законодательной норме необходимо подтверждать обстоятельства исключительно в отношении детей — независимо от наличия совершеннолетних внуков, братьев, сестер и других родственников второй и третьей степени родства", — подытожила она.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Закон о мобилизации - главные новости

Напомним, ранее Верховная Рада проголосовала за закон о мобилизации. ВР Украины приняла во втором чтении скандальный законопроект о мобилизации. Решение поддержали 283 нардепа. В целом народные депутаты внесли 4294 поправок к предложенному правительством законопроекту о мобилизации.

Согласно новому закону, военнообязанные граждане должны прибыть в ТЦК и СП для уточнения своих данных. А после этого их обязательно планируют направить на ВВК (даже если им предоставляют отсрочку). Информация о годности к военной службе, которая определяется ВВК, является одним из главных пунктов военно-учетных данных.

Кроме того, будет действовать запрет на отправку за пределы Украины или передачу транспорта, который предназначен для доукомплектования ВСУ.

Военнообязанные, которые получили повестку, могут обратиться не только в ТЦК, но и в рекрутинговый центр, где продолжается набор на службу в Силы обороны Украины.

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