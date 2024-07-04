Мобилизация в Украине: кого могут исключить с военного учета - юристы сделали список

У некоторых категорий украинцев есть право на исключение из военного учета (основания для которого прописаны в "Правилах военного учета"). Об этом сообщает "Фокус" со ссылкой на юристов.
Право на исключение из военного учета имеют лица, которые:
- Были мобилизованы и приняты на военную службу. В таком случае военнообязанный приобретает статус военнослужащего, а личное дело направляется в соответствующую воинскую часть;
- Непригодные к военной службе с исключением из военного учета по заключению ВВК. В этом случае ключевым является признание человека непригодным. Вывод о непригодности и исключении из военного учета передается на утверждение в региональную ВВК;
- Достигли предельного возраста пребывания в запасе – 60 лет;
- Вышли из гражданства Украины;
- Осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;
- Отбывают реальное наказание в учреждении исполнения наказаний.
Как объясняют адвокаты, для исключения из военного учета военнообязанный должен лично прийти в ТЦК и СП (в просторечии – военкоматы), подать соответствующее заявление и документы, которые подтверждают основания для исключения.
Мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.
В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.
24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.
Закон о мобилизации - главные новости
Напомним, ранее Верховная Рада проголосовала за закон о мобилизации. ВР Украины приняла во втором чтении скандальный законопроект о мобилизации. Решение поддержали 283 нардепа. В целом народные депутаты внесли 4294 поправок к предложенному правительством законопроекту о мобилизации.
Согласно новому закону, военнообязанные граждане должны прибыть в ТЦК и СП для уточнения своих данных. А после этого их обязательно планируют направить на ВВК (даже если им предоставляют отсрочку). Информация о годности к военной службе, которая определяется ВВК, является одним из главных пунктов военно-учетных данных.
Кроме того, будет действовать запрет на отправку за пределы Украины или передачу транспорта, который предназначен для доукомплектования ВСУ.
Военнообязанные, которые получили повестку, могут обратиться не только в ТЦК, но и в рекрутинговый центр, где продолжается набор на службу в Силы обороны Украины.
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