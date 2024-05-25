УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Снят" и "исключен с военного учета": юрист пояснил большую разницу в понятиях

Дмитрий Видоменко
25 мая 2024, 19:32
41
Известный адвокат Николай Максимов детально и конкретно объяснил, существенная ли разница в терминах "снят" и "исключен с учета".
мобилизация в Украине
Юрист пояснил большую разницу в понятиях, "Снят" и "исключен с военного учета" / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Украине с 18 мая 2024 вступил в действие новый закон о мобилизации. Адвокат Николай Максимов в комментарии порталу "Фокус" рассказал о разнице в понятиях "снятый" и "исключенный" из учета.

По словам юриста, если человек "исключен" с военного учета, то он теряет статус военнообязанного ‒ и, соответственно, его нельзя призывать в ходе мобилизации.

"Такой человек не обязан проходить ВЛК и обновлять данные. Понятие "исключен" — постоянно и не зависит от года принятия", – говорит Максимов.

видео дня

А вот статус "снят" с военного учета — временная мера, не освобождающая от статуса военнообязанного, говорит юрист. Далее ‒ снятому с учета человеку все равно придется обновлять военно-учетные данные, проходить ВВК, сообщать ТЦК и СП (в просторечии – военкомат) об изменении своего места жительства.

Кроме того, Максимов рассказал, что в недавней судебной практике был случай, когда мобилизовали мужчину, которого исключили из военного учета в 2012 году. Суд признал призыв в ВСУ справедливым ‒ и, по новым правилам, следует подтверждать право на исключение.

"Скажу, что на практике это сложный вопрос. Исключенных из военного учета могут направить на повторную медкомиссию. Законы ясно не прописывают их права и обязанности, потому и четкого понимания нет", – отметил юрист.

По словам Максимова, у сотрудников ТЦК были большие вопросы по военнообязанным, которых сняли с учета в 2022 году (и не говоря уже о периоде с 2008 по 2014 годы).

"Вероятнее всего, после 18 мая обновлять данные надо всем. Таким призывникам назначат повторную ВВК, и уже руководство ТЦК решит, подтверждать ли этот статус", – подытожил адвокат.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - кто имеет право на бронь от мобилизации

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина рассматривает вопрос справедливого и рационального бронирования военнообязанных от мобилизации. Стране нужна работающая экономика и инфраструктура для поддержки военных, которые защищают страну. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Мобилизация военнообязанных в возрасте от 25 лет может обеспечить Силам обороны Украины около 100 тысяч новых бойцов.

Кроме того, представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин комментируя вступление в силу обновленной версии закона о мобилизации в Украине указывает, что это позволит государству знать сколько здоровых мужчин в возрасте от 18 до 60 лет есть в наличии, какие они имеют военно-учетные специальности, и кто из них имеет право на бронирование или отсрочку. Он подчеркнул, что это изменит подход к войне.

мобилизация инфографика

Вас может заинтересовать такое:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация ВСУ мобилизация в армию воинский учет
Реклама

Главное за день

"Все сыпалось": электрик спас людей из Эпицентра в Харькове и рассказал о взрывах

"Все сыпалось": электрик спас людей из Эпицентра в Харькове и рассказал о взрывах

19:41 Украина
Будут ли выключать свет украинцам 26 мая: "Укрэнерго" дало положительный прогноз

Будут ли выключать свет украинцам 26 мая: "Укрэнерго" дало положительный прогноз

19:03 Украина
Комбат ВСУ назвал вероятные сроки и направления перелома ситуации на поле боя

Комбат ВСУ назвал вероятные сроки и направления перелома ситуации на поле боя

18:40 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Украину накрывает волна магнитных бурь: сколько дней это будет продолжаться 17102

Украину накрывает волна магнитных бурь: сколько дней это будет продолжаться

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти цифру 280 за 9 секунд 12876

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти цифру 280 за 9 секунд

РФ собрала 140-тысячный кулак и выбрала новые цели: названы направления 5962

РФ собрала 140-тысячный "кулак" и выбрала новые цели: названы направления

4 знака зодиака, которым нельзя носить серебро: начнется настоящая черная полоса 5904

4 знака зодиака, которым нельзя носить серебро: начнется настоящая "черная полоса"

Последние новости

19:41

"Все сыпалось": электрик спас людей из Эпицентра в Харькове и рассказал о взрывах

19:32

"Снят" и "исключен с военного учета": юрист пояснил большую разницу в понятиях

19:03

Будут ли выключать свет украинцам 26 мая: "Укрэнерго" дало положительный прогноз

18:40

Комбат ВСУ назвал вероятные сроки и направления перелома ситуации на поле боя

18:25

"Это - проявление безумия": Зеленский эмоционально отреагировал на удар по ХарьковуФотоВидео

Формула Зеленского VS заморозка войны: как Украина и РФ открыли фронт дипломатииФормула Зеленского VS заморозка войны: как Украина и РФ открыли фронт дипломатии
17:57

В Украине будут иначе платить пенсии и субсидии: что изменится

17:43

ВСУ остановили штурм РФ и выбивают врага на Харьковщине: названо направление

16:41

"Штурмовик догорает в степях": уничтожение Су-25 РФ на востоке попало на видеоВидео

16:38

РФ ударила по строительному гипермаркету Харькова: есть жертвы и много пострадавшихФотоВидео

Реклама
16:24

Почему в унитазе постоянно течет вода: простые и дешевые способы исправить проблему

16:17

Она теряет: подруга Пугачевой раскрыла тайну голоса певицы

16:10

"Умеешь читать - найди вывод": Зеленский резко ответил на выпады Путина о легитимности

15:56

Загадка для самых сообразительных: только настоящие детективы найдут число 1 за 10 секунд

15:14

ВСУ "перемололи" десятки россиян и улучшили положение на юге: названо направление

15:06

От Путина: Орбакайте молит высшие силы защитить ее от "зла"

15:02

Ароматный напиток прямо с огорода: топ-3 растений для чайной клумбыВидео

14:49

"8 россиян к 1 украинцу": Зеленский рассказал о потерях во время прорыва РФ на Харьковщине

14:18

"Самый неадекватный враг за 100 лет": Зеленский жестко высказался о Путине

14:17

Избавит от болезней и продлит молодость: что можно сделать из лепестков пиона

14:09

В Эстонии заявили о размещении войск в Украине: решение должен принять парламент

Реклама
13:58

В Украине хотят блокировать счета за активные переводы скарты на карту: что произошло

13:47

Дождей с грозами станет больше: синоптик предупредила об опасной погоде

13:46

Церковный праздник 26 мая: что категорически запрещено делать в этот день

13:08

Повестка на работе: юрист пояснил, как работодателей могут наказывать за нарушение

12:44

У Кейт Миддлтон рак: телеграмм-канал опубликовал фото принцессы из больницы

12:20

Премьер Шмыгаль поручил Одесской ОГА экстренно ликвидировать техногенно-экологическую угрозу

12:04

Две подкормки заставят цвести денежное дерево: как приготовить удобрение для толстянкиВидео

12:00

НАТО может задействовать 5 статью о коллективной обороне: генсек Альянса назвал условие

11:56

"Он не уклонист": бывшая жена Потапа вспомнила о семье и о нем

11:20

Почему нельзя говорить "творог": украинцам назвали самую распространенную ошибкуВидео

10:59

ВСУ готовят контрнаступление в Харьковской области: в Bloomberg раскрыли детали

10:34

Будут цвести до заморозков: какие быстрорастущие цветы посадить в июне

10:13

"РФ готовится": в ISW сказали, зачем России прекращение огня

10:10

РФ готовит удар тактическим оружием: Сотник раскрыл, какие последствия могут ждать Путина

09:24

Гороскоп на завтра 26 мая: Львам - большая возможность, Скорпионам - будет везти на каждом шагу

09:00

Для чего Путин хочет завоевать Украину: аналитики раскрыли циничный план Кремля

08:53

Ни один кусочек земли не будет пустовать: что можно сажать в открытый грунт в июне

08:52

"Пришло время": Столтенберг призвал союзников НАТО позволить Украине бить по территории РФ

08:10

Зачистки в российском Минобороны: что это значитмнение

07:55

Частично разрушены лицей и 9-этажка: РФ ночью атаковала ХарьковВидео

Реклама
06:10

Военно-морские учения Китая вокруг Тайваня: будет новая война?мнение

05:50

4 знака зодиака, которым нельзя носить серебро: начнется настоящая "черная полоса"Видео

05:15

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти цифру 280 за 9 секунд

04:30

РФ собрала 140-тысячный "кулак" и выбрала новые цели: названы направления

04:00

Украину накрывает волна магнитных бурь: сколько дней это будет продолжаться

03:30

"Это будет начало конца Путина": Сотник сказал, что заставило бы другие страны ударить по РФВидео

02:44

Цены "кусаются": в Украине резко подорожала самая популярная ягода

02:00

Вылитая Алина Гросу: Ирина Билык показала, как она выглядит без макияжа

01:30

"У Путина остались две карты в руках": Сотник оценил риски ядерных учений РФВидео

00:37

Скрывали: отец Агутина выдал правду о разводе певца с Варум

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять