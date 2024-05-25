"Снят" и "исключен с военного учета": юрист пояснил большую разницу в понятиях

Известный адвокат Николай Максимов детально и конкретно объяснил, существенная ли разница в терминах "снят" и "исключен с учета".

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Юрист пояснил большую разницу в понятиях, "Снят" и "исключен с военного учета" / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Украине с 18 мая 2024 вступил в действие новый закон о мобилизации. Адвокат Николай Максимов в комментарии порталу "Фокус" рассказал о разнице в понятиях "снятый" и "исключенный" из учета.

По словам юриста, если человек "исключен" с военного учета, то он теряет статус военнообязанного ‒ и, соответственно, его нельзя призывать в ходе мобилизации.

"Такой человек не обязан проходить ВЛК и обновлять данные. Понятие "исключен" — постоянно и не зависит от года принятия", – говорит Максимов.

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А вот статус "снят" с военного учета — временная мера, не освобождающая от статуса военнообязанного, говорит юрист. Далее ‒ снятому с учета человеку все равно придется обновлять военно-учетные данные, проходить ВВК, сообщать ТЦК и СП (в просторечии – военкомат) об изменении своего места жительства.

Кроме того, Максимов рассказал, что в недавней судебной практике был случай, когда мобилизовали мужчину, которого исключили из военного учета в 2012 году. Суд признал призыв в ВСУ справедливым ‒ и, по новым правилам, следует подтверждать право на исключение.

"Скажу, что на практике это сложный вопрос. Исключенных из военного учета могут направить на повторную медкомиссию. Законы ясно не прописывают их права и обязанности, потому и четкого понимания нет", – отметил юрист.

По словам Максимова, у сотрудников ТЦК были большие вопросы по военнообязанным, которых сняли с учета в 2022 году (и не говоря уже о периоде с 2008 по 2014 годы).

"Вероятнее всего, после 18 мая обновлять данные надо всем. Таким призывникам назначат повторную ВВК, и уже руководство ТЦК решит, подтверждать ли этот статус", – подытожил адвокат.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - кто имеет право на бронь от мобилизации

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина рассматривает вопрос справедливого и рационального бронирования военнообязанных от мобилизации. Стране нужна работающая экономика и инфраструктура для поддержки военных, которые защищают страну. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Мобилизация военнообязанных в возрасте от 25 лет может обеспечить Силам обороны Украины около 100 тысяч новых бойцов.

Кроме того, представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин комментируя вступление в силу обновленной версии закона о мобилизации в Украине указывает, что это позволит государству знать сколько здоровых мужчин в возрасте от 18 до 60 лет есть в наличии, какие они имеют военно-учетные специальности, и кто из них имеет право на бронирование или отсрочку. Он подчеркнул, что это изменит подход к войне.

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