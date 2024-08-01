'Захватить Харьков им уже не удастся': РФ изменила цель и приоритет - Зеленский

На Покровском направлении россияне сосредотачивают наибольшее количество личного состава, оружия и управляемых авиационных бомб, говорит Зеленский.

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Зеленский рассказал о смене приоритетов РФ на фронте / коллаж: Главред, фото: Офис президента, 4 отдельная танковая бригада

Стране-агрессору России уже не удастся захватить Харьков. Оккупанты сменили цель, теперь их приоритет - город Покровск в Донецкой области. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью французским СМИ.

"Весь восток сложный. Главная цель на сегодня, после того, как им не удалось взять Харьков, и мы понимаем, что это не удастся уже. Главная цель изменена. Их направление главное - это не в целом восток, хотя Славянск не исключение, но Покровск, я сказал бы на сегодня, это для них приоритет", - сказал президент.

По его словам, российские войска сосредотачиваются на Покровском направлении. Речь идет не только о планах захвата Покровска, но и Константиновки, Торецка и Славянска.

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Зеленский также подчеркнул, что на Покровском направлении россияне сосредотачивают наибольшее количество личного состава, оружия и управляемых авиационных бомб. По мнению президента, защититься от российских КАБов можно, уничтожая вражеские самолеты.

"Хотя я вам скажу честно, они уже потеряли и самолеты, потеряли соответствующее количество, но теряют и противовоздушную оборону свою, систему противовоздушной обороны. Сложно бороться с ними в небе, это факт. Их флот количественнее, если так можно сказать, и сложно бороться, но, тем не менее", - подытожил глава государства.

Наступление России 2024 - бои на Харьковщине Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировали группировку ВС РФ в 50 тысяч личного состава. На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.

Ситуация на Харьковском направлении фронта - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, в операционной зоне оперативно-тактической группировки "Харьков" обстановка остается сложной и напряженной. Враг продолжает атаковать позиции Сил обороны Украины. Основные усилия противник сосредоточил в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

Также сложной остается ситуация на отрезке Стрелечья-Липцы и в Глубоком. Армия страны-агрессора России не хочет отступать и постоянно проводит атаки.

Кроме того, аналитики Института изучения войны сообщали, что в течение нескольких дней войска РФ продолжали локализованные наступательные операции к северу и северо-востоку от Харькова.

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