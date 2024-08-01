УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Захватить Харьков им уже не удастся": РФ изменила цель и приоритет - Зеленский

Мария Николишин
1 августа 2024, 13:49
239
На Покровском направлении россияне сосредотачивают наибольшее количество личного состава, оружия и управляемых авиационных бомб, говорит Зеленский.
'Захватить Харьков им уже не удастся': РФ изменила цель и приоритет - Зеленский
Зеленский рассказал о смене приоритетов РФ на фронте / коллаж: Главред, фото: Офис президента, 4 отдельная танковая бригада

Стране-агрессору России уже не удастся захватить Харьков. Оккупанты сменили цель, теперь их приоритет - город Покровск в Донецкой области. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью французским СМИ.

"Весь восток сложный. Главная цель на сегодня, после того, как им не удалось взять Харьков, и мы понимаем, что это не удастся уже. Главная цель изменена. Их направление главное - это не в целом восток, хотя Славянск не исключение, но Покровск, я сказал бы на сегодня, это для них приоритет", - сказал президент.

По его словам, российские войска сосредотачиваются на Покровском направлении. Речь идет не только о планах захвата Покровска, но и Константиновки, Торецка и Славянска.

видео дня

Зеленский также подчеркнул, что на Покровском направлении россияне сосредотачивают наибольшее количество личного состава, оружия и управляемых авиационных бомб. По мнению президента, защититься от российских КАБов можно, уничтожая вражеские самолеты.

"Хотя я вам скажу честно, они уже потеряли и самолеты, потеряли соответствующее количество, но теряют и противовоздушную оборону свою, систему противовоздушной обороны. Сложно бороться с ними в небе, это факт. Их флот количественнее, если так можно сказать, и сложно бороться, но, тем не менее", - подытожил глава государства.

Наступление России 2024 - бои на Харьковщине

Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировали группировку ВС РФ в 50 тысяч личного состава.

На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.

Ситуация на Харьковском направлении фронта - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, в операционной зоне оперативно-тактической группировки "Харьков" обстановка остается сложной и напряженной. Враг продолжает атаковать позиции Сил обороны Украины. Основные усилия противник сосредоточил в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

Также сложной остается ситуация на отрезке Стрелечья-Липцы и в Глубоком. Армия страны-агрессора России не хочет отступать и постоянно проводит атаки.

Кроме того, аналитики Института изучения войны сообщали, что в течение нескольких дней войска РФ продолжали локализованные наступательные операции к северу и северо-востоку от Харькова.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Харькова Владимир Зеленский Харьковская область война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Захватить Харьков им уже не удастся": РФ изменила цель и приоритет - Зеленский

"Захватить Харьков им уже не удастся": РФ изменила цель и приоритет - Зеленский

13:49 Украина
Гороскоп на август-2024 для всех от Влада Росса: кому повезёт в конце лета

Гороскоп на август-2024 для всех от Влада Росса: кому повезёт в конце лета

12:55 Гороскоп
Священник УПЦ МП готовил удар по эшелонам ВСУ на Харьковщине: что известно

Священник УПЦ МП готовил удар по эшелонам ВСУ на Харьковщине: что известно

12:12 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

РФ понесла огромные потери, Путин принял новое решение по войне 17358

РФ понесла огромные потери, Путин принял новое решение по войне

Умер дядя Гарри и Уильяма: в королевской семье случилось горе 2555

Умер дядя Гарри и Уильяма: в королевской семье случилось горе

Украина для отражения массированной атаки РФ пошла на необычные шаги: что известно 2107

Украина для отражения массированной атаки РФ пошла на необычные шаги: что известно

Церковный праздник 1 августа: что запрещено делать на Медовый спас 1466

Церковный праздник 1 августа: что запрещено делать на Медовый спас

Последние новости

15:17

Что нельзя делать на следующий день после Маковея: строгие приметы

15:10

Порошенко не препятствовал Деркачу в координировании агентуры в Украине в обмен на ведение бизнеса в РФ - блогер

14:41

Смертельная авария: в Польше украинский микроавтобус попал в ДТП, есть погибший

14:29

Когда "Резерв+" считается военно-учетным документом: разъяснение ТЦК

14:29

Странную радугу найдет только остроглазый гений: загадка, которую нужно выполнить за 5 секунд

ВВК при бронировании, вручение повесток и штрафы: интервью с представительницей Киевского ТЦКВВК при бронировании, вручение повесток и штрафы: интервью с представительницей Киевского ТЦК
13:49

"Захватить Харьков им уже не удастся": РФ изменила цель и приоритет - Зеленский

13:19

Россияне в истерике готовятся "охотиться" на F-16: обнаружено первый комплекс

13:14

Китайский гороскоп на завтра 2 августа: Козлам - хорошие вести, Обезьянам - отчаяние

13:12

Массированная атака РФ на Украину в августе: Жданов предупредил украинцев

Реклама
12:55

Гороскоп на август-2024 для всех от Влада Росса: кому повезёт в конце летаВидео

12:37

Удобрение из крапивы - настоящее сокровище: что им можно поливать

12:29

Как по ушам определить характер человека: быстрая проверка

12:13

Анастасия Стоцкая взбудоражила россиян новой фотографией дочери

12:12

Священник УПЦ МП готовил удар по эшелонам ВСУ на Харьковщине: что известноФото

12:02

В Украину возвращается аномальная жара: синоптик назвала сроки

11:50

Первое "серебро": Украина завоевала вторую медаль на Олимпиаде-2024

11:36

Украине грозят серьезные обстрелы: Росс назвал опасные даты в августе 2024Видео

11:19

Бегство любыми способами: оккупанты массово хотят выбраться из Украины - ГУР

10:38

"Шахед" попал в дом российского оппозиционера под Киевом: что известно

10:32

Ночная атака РФ по Украине "Искандерами" и "Шахедами": что удалось сбить ПВО

Реклама
10:28

Враг движется уже без тяжелой техники: ВСУ рассказали, что изменилось возле Часового Яра

09:56

Почему огурцы растут кривые и что с этим делать

09:53

Мгновенного преимущества не будет, "но": чего ждать от F-16 в Украине - генерал США

09:49

Бронирование не освобождает: в ТЦК предупредили украинцев о прохождении ВВК

09:37

"Слишком опасно": у звезды "Бриллиантовой руки" обнаружили опухоль - СМИ

09:28

Гороскоп на завтра 2 августа: Стрельцам - много препятствий, Водолеи получат все, что захотят

09:27

"Кто-то расстроился": из-за возможного прибытия F-16 в Украину РФ изменила тактику удара

09:09

Израиль убил лидеров "Хезболлы" и ХАМАСа: что дальше?мнение

08:49

"Без ответа": король Чарльз отрекся от принца Гарри

08:40

Обломки беспилотников после атаки РФ упали в Румынии: реакция страны

07:43

Приблизились к Покровску: РФ оккупировала Тимофеевку на Донбассе - DeepState

06:54

Механизмов "пряник - кнут" нет: о повышении налоговмнение

06:43

Украина получила шесть истребителей F-16 от Нидерландов - The Times

05:35

Гороскоп на август 2024 для Дев: чего ждать в любви, работе, финансахВидео

05:30

Сможет ли Китай пересечь "красные линии" после выборов в США: эксперт раскрыл детали

04:27

Нужно ли уведомлять ТЦК о бракосочетании и рождении детей: разъяснение

03:30

Нужно ли проходить ВВК тем, кто обновил данные через "Резерв+": ответ ТЦК

03:08

Военнообязанных могут доставить в ТЦК даже после обновления данных: в чем причина

02:30

5-я статья не сработает: появился неожиданный сценарий войны РФ с НАТО

01:30

"Блондинка в законе" Риз Уизерспун завела роман через год после развода - СМИ

Реклама
00:29

Гороскоп на август 2024 для Весов: судьбоносная встреча и важное решениеВидео

00:15

Украина под атакой "Шахедов" и ракет: во многих городах прозвучали взрывы

31 июля, среда
23:55

Лайфхак для пылесоса: наполнит весь дом невероятным запахомВидео

23:48

"Мы ломаем голову. Это риск": Зеленский упрекнул Запад и высказался об ударах по РФ

23:42

"Само по себе ничего не работает": майор указал на важный нюанс с F-16

23:31

Гороскоп на август 2024 для Львов: что можно и нельзя делать в последний месяц летаВидео

22:57

Как быстро вывести 12 самых стойких пятен на одежде: результат впечатляющий

22:54

F-16 уже выполнили первые полеты над Украиной, в США ушли от ответа

22:14

"Мы их сможем остановить": Зеленский назвал три причины, почему РФ имеет успехи

22:12

Гороскоп на август 2024: Раки получат прибыль и хорошую новостьВидео

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять