РФ готовит новый штурм на Харьковщине: в ВСУ назвали вероятное направление удара

Враг возобновил атаки, произошло 7 боевых столкновений - 5 еще продолжаются, рассказали в ОТГ "Харьков".

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РФ готовит новое наступление на Харьковщине / Коллаж: Главред, Фото: deepstatemap.live, t.me/mod_russia_en

В районе населенного пункта Лукьянцы Харьковской области российские оккупационные войска планируют возобновить наступательные действия штурмовыми группами 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса.

Об этом идет речь в сообщении в Telegram оперативно-тактической группировки войск "Харьков". При этом отмечается, что в Волчанске отмечено одиночное перемещение личного состава армии РФ с целью перегруппировки штурмовых групп.

Подробности боев на Харьковщине

Уточняется, что за прошедшие сутки произошло 10 боевых столкновений. Бои шли, в районах населенных пунктов Волчанск, Тихое и Глубокое.

видео дня

Враг нанес в направлении позиций наших войск 1 ракетный удар, 22 авиационных удара (36 КАБов) в районах населенных пунктов Черняки, Веселое, Липцы, Глубокое, Питомник, Малые Проходы, Караичное. Также враг нанес 37 ударов дронами-камикадзе и совершил 436 обстрелов позиций Сил обороны Украины.

В течение текущих суток враг возобновил атаки. По состоянию на утро произошло 7 боевых столкновений, из них 5 еще продолжаются.

Украинские войска продолжают мероприятия по усилению устойчивости обороны.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ готовится усилить наступление: аналитики заявили об увеличении войск врага. Захватчики проводят перегруппировку штурмовых групп нескольких российских мотострелковых полков.

Напомним, ранее сообщалось о том, что войска агрессора России не оставляют попыток прорвать оборонительные редуты украинской армии на севере Харьковской области. В районе Мурома Белгородской области вражеские силы организовали прибытие дополнительного личного состава 41-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии для решения вопросов с некомплектом личного состава.

Как сообщалось ранее, РФ штурмует под Харьковом, потери уже на уровне дивизий, заявил Максим Жорин. Враг пока не смог достичь тех целей, которые ставил перед собой в рамках данной операции.

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