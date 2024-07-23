РФ готовит новый штурм на Харьковщине: в ВСУ назвали вероятное направление удара

В районе населенного пункта Лукьянцы Харьковской области российские оккупационные войска планируют возобновить наступательные действия штурмовыми группами 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса.
Об этом идет речь в сообщении в Telegram оперативно-тактической группировки войск "Харьков". При этом отмечается, что в Волчанске отмечено одиночное перемещение личного состава армии РФ с целью перегруппировки штурмовых групп.
Подробности боев на Харьковщине
Уточняется, что за прошедшие сутки произошло 10 боевых столкновений. Бои шли, в районах населенных пунктов Волчанск, Тихое и Глубокое.
Враг нанес в направлении позиций наших войск 1 ракетный удар, 22 авиационных удара (36 КАБов) в районах населенных пунктов Черняки, Веселое, Липцы, Глубокое, Питомник, Малые Проходы, Караичное. Также враг нанес 37 ударов дронами-камикадзе и совершил 436 обстрелов позиций Сил обороны Украины.
В течение текущих суток враг возобновил атаки. По состоянию на утро произошло 7 боевых столкновений, из них 5 еще продолжаются.
Украинские войска продолжают мероприятия по усилению устойчивости обороны.
Наступление России 2024 – бои на Харьковщине
Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировалась группировка ВС РФ в 50 тысяч личного состава.
На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.
Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины.
В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум".
Наступление РФ на Харьковщине - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что РФ готовится усилить наступление: аналитики заявили об увеличении войск врага. Захватчики проводят перегруппировку штурмовых групп нескольких российских мотострелковых полков.
Напомним, ранее сообщалось о том, что войска агрессора России не оставляют попыток прорвать оборонительные редуты украинской армии на севере Харьковской области. В районе Мурома Белгородской области вражеские силы организовали прибытие дополнительного личного состава 41-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии для решения вопросов с некомплектом личного состава.
Как сообщалось ранее, РФ штурмует под Харьковом, потери уже на уровне дивизий, заявил Максим Жорин. Враг пока не смог достичь тех целей, которые ставил перед собой в рамках данной операции.
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