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"Решать должен украинский народ": Зеленский внезапно заговорил о референдуме

Ангелина Подвысоцкая
31 июля 2024, 21:34обновлено 31 июля, 22:06
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Президент считает, что решение о возможной передаче России украинских территорий, должен принимать украинский народ.
Зеленский, выборы
Решение о возможной передаче территорий могут принять на референдуме / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Решение о том, отказываться от оккупированных территорий или нет, должен украинский народ на референдуме. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Le Monde.

В то же время он считает неправильным принятие возможного решения о "передаче" РФ украинских территорий. При этом президент понимает, что он не в праве принимать такие решения без украинского народа, так как это противоречит Конституции.

"Референдум? Этого должен хотеть украинский народ. Скажу откровенно - это не самый лучший вариант, потому что мы имеем дело с путиным и для него будет победой, если он заберет себе часть наших территорий", - заявил президент.

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Зеленский также заявил, что Украина "не должна освобождать все свои территории силой и оружием, потому что это стоит нам много времени и человеческих жизней".

"Мы можем вернуть наши территории дипломатическим путем", - добавил он.

Переговоры с Россией - последние новости

Украина в который раз заметила, что может начать переговорный процесс с Россией только на условиях соблюдения международных прав и уважения территориальной целостности.

Тогда как Россия, несмотря на мрачное будущее своих истощенных войск на поле боя, продолжает настаивать на ультиматуме, в том числе требуя от Украины гарантий невступления в НАТО и сокращения численности армии. Ведение такого диалога равнозначно капитуляции Украины, заметили в Институте изучения войны.

Скорее всего, России уже будет нечем воевать в конце 2025 года. До этого времени Москва попытается ускорить переговорный процесс, чтобы взять передышку.

Мирные переговоры Украины и России

Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступках. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному разрешению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.

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