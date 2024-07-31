"Решать должен украинский народ": Зеленский внезапно заговорил о референдуме

Президент считает, что решение о возможной передаче России украинских территорий, должен принимать украинский народ.

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Решение о возможной передаче территорий могут принять на референдуме / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Решение о том, отказываться от оккупированных территорий или нет, должен украинский народ на референдуме. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Le Monde.

В то же время он считает неправильным принятие возможного решения о "передаче" РФ украинских территорий. При этом президент понимает, что он не в праве принимать такие решения без украинского народа, так как это противоречит Конституции.

"Референдум? Этого должен хотеть украинский народ. Скажу откровенно - это не самый лучший вариант, потому что мы имеем дело с путиным и для него будет победой, если он заберет себе часть наших территорий", - заявил президент. видео дня

Зеленский также заявил, что Украина "не должна освобождать все свои территории силой и оружием, потому что это стоит нам много времени и человеческих жизней".

"Мы можем вернуть наши территории дипломатическим путем", - добавил он.

Переговоры с Россией - последние новости

Украина в который раз заметила, что может начать переговорный процесс с Россией только на условиях соблюдения международных прав и уважения территориальной целостности.

Тогда как Россия, несмотря на мрачное будущее своих истощенных войск на поле боя, продолжает настаивать на ультиматуме, в том числе требуя от Украины гарантий невступления в НАТО и сокращения численности армии. Ведение такого диалога равнозначно капитуляции Украины, заметили в Институте изучения войны.

Скорее всего, России уже будет нечем воевать в конце 2025 года. До этого времени Москва попытается ускорить переговорный процесс, чтобы взять передышку.

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