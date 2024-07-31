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РФ перебрасывает штурмовиков на Харьковщине: названо направление новой атаки

Алексей Тесля
31 июля 2024, 11:43
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С начала суток произошло 2 боевых столкновения в районе Волчанска, одно из которых еще продолжается.
РФ перебрасывает штурмовиков на Харьковщине: названо направление новой атаки
Украинские защитники отражают удары РФ / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 33 окрема механізована бригада

В операционной зоне оперативно-тактической группировки "Харков" обстановка остается сложной и напряженной.

Враг продолжает атаковать позиции Сил обороны Украины. Основные усилия противник сосредоточил в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск, сообщается в Telegram ОТГ "Харков".

Как отмечается, вблизи Глубокого оккупанты осуществляют подготовку к наступательным действиям, проводит детальную разведку с использованием БПЛА, ведет активный поиск личного состава и огневых точек Сил обороны Украины.

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В Волчанске захватчики провели перегруппировку штурмовых групп для подготовки к штурмовым действиям. Отмечено наращивание системы управления дополнительным терминалом связи "Starlink".

"В районе населенного пункта Тихое отмечено заведение на передовые позиции штурмовых групп 1-й штурмовой роты 83-й ОДШБр", - говорится в сообщении.

Также ОТГ "Харков" информирует, что в районе населенного пункта Старица враг перемещает личный состав с целью пополнения текущего некомплекта. Начал подготовку подразделений 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса ВС РФ к перемещению с временно оккупированной территории Луганской области для выполнения боевых задач в указанном районе.

Для проведения логистического обеспечения в районе населенного пункта Муром (РФ) использует гражданский автомобильный транспорт.

В районе населенного пункта Сотницкий Казачок проводит замены личного состава на постах боевой охраны.

Также отмечается, что за минувшие сутки на Харьковском направлении произошло 6 боевых столкновений.

Враг нанес в направлении позиций наших войск 12 авиационных ударов, использовав 22 КАБы и 10 неуправляемых авиационных ракет. Целился в районы населенных пунктов Липцы, Глубокое, Избицкое, Волчанск, Терновая. Оккупанты нанесли 21 удар дронами-камикадзе и осуществили 413 обстрелов позиций Сил обороны Украины.

Уточняется, что с начала этих суток произошло 2 боевых столкновения в районе Волчанска, одно из которых еще продолжается.

Силы обороны Украины продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Наступление России 2024 – бои на Харьковщине

Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировалась группировка ВС РФ в 50 тысяч личного состава.

По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.

На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.

Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины.

Ситуация на Харьковщине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что ВСУ освобождают территории в Харьковской области. ВСУ продолжают мощные контратаки на Харьковщине, поэтому постепенно инициатива переходит на нашу сторону, что способствует будущему освобождению захваченных территорий.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ может открыть новую "горячую точку" в Харьковской области. Оккупанты агрессора России могут расширить попытаться расширить фронт на севере Харьковской области, утверждают аналитики Института изучения войны.

Как сообщалось ранее, наступление на Харьковщине грозит для РФ катастрофой, пишет Bild. Оккупанты не достигли своих "целей" и теперь им приходится перебрасывать на север области войска с других направлений. У россиян дефицит военной техники, а Силы обороны наносят по вражеским войскам болезненные удары.

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/ Главред

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ВСУ Харьковская область Волчанск
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