Из 14 резервных бригад ВСУ партнеры оснастили оружием только три – Зеленский

Украина хочет укомплектовать оружием 14 резервных бригад, подчеркнул президент.

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Владимир Зеленский высказался насчет укомплектования новых бригад ВСУ / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces, Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из 14-ти резервных бригад Вооруженных сил, которые предназначены для ротаций солдат на передовой, западные партнеры пока помогли с комплектованием оружием только трем.

Как подчеркнул он в интервью французским СМИ, такая ситуация, в том числе, влияет на продвижение армии страны-агрессора РФ на фронте.

"Мы уже не держим ни в каком секрете, что мы готовили 14 бригад. 14 бригад, которые мы хотели укомплектовать, прежде всего, оружием. Это бригады, которые должны защищать нашу Украину и должны быть резервами для того, чтобы мы ротационно отпускали ребят отдохнуть, а эти бригады бы их замещали. Мы говорили (с партнерами – ред.) и готовили соответствующие пакеты об укомплектации 14-ти этих бригад. Как вы считаете, по вашему мнению, если из 14 укомплектовано 3, можно остановить (россиян – ред.)?" - подчеркнул глава государства.

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По словам Зеленского, "эти пакеты - это огромные миллиарды, мы очень благодарны, но они еще также служат тем бригадам, которые на поле боя, и им нужны снаряды, а резервы готовились параллельно. Мы на это потратили уже полтора года".

Как он подчеркнул, "должны быть ротации. Солдатам нужно отдохнуть. А как вы будете проводить ротации, если бригады (резервные – ред.) пустые? Вот вам и ответ, когда мы сможем россиян остановить, пока укомплектуем бригады".

Глава государства также заявил, что второй причиной, из-за которой не удается остановить продвижение россиян на фронте, является то, что "идущие вперед россияне боятся возвращаться назад".

"Их там убивают, если они бегут назад. А мы даже во время самых жестоких вызовов, мы не сможем себе позволить это. Никогда. Потому что мы боремся за жизни наших людей. Мы не можем убивать своих людей. И не будем этого делать. А Путину все равно. Он их не считает", - сказал президент.

В-третьих, считает Зеленский, остановить продвижении России на фронте помогло бы разрешение партнеров Украине использовать дальнобойное западное оружие по целям в самой РФ.

"И я считаю, что это серьезный вызов, что мы не можем использовать это оружие так, как нам нужно, чтобы останавливать врага. Чтобы вы делали на нашем месте, например, если бы вы знали, что там стоят бомбящие нас самолеты или какие-то установки РСЗО, которые стреляют по нам? Или другое оружие, грады С-300, используемые ими из Белгорода, например, зная, что у нас нет прав, уничтожить их оружием … Мы ломаем голову – что делать? Если использовать оружие наших партнеров, а потом они могут сказать, мы вам больше не дадим помощи. Вот вам риск", - резюмировал президент.

Ранее Зеленский объяснил свои слова о "14 бригадах без оружия". Президент Владимир Зеленский пояснил, что 14 бригад ВСУ, которые, по его словам, остались "без оружия" из-за промедлений с поставками западного вооружения, формировались как резерв для ротаций войска.

Напомним, ранее Зеленский говорил о том, что 14 бригад ВСУ сейчас без обещанного Западом оружия в интервью Bloomberg в начале июля.

Он подчеркнул, что о контрнаступлении речь не идет из-за отсутствия оборудования и из-за того, что западные лидеры не оставляют врагу - России - никаких "сюрпризов".

"У нас стоят бригады без оружия. У нас стоят резервы. У нас стоит 14 бригад неукомплектованных, у которых нет соответствующего оружия, за которое уже голосовали, о котором говорили. Пакеты идут, но, к сожалению, медленно", - пояснил глава государства.

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