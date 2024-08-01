Из 14 резервных бригад ВСУ партнеры оснастили оружием только три – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из 14-ти резервных бригад Вооруженных сил, которые предназначены для ротаций солдат на передовой, западные партнеры пока помогли с комплектованием оружием только трем.
Как подчеркнул он в интервью французским СМИ, такая ситуация, в том числе, влияет на продвижение армии страны-агрессора РФ на фронте.
"Мы уже не держим ни в каком секрете, что мы готовили 14 бригад. 14 бригад, которые мы хотели укомплектовать, прежде всего, оружием. Это бригады, которые должны защищать нашу Украину и должны быть резервами для того, чтобы мы ротационно отпускали ребят отдохнуть, а эти бригады бы их замещали. Мы говорили (с партнерами – ред.) и готовили соответствующие пакеты об укомплектации 14-ти этих бригад. Как вы считаете, по вашему мнению, если из 14 укомплектовано 3, можно остановить (россиян – ред.)?" - подчеркнул глава государства.
По словам Зеленского, "эти пакеты - это огромные миллиарды, мы очень благодарны, но они еще также служат тем бригадам, которые на поле боя, и им нужны снаряды, а резервы готовились параллельно. Мы на это потратили уже полтора года".
Как он подчеркнул, "должны быть ротации. Солдатам нужно отдохнуть. А как вы будете проводить ротации, если бригады (резервные – ред.) пустые? Вот вам и ответ, когда мы сможем россиян остановить, пока укомплектуем бригады".
Глава государства также заявил, что второй причиной, из-за которой не удается остановить продвижение россиян на фронте, является то, что "идущие вперед россияне боятся возвращаться назад".
"Их там убивают, если они бегут назад. А мы даже во время самых жестоких вызовов, мы не сможем себе позволить это. Никогда. Потому что мы боремся за жизни наших людей. Мы не можем убивать своих людей. И не будем этого делать. А Путину все равно. Он их не считает", - сказал президент.
В-третьих, считает Зеленский, остановить продвижении России на фронте помогло бы разрешение партнеров Украине использовать дальнобойное западное оружие по целям в самой РФ.
"И я считаю, что это серьезный вызов, что мы не можем использовать это оружие так, как нам нужно, чтобы останавливать врага. Чтобы вы делали на нашем месте, например, если бы вы знали, что там стоят бомбящие нас самолеты или какие-то установки РСЗО, которые стреляют по нам? Или другое оружие, грады С-300, используемые ими из Белгорода, например, зная, что у нас нет прав, уничтожить их оружием … Мы ломаем голову – что делать? Если использовать оружие наших партнеров, а потом они могут сказать, мы вам больше не дадим помощи. Вот вам риск", - резюмировал президент.
Контрнаступление ВСУ 2024
В феврале в интервью Fox News президент Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Украина планирует не только обороняться, но и готовить новое контрнаступление.
По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский разрабатывает два варианта плана относительно того, как действовать дальше в случае получения помощи от США и в случае ее отсутствия.
Вооруженные силы Украины в 2025 году проведут контрнаступательную операцию, если государство выстоит и удержит оборону в 2024-м. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
Руководитель комитета по европейским делам в Бундестаге Антон Хофрайтер считает, что Украина не сможет одержать победу над агрессором Россией в ближайшее время, однако ВСУ способны будут выиграть войну в 2025 году при необходимом уровне военной поддержки со стороны производителей оружия в Европе.
Главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании Энтони Радакин заявил, что Украина не сможет перехватить инициативу на поле боя в течение еще нескольких месяцев. Контрнаступление ВСУ маловероятно как минимум до позднего лета. По его словам, ситуация на фронте изменится, когда Запад согласует новые шаги по поддержке Украины.
Ранее Зеленский объяснил свои слова о "14 бригадах без оружия". Президент Владимир Зеленский пояснил, что 14 бригад ВСУ, которые, по его словам, остались "без оружия" из-за промедлений с поставками западного вооружения, формировались как резерв для ротаций войска.
Напомним, ранее Зеленский говорил о том, что 14 бригад ВСУ сейчас без обещанного Западом оружия в интервью Bloomberg в начале июля.
Он подчеркнул, что о контрнаступлении речь не идет из-за отсутствия оборудования и из-за того, что западные лидеры не оставляют врагу - России - никаких "сюрпризов".
"У нас стоят бригады без оружия. У нас стоят резервы. У нас стоит 14 бригад неукомплектованных, у которых нет соответствующего оружия, за которое уже голосовали, о котором говорили. Пакеты идут, но, к сожалению, медленно", - пояснил глава государства.
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