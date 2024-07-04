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14 бригад сейчас без оружия: Зеленский "на пальцах" объяснил неуместность "графиков" наступления

Яна Ставская
4 июля 2024, 16:34
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Президент пожаловался, что в условиях постоянных обсуждений контрнаступления и его "графиков" России не оставляют никаких "сюрпризов".
14 бригад сейчас без оружия: Зеленский 'на пальцах' объяснил неуместность 'графиков' наступления
Зеленский объяснил, почему контрнаступление на сегодня невозможно / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, ОК "Запад", пресс-служба Пентагона

14 бригад ВСУ на сегодня без обещанного Западом оружия, признался президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg. Он подчеркнул, что о контрнаступлении речь не идет из-за отсутствия оборудования и из-за того, что западные лидеры не оставляют врагу - России - никаких "сюрпризов".

"У нас стоят бригады без оружия. У нас стоят резервы. У нас стоит 14 бригад неукомплектованных, у которых нет соответствующего оружия, за которое уже голосовали, о котором говорили. Пакеты идут, но, к сожалению, медленно", - пояснил глава государства.

В то же время, как писал Главред ранее, в этом же интервью Зеленский отрицал, что ситуация на фронте дошла до тупика.

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На сегодня перед ВСУ стоит задача "защитить то, что у нас есть".

"Мы не можем говорить просто о контрнаступательных действиях. Нам сегодня надо защитить то, что у нас есть. Мы (за)хотим соответствующие контрнаступательные действия - когда мы (будем) готовы. А мы готовы тогда, когда поступает оружие. Его сегодня нет", - еще раз подчеркнул Зеленский.

На вопрос журналистки, увидит ли Запад контрнаступление ВСУ в этом году, Зеленский ответил, что никто графики не составляет в условиях, когда противник способен просчитать каждый шаг в планировании операций.

"Именно поэтому нет никаких секретов. Россияне знают: будет или не будет контрнаступление, потому что слишком долго идет подготовка. Слишком много людей об этом говорят и знают об этом. Говорят, что, мол, такое оборудование идет на Юг, другое - на Восток. И потом, когда руководители решили поддержать Украину, а потом выходят к СМИ и говорят: "Мы такое-то оружие предоставим, оно поедет на Юг". Конечно, тогда для россиян нет "сюрпризов". Именно поэтому контрнаступление - очень сложное и очень долго времени занимает", - высказался президент.

Издание Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Также Зеленский отметил, что ситуация с личным составом в ВСУ на сегодня значительно лучше, чем была три месяца назад. Поэтому главная проблема до сих пор заключается в медленных поставках военных пакетов.

"Знаете, очень трудно говорить о людях (личном составе, - Главред). Солдаты всегда говорят, что их недостаточно, гражданские - что уже у нас слишком много людей в армии и сложно платить налоги и так далее. Но по состоянию на сегодня ситуация значительно лучше, чем была предыдущие три месяца. Именно поэтому я и сказал, что номер один - это оборудование", - завершил глава государства.

Владимир Зеленский - главные заявления президента во время интервью

Зеленский в интервью Bloomberg выразил уверенность, что уже в этом году можно заставить страну-агрессора Россию прекратить войну против Украины.

"Мы говорим, что касается будущего, следующего года и так далее - мы все можем продемонстрировать, что мы сильны. Мы все можем заставить Россию закончить войну в этом году. Мы все способны на это, когда мы все вместе. Продемонстрировать, что каждый из нас сильный лидер", - сказал он.

При этом глава государства не исключает, что Путина могут пригласить на следующий Саммит мира.

Во время этого же разговора с западными журналистами президент сказал, что готов встретиться с Дональдом Трампом и выслушать его мирный план.

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война в Украине Владимир Зеленский война России и Украины контрнаступление ВСУ
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