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Мы можем заставить Россию закончить войну в этом году - Зеленский

Мария Николишин
4 июля 2024, 16:17
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Зеленский также высказал свое видение, при каких условиях помощь для Украины не будет уменьшена.
Мы можем заставить Россию закончить войну в этом году - Зеленский
Зеленский говорит, что можно закончить войну в этом году / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ОК "Запад", скриншот YouTube

Президент Владимир Зеленский убежден, что уже в этом году можно заставить страну-агрессора Россию прекратить войну против Украины. Об этом глава государства сказал в интервью для Bloomberg.

"Мы говорим, что касается будущего, следующего года и так далее - мы все можем продемонстрировать, что мы сильны. Мы все можем заставить Россию закончить войну в этом году. Мы все способны на это, когда мы все вместе. Продемонстрировать, что каждый из нас сильный лидер", - сказал Зеленский.

Он также высказал свое видение, при каких условиях помощь для Украины не будет уменьшена.

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"Если люди в Соединенных Штатах Америки будут стоять крепко на своих принципах, поддерживая Украину, наши ценности, и не давать возможность нарушать все правила, законы, свободы, прав людей и демократии - не дадут эту возможность Путину, то и любой будущий президент Соединенных Штатов Америки не сможет в корне изменить отношение к Украине, а значит, не сможет уменьшить помощь", - добавил Зеленский.

Издание Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Война в Украине - заявления Владимира Зеленского

Напомним, Зеленский говорил, что страна-агрессор Россия может использовать прекращение огня для того, чтобы накопить технику на оккупированных территориях, а затем обвинить Украину в нарушении договоренностей и после этого начать новое вторжение.

Он также опроверг тезис, мол, ситуация на фронте дошла до "тупика". По словам президента, силы ВСУ на сейчас лучше укомплектованы людьми, чем несколько месяцев назад, а новое контрнаступление - вопрос оснащения бригад.

Кроме того, Зеленский не исключает, что Путина могут пригласить на следующий Саммит мира. Однако, по словам украинского президента, если Украине и России таки удастся сесть за стол переговоров, то Зеленский не ждет, что Путин лично будет участвовать в переговорах.

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